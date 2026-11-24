Burlington Stores hat am 24. November 2026 um 06:45 Uhr New Yorker Zeit (12:45 Uhr MEZ) die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt (Quelle: Pressemitteilung, GlobeNewswire/SEC). Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 2,932 Milliarden Dollar, der Analystenkonsens lag laut Benzinga und Investing.com bei rund 2,98 Milliarden. Der Umsatz auf vergleichbarer Fläche legte um 1 Prozent zu, am unteren Rand der Unternehmensprognose von 1 bis 3 Prozent. Das Management verweist auf ein warmes Wetter im Oktober.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 Dollar, nach 1,80 Dollar im Vorjahr; die Prognose des Unternehmens hatte 1,60 bis 1,70 Dollar vorgesehen, der Konsens lag bei etwa 1,72 bis 1,73 Dollar. Die Bruttomarge sank um 50 Basispunkte auf 43,7 Prozent, vor allem wegen höherer Fracht- und Treibstoffkosten. Die Kursreaktion fiel trotzdem deutlich positiv aus: Investing.com meldete in der Vorbörse plus 8,25 Prozent auf 254,56 Dollar, Benzinga plus 9,02 Prozent auf 256,17 Dollar.