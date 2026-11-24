Die Burlington Aktie (Ticker BURL, ISIN US1220171060) legt am Dienstag nach den Quartalszahlen um rund 8 bis 10 Prozent auf etwa 255 US-Dollar zu, nach 235,16 Dollar am Vortag. Bemerkenswert: Der Off-Price-Händler hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr leicht gesenkt. Die Burlington Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch optimistisch: Vor den Zahlen lag das durchschnittliche Kursziel bei rund 350 Dollar. Dieser Artikel zeigt, was hinter der Burlington Aktie Prognose steckt.
Burlington Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 350 Dollar Kursziel, die Aktie springt auf rund 255 – trotz gesenkter Jahresprognose
Die Burlington Aktie springt nach den Quartalszahlen um rund 8 bis 10 Prozent, obwohl der Händler seine Gewinnprognose für 2026 leicht senkt. Burlington Aktienprognose, Kursziele der Analysten und die Frage, was der Markt jetzt einpreist.
Steckbrief
- Unternehmen
- Burlington Stores, Inc.
- Ticker
- BURL (NYSE)
- ISIN
- US1220171060
- Filialen
- 1.330 zum Quartalsende
- Nächste Zahlen
- Q4 2026, voraussichtlich Ende Februar/Anfang März 2027
Stand: 24.11.2026, Kurs aus Vorbörse und frühem Handel; Schlusskurs des 24.11.2026 lag bei Redaktionsschluss nicht vor
Unternehmensprognose gesenkt
Das bereinigte Ergebnis je Aktie für 2026 soll bei 11,70 bis 11,80 Dollar liegen, zuvor waren es 11,77 bis 11,97 Dollar.
Quartal: Gewinn im Plan, Umsatz knapp darunter
Umsatz 2,932 Milliarden Dollar (+8 Prozent), etwa 1,5 Prozent unter dem Konsens; bereinigter Gewinn je Aktie 1,73 Dollar.
Rückkauf als Kurstreiber
Der Verwaltungsrat hat ein neues Rückkaufprogramm über 750 Millionen Dollar bis Februar 2029 genehmigt.
Analystenkonsens
Laut MarketScreener Konsens Kaufen bei einem Schnitt von rund 350 Dollar, Spanne 240 bis 440 Dollar (Stand vor den Zahlen).
Was ist bei der Burlington Aktie passiert?
Burlington Stores hat am 24. November 2026 um 06:45 Uhr New Yorker Zeit (12:45 Uhr MEZ) die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt (Quelle: Pressemitteilung, GlobeNewswire/SEC). Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 2,932 Milliarden Dollar, der Analystenkonsens lag laut Benzinga und Investing.com bei rund 2,98 Milliarden. Der Umsatz auf vergleichbarer Fläche legte um 1 Prozent zu, am unteren Rand der Unternehmensprognose von 1 bis 3 Prozent. Das Management verweist auf ein warmes Wetter im Oktober.
Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 Dollar, nach 1,80 Dollar im Vorjahr; die Prognose des Unternehmens hatte 1,60 bis 1,70 Dollar vorgesehen, der Konsens lag bei etwa 1,72 bis 1,73 Dollar. Die Bruttomarge sank um 50 Basispunkte auf 43,7 Prozent, vor allem wegen höherer Fracht- und Treibstoffkosten. Die Kursreaktion fiel trotzdem deutlich positiv aus: Investing.com meldete in der Vorbörse plus 8,25 Prozent auf 254,56 Dollar, Benzinga plus 9,02 Prozent auf 256,17 Dollar.
Wie sieht die Unternehmensprognose von Burlington aus?
Burlington betreibt rund 1.330 Filialen und verkauft Markenware zu reduzierten Preisen. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 11,70 bis 11,80 Dollar, ein Plus von 15 bis 16 Prozent zum Vorjahr (10,17 Dollar). Der Umsatz soll um etwa 10 Prozent wachsen, der Vergleichsflächenumsatz um 2 bis 3 Prozent (zuvor 3 bis 4 Prozent). Für das vierte Quartal peilt das Management 4,85 bis 4,95 Dollar je Aktie an, der von Benzinga genannte Konsens lag bei 5,20 Dollar.
|Kennzahl 2026
|Alte Prognose (27.08.)
|Neue Prognose (24.11.)
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|11,77–11,97 USD
|11,70–11,80 USD
|Umsatzwachstum
|10–11 %
|ca. 10 %
|Vergleichsflächenumsatz
|+3 bis +4 %
|+2 bis +3 %
|Veränderung EBIT-Marge
|+20 bis +40 Basispunkte
|+20 bis +30 Basispunkte
Mittelpunkt der alten Prognose: 11,87 USD, der neuen: 11,75 USD.
Quelle: Burlington Stores, Pressemitteilungen vom 27.08.2026 und 24.11.2026 (GlobeNewswire/SEC); Benzinga
Auf Basis des Mittelpunkts der neuen Prognose und eines Kurses von rund 255 Dollar ergibt sich ein KGV von etwa 22 (eigene Rechnung). Vor den Zahlen lag der Konsens für das Gesamtjahr bei 11,79 Dollar je Aktie und 12,817 Milliarden Dollar Umsatz (Benzinga); die neue Umsatzprognose entspricht rund 12,705 Milliarden Dollar. Belastbare Konsensschätzungen für 2027 lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
Wie lautet die Burlington Aktienprognose der Analysten?
Laut MarketScreener stuften vor den Zahlen 20 Analysten die Aktie im Konsens mit Kaufen ein, das durchschnittliche Kursziel lag bei 349,59 Dollar, das höchste bei 440 und das niedrigste bei 240 Dollar (Basis: Schlusskurs 235,16 Dollar). Benzinga kam mit Daten bis Ende August auf 15 Kauf- und 5 Halten-Einstufungen und ein Durchschnittsziel von 363 Dollar. Gemessen am Kurs von rund 255 Dollar läge das Durchschnittsziel etwa 37 Prozent höher (eigene Rechnung). Ein Kursziel ist eine Einschätzung des jeweiligen Hauses, keine Garantie.
Welches Kursziel trauen Analysten der Burlington Aktie zu?
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Morgan Stanley
|Overweight
|381 USD (Kürzung)
|16.11.2026
|Wells Fargo
|Overweight
|330 USD (Kürzung)
|Mitte 11.2026
|Goldman Sachs
|–
|382 USD (zuvor 394)
|31.08.2026
|Deutsche Bank
|Hold
|323 USD (zuvor 367)
|31.08.2026
|Konsens (20 Analysten)
|Kaufen
|Ø 350 USD
|vor 24.11.2026
Die Einträge stammen aus der Zeit vor den Zahlen vom 24.11.2026; Anpassungen nach den Zahlen lagen bei Redaktionsschluss nicht vor. Wells Fargo: Kürzung Mitte November (genaues Datum nicht belegt).
Quelle: MarketBeat-Meldungstitel, Benzinga, Quiver Quant; MarketScreener (Konsens)
Auffällig ist die Richtung: Mehrere Häuser haben ihre Ziele in den Wochen vor den Zahlen gesenkt, liegen aber weiterhin deutlich über dem Kurs von etwa 255 Dollar. Ob nach den neuen Zahlen weitere Kürzungen folgen, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.
Ist die Burlington Aktie 2026 und 2027 günstig bewertet?
StockAnalysis nannte Ende Oktober (Stand 22.10., Kurs 252,62 Dollar) eine Marktkapitalisierung von rund 15,9 Milliarden Dollar und ein erwartetes KGV von etwa 21. Auf Basis der neuen Prognose liegt das KGV 2026 bei etwa 22. Die Verschuldung beträgt laut Benzinga 1,91 Milliarden Dollar bei 395 Millionen Dollar Barmitteln und einer Liquidität von 1,34 Milliarden Dollar. Die Lagerbestände stiegen um 16 Prozent auf 1,93 Milliarden Dollar, was bei einem Umsatzplus von 8 Prozent Beobachter aufmerken lässt. Ein belastbarer KGV-Vergleich mit Ross Stores und TJX lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Was sagt die Charttechnik zur Burlington Aktie?
Nach den Daten von StockAnalysis (Stand 22.10.) lag die 50-Tage-Linie bei 273,81 Dollar und die 200-Tage-Linie bei 309,52 Dollar. Der Kurs von etwa 255 Dollar liegt damit nach dieser Rechnung unter beiden Durchschnitten; die Linien dürften sich seither verschoben haben. Der Sprung am Dienstag ist eine Erholung innerhalb eines Abwärtstrends. Charttechnische Marken sind beschreibend und keine Prognose.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie bewerten Analysten die Burlington Aktienprognose?
|Szenario
|Argumentation Dritter
|Voraussetzung
|Bull
|Weihnachtsgeschäft stützt das vierte Quartal, Rückkauf und Filialwachstum treiben den Gewinn je Aktie
|Vergleichsumsatz im Q4 im Bereich von +1 bis +3 %
|Base
|Gewinnwachstum von 15 bis 16 Prozent, Bewertung bleibt unter dem Schnitt der Analystenziele
|Fracht- und Treibstoffkosten belasten Marge im Rahmen der Prognose
|Bear
|Margendruck, hohe Lagerbestände, schwächerer Vergleichsumsatz
|Weitere Prognosesenkung, warmes Wetter oder Konsumschwäche
Quelle: Benzinga, Investing.com, MarketScreener; Zusammenfassung der Argumente Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de
Was beobachten Anleger bei der Burlington Aktie jetzt?
Im Fokus stehen die Kursziel-Anpassungen der Analysten in den kommenden Tagen, der Verlauf des Weihnachtsgeschäfts rund um den Black Friday und die Entwicklung von Fracht- und Treibstoffkosten. Die Zahlen zum vierten Quartal werden voraussichtlich Ende Februar oder Anfang März 2027 erwartet; ein bestätigter Termin lag nicht vor.
FAQ: Die wichtigsten Fragen zur Burlington Aktie Prognose
Was ist die aktuelle Burlington Aktienprognose der Analysten? Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 350 Dollar, der Konsens lautet Kaufen (Stand vor den Zahlen).
Welches Kursziel hat die Burlington Aktie? Die Spanne reicht von 240 bis 440 Dollar. Jedes Ziel ist die Einschätzung des jeweiligen Hauses.
Hat Burlington die Prognose angehoben? Nein. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 2026 bei 11,70 bis 11,80 Dollar liegen, zuvor waren es 11,77 bis 11,97 Dollar.
Warum steigt die Burlington Aktie trotzdem? Der Gewinn je Aktie lag über der eigenen Prognose, dazu kommt ein neues Rückkaufprogramm über 750 Millionen Dollar.
Wann legt Burlington die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal werden voraussichtlich Ende Februar oder Anfang März 2027 erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufungen und Kursziele von Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs und der Deutschen Bank stammen von den genannten Häusern. Offenlegungen: Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs, Deutsche Bank.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.