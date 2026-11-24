Die Burberry-Aktie (ISIN: GB0031743007, Symbol: BRBY, WKN und US-Symbol vor Freigabe zu prüfen) ist am Dienstagmittag einer der FTSE Gewinner: Der Kurs steigt um rund 1,8 Prozent auf 13,99 Euro.
Burberry-Aktie FTSE Gewinner: Nach dem Zahlen-Comeback kehren Luxus-Käufer zurück
Die Burberry-Aktie legt am Dienstagmittag fast 2 Prozent zu und zählt zu den FTSE Gewinnern. Defensive Werte sind gefragt, während Rohstoffe fallen.
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FTSE Gewinner
Was hinter dem Kursplus steckt
Eine neue Meldung von Burberry gibt es am Dienstag nicht. Das Plus wirkt wie Teil einer Rotation: Während Metalle und Minenwerte fallen, gewinnen Konsum- und Luxuswerte. Hinzu kommt die Dynamik der Halbjahreszahlen vom 12. November.
Die Wende im Halbjahr
Am 12. November meldete Burberry die Rückkehr in die Gewinnzone; der vergleichbare Umsatz stieg um 4 Prozent. Die Aktie legte damals um rund 7 bis 9 Prozent zu.
Marke
Das Unternehmen feiert in diesem Jahr 170 Jahre Burberry.
Turnaround
Der Umbau unter dem Management zeigt erste Wirkung.
Häufige Fragen zur Burberry-Aktie
Warum steigt die Burberry-Aktie? Rotation in defensive Werte und Rückenwind aus den Halbjahreszahlen.
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