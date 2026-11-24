Burberry-Aktie FTSE Gewinner: Nach dem Zahlen-Comeback kehren Luxus-Käufer zurück

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 14:13 1 Min.

Die Burberry-Aktie legt am Dienstagmittag fast 2 Prozent zu und zählt zu den FTSE Gewinnern. Defensive Werte sind gefragt, während Rohstoffe fallen.

Die Burberry-Aktie (ISIN: GB0031743007, Symbol: BRBY, WKN und US-Symbol vor Freigabe zu prüfen) ist am Dienstagmittag einer der FTSE Gewinner: Der Kurs steigt um rund 1,8 Prozent auf 13,99 Euro. BRBY BRBY — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BRBY — — — Burberry-Aktie am Mittag +1,78 % Kurs in Euro 13,99 € Vergleichbares Umsatzwachstum im Halbjahr +4 % Quelle : comdirect 24.11.2026; Burberry-Halbjahreszahlen 12.11.2026 FTSE Gewinner Was hinter dem Kursplus steckt Eine neue Meldung von Burberry gibt es am Dienstag nicht. Das Plus wirkt wie Teil einer Rotation: Während Metalle und Minenwerte fallen, gewinnen Konsum- und Luxuswerte. Hinzu kommt die Dynamik der Halbjahreszahlen vom 12. November. Die Wende im Halbjahr Am 12. November meldete Burberry die Rückkehr in die Gewinnzone; der vergleichbare Umsatz stieg um 4 Prozent. Die Aktie legte damals um rund 7 bis 9 Prozent zu. 01 Marke Das Unternehmen feiert in diesem Jahr 170 Jahre Burberry. 02 Turnaround Der Umbau unter dem Management zeigt erste Wirkung. Gegenargument Luxus bleibt konjunkturabhängig; höhere Zinsen und Konsumschwäche könnten die Erholung bremsen. Häufige Fragen zur Burberry-Aktie Warum steigt die Burberry-Aktie? Rotation in defensive Werte und Rückenwind aus den Halbjahreszahlen. Fazit Die Burberry-Aktie profitiert am Mittag von der Marktrotation und der Erholung nach den Zahlen.

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