Bunge ist einer der größten Agrarhändler der Welt. Der Konzern kauft Sojabohnen, Raps und Getreide, verarbeitet sie zu Speiseöl und Tierfutter und verschifft sie rund um den Globus. Die Gewinne hängen an Erntemengen, Verarbeitungsmargen und Handelsströmen, die Unternehmen kaum steuern können.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7 Prozent auf 23,8 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,56 Dollar. Die Jahresprognose von 9,25 bis 9,75 Dollar bestätigte das Management. Belastet haben Abschreibungen von 66 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem Verkauf von zwei Mühlen.

Die Aktie liegt weit unter ihrem Jahreshoch von 134,85 Dollar. Für einen Agrarhändler ist zudem die Handelspolitik ein Dauerthema: Am Mittwoch schlug die US-Regierung neue Zölle gegen zahlreiche Länder vor.