Die Bunge Global Aktie (ISIN: CH1300646267, NYSE-Symbol: BG) kommt nicht zur Ruhe. Am Mittwochabend verlor sie im nachbörslichen US-Handel 2,44 Prozent auf 86,00 Dollar, ein Minus von 2,15 Dollar gegenüber dem Schlusskurs von 88,15 Dollar. Bunge Global zählt damit zu den nachbörslichen Verlierern des Abends. Der Rückgang folgt auf einen Tagesgewinn von knapp 5 Prozent. Am Dienstag war die Aktie noch um 8,6 Prozent auf 84,06 Dollar eingebrochen. Eine Unternehmensnachricht gab es an keinem dieser Tage.
Bunge Global Aktie: Nachbörslicher Verlierer nach wilder Achterbahn – erst minus 9, dann plus 5 Prozent
Die Bunge Global Aktie fällt nachbörslich um 2,44 Prozent auf 86,00 Dollar. Dahinter liegen zwei Tage mit ungewöhnlich großen Ausschlägen und ohne jede Unternehmensnachricht: Am Dienstag stürzte der Agrarhändler auf ein Jahrestief, am Mittwoch erholte er sich kräftig. Was die Aktie bewegt und wie es um das Geschäft steht.
Die Achterbahn
Drei Bewegungen, keine Nachricht
Bunge ist eigentlich kein Wert für starke Nerven. Normalerweise bewegt sich die Aktie an einem Tag um gut 1 Prozent.
Umso auffälliger sind die vergangenen Tage. Der Einbruch am Dienstag war der größte Tagesverlust seit Langem und führte die Aktie auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Datendienste fanden dafür keinen erkennbaren Auslöser. Am Mittwoch folgte die Gegenbewegung: Während der Gesamtmarkt am Vormittag rund 3 Prozent verlor, stieg Bunge um fast 5 Prozent. Auch der Wettbewerber Archer-Daniels-Midland legte zu.
Der nachbörsliche Rückgang passt in das Muster des Abends. Werte, die tagsüber als sicherer Hafen gesucht waren, gaben nach Börsenschluss nach, als sich Technologieaktien erholten. Mit rund 41.000 gehandelten Aktien war der Umsatz gering.
Das Geschäft
Der Händler hinter dem Speiseöl
Bunge ist einer der größten Agrarhändler der Welt. Der Konzern kauft Sojabohnen, Raps und Getreide, verarbeitet sie zu Speiseöl und Tierfutter und verschifft sie rund um den Globus. Die Gewinne hängen an Erntemengen, Verarbeitungsmargen und Handelsströmen, die Unternehmen kaum steuern können.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7 Prozent auf 23,8 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,56 Dollar. Die Jahresprognose von 9,25 bis 9,75 Dollar bestätigte das Management. Belastet haben Abschreibungen von 66 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem Verkauf von zwei Mühlen.
Die Aktie liegt weit unter ihrem Jahreshoch von 134,85 Dollar. Für einen Agrarhändler ist zudem die Handelspolitik ein Dauerthema: Am Mittwoch schlug die US-Regierung neue Zölle gegen zahlreiche Länder vor.
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