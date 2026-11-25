Die Bunge-Aktie (ISIN: CH1300646267, WKN: A3EYCJ, Handelssymbol: BG an der NYSE, deutsches Kürzel: Q23) legt am Mittwoch um rund 3,5 Prozent auf exakt 87,00 US-Dollar zu. Damit ist die Bunge Global Aktie der zweitgrößte S&P 500 Gewinner zum Handelsstart, an einem Tag, an dem der Index rund 3 Prozent verliert. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Anleger suchen Geschäftsmodelle, die vom KI-Zyklus unabhängig sind.
Bunge-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 4 Prozent – Sojabohnen statt Chips im Crash
Die Bunge-Aktie steigt am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart um 3,5 Prozent auf 87,00 US-Dollar und ist der zweitgrößte S&P 500 Gewinner. Während KI-Aktien einbrechen, schichten Anleger in defensive Werte um. Der Agrarhändler profitiert von einem Geschäft, das mit Rechenzentren nichts zu tun hat.
Die Gründe für den Kursgewinn
Raus aus Technologie, rein in Substanz
Flucht aus dem KI-Sektor
Chip- und KI-Aktien verlieren den zweiten Tag in Folge kräftig. Das frei werdende Geld fließt in Branchen mit stabiler Nachfrage, darunter Nahrungsmittel und Agrarhandel.
Rotation mit Rekordtempo
Basiskonsumwerte haben sich in den vergangenen sieben Wochen so stark gegenüber Technologieaktien entwickelt wie seit 2001 nicht mehr.
Solide Zahlen im Rücken
Bunge hatte Ende Oktober im dritten Quartal mit einem bereinigten Gewinn von 2,56 Dollar je Aktie die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose bestätigt.
Der Wettbewerber steigt mit
Auch Archer Daniels Midland (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Symbol: ADM) gehört heute zu den Gewinnern im S&P 500.
Einordnung
Ein Geschäft fern der KI-Debatte
Bunge kauft, verarbeitet und handelt Ölsaaten und Getreide weltweit. Der Konzern verdient an der Verarbeitung von Sojabohnen und Raps zu Öl und Futtermitteln. Das Ergebnis hängt an Ernten, Handelsströmen und der Biokraftstoffpolitik, nicht an Technologiebudgets. Genau das macht die Aktie heute attraktiv. Zu beachten ist: Die neuen US-Zollpläne gegen China und andere Länder können den Agrarhandel ebenfalls treffen.
Häufige Fragen zur Bunge-Aktie
Warum ist die Bunge-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Anleger schichten aus fallenden KI- und Chipwerten in defensive Aktien um. Eine eigene Meldung von Bunge gibt es heute nicht.
Wie stark steigt die Bunge Global Aktie?
Laut Indikation legt die Aktie am 25. November 2026 rund 3,5 Prozent auf 87,00 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Bunge-Aktie?
Die ISIN lautet CH1300646267, die WKN A3EYCJ. An der NYSE wird die Aktie unter BG gehandelt, in Deutschland unter Q23.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.