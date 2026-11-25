Warum ist die Bunge-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Anleger schichten aus fallenden KI- und Chipwerten in defensive Aktien um. Eine eigene Meldung von Bunge gibt es heute nicht.

Wie stark steigt die Bunge Global Aktie?

Laut Indikation legt die Aktie am 25. November 2026 rund 3,5 Prozent auf 87,00 US-Dollar zu.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Bunge-Aktie?

Die ISIN lautet CH1300646267, die WKN A3EYCJ. An der NYSE wird die Aktie unter BG gehandelt, in Deutschland unter Q23.