Der Einlagensatz der EZB liegt bei 2,50 Prozent. Am Markt gilt eine weitere Anhebung bei der Sitzung am 17. Dezember als wahrscheinlich; EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte laut Börsen-Zeitung am 29. Oktober, zusammen mit der Ankündigung ihres vorzeitigen Abschieds im Februar 2027, eine Zinserhöhung in Aussicht gestellt. Diese Erwartung steckt bereits in den Renditen kurzer Bundespapiere: Zweijährige Schätze rentierten laut Trading Economics am Nachmittag bei 3,12 Prozent und damit deutlich über dem aktuellen Einlagensatz.

Wer sein Geld länger bindet, bekommt nur wenig mehr. Zwischen zwei und zehn Jahren Laufzeit liegen rund 0,26 Prozentpunkte, erst bei 30 Jahren steigt die Rendite laut Trading Economics auf 3,74 Prozent. Für Sparer heißt das: Die längere Bindung wird derzeit kaum extra bezahlt.