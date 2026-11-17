Bundeswertpapiere sind für Sparer wieder eine echte Alternative zum Bankkonto: Bei der Aufstockung der 3,00 %-Bundesschatzanweisung 2026/2028 (ISIN DE000BU22155) zahlte der Bund am Dienstag laut Bundesbank im Schnitt 3,10 Prozent Rendite für zwei Jahre. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten laut dpa-AFX am späten Nachmittag bei 3,38 Prozent. Die besten Festgeldangebote für ein Jahr liegen laut Verivox bei bis zu 3,70 Prozent – auf den ersten Blick ein knappes Rennen. Auf den zweiten Blick entscheiden Details, die viele Sparer übersehen: Kursrisiko, Laufzeit, Einlagensicherung und die Frage, was die EZB im Dezember macht.
Bundeswertpapiere oder Festgeld: Schatz bringt 3,10 Prozent, Festgeld-Spitze bei rund 3,7 Prozent – wo liegt für Sparer der Haken?
Die zweijährige Bundesschatzanweisung wurde am Dienstag zu 3,10 Prozent versteigert, zehnjährige Bundesanleihen rentieren um 3,38 Prozent. Festgeld-Spitzenangebote liegen laut Vergleichsportalen bei rund 3,7 Prozent. Vor der EZB-Sitzung im Dezember lohnt der genaue Blick auf Kupon, Rendite, Kursrisiko und Einlagensicherung.
Der Zinsvergleich
Bundesanleihen kaufen oder Festgeld: Wer zahlt gerade mehr?
Nach mehreren Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank sind die Zeiten der Nullzinsen lange vorbei. Doch die Zinskurve ist flach – und das verändert den Vergleich.
Der Einlagensatz der EZB liegt bei 2,50 Prozent. Am Markt gilt eine weitere Anhebung bei der Sitzung am 17. Dezember als wahrscheinlich; EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte laut Börsen-Zeitung am 29. Oktober, zusammen mit der Ankündigung ihres vorzeitigen Abschieds im Februar 2027, eine Zinserhöhung in Aussicht gestellt. Diese Erwartung steckt bereits in den Renditen kurzer Bundespapiere: Zweijährige Schätze rentierten laut Trading Economics am Nachmittag bei 3,12 Prozent und damit deutlich über dem aktuellen Einlagensatz.
Wer sein Geld länger bindet, bekommt nur wenig mehr. Zwischen zwei und zehn Jahren Laufzeit liegen rund 0,26 Prozentpunkte, erst bei 30 Jahren steigt die Rendite laut Trading Economics auf 3,74 Prozent. Für Sparer heißt das: Die längere Bindung wird derzeit kaum extra bezahlt.
Auf der Bankenseite melden Vergleichsportale für November 2026 Festgeld-Spitzensätze von bis zu 3,65 Prozent (Finanztip), 3,70 Prozent für ein Jahr (Verivox) und 3,75 Prozent bei Banken aus 24 Ländern (tagesgeldvergleich.net). Beim Tagesgeld werben einzelne Banken laut Handelsblatt-Vergleich mit bis zu 4,18 Prozent – meist als zeitlich begrenzter Neukundenzins.
|Papier
|ISIN
|Kupon
|Fälligkeit
|Rendite
|Bundesschatzanweisung 2026/2028
|DE000BU22155
|3,00 %
|13.12.2028
|3,10 % (Auktion)
|2-jährige Bundespapiere (Markt)
|–
|–
|2028
|3,12 %
|Bundesanleihe 2033 (Auktion 18.11.)
|DE000BU27022
|3,30 %
|2033
|–
|10-jährige Bundesanleihe (Markt)
|–
|–
|2036
|3,38 %
|30-jährige Bundesanleihe (Markt)
|–
|–
|2056
|3,74 %
Markt-Renditen sind Umlaufrenditen der jeweiligen Laufzeit, keine Auktionsergebnisse. Stand 17.11.2026.
Quelle: Deutsche Bundesbank (Tenderergebnis/Ausschreibung 17.11.2026); dpa-AFX; Trading Economics (ca. 14:20 Uhr MEZ); Artikel 32327
Grundwissen
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite bei Bundesanleihen?
Der Kupon ist der feste Zins, den der Bund jedes Jahr auf den Nennwert zahlt – beim aktuellen Schatz 3,00 Prozent. Die Rendite ist das, was ein Käufer tatsächlich verdient, wenn er die Anleihe bis zur Fälligkeit hält. Sie hängt vom Kaufkurs ab. Weil der Schatz am Dienstag im Schnitt zu 99,781 Prozent zugeteilt wurde, lag die Rendite mit 3,10 Prozent leicht über dem Kupon: Zum Zins kommt bei Fälligkeit die Rückzahlung zu 100 Prozent.
Daraus folgt der wichtigste Unterschied zum Festgeld. Der Festgeldzins ist für die Laufzeit garantiert, der Kontostand schwankt nie. Eine Bundesanleihe dagegen hat jeden Börsentag einen neuen Kurs. Wer bis zur Fälligkeit hält, bekommt die beim Kauf feststehende Rendite. Wer vorher verkaufen muss, trägt das Kursrisiko.
Das Kursrisiko
Wie stark können Bundesanleihen vor Fälligkeit schwanken?
Das Maß dafür heißt Duration. Vereinfacht gibt sie an, um wie viel Prozent der Kurs ungefähr fällt, wenn die Rendite um einen Prozentpunkt steigt. Als grobes Rechenbeispiel der Redaktion: Bei einem zweijährigen Schatz liegt die Duration bei knapp zwei, ein Renditeanstieg um einen Prozentpunkt kostet also rund 2 Prozent Kurs. Bei einer zehnjährigen Bundesanleihe sind es eher 8 bis 9 Prozent, bei einer dreißigjährigen ein Vielfaches davon.
Dass das kein Theorie-Risiko ist, zeigt dieses Jahr: Die zehnjährige Rendite stieg in den vergangenen Monaten auf fast 3,4 Prozent. Wer zuvor lange Laufzeiten gekauft hatte, sitzt auf Buchverlusten – auch bei bester Bonität. Kurze Bundesschatzanweisungen sind dagegen fast so berechenbar wie Festgeld, aber jederzeit über die Börse verkäuflich.
Sicherheit und Steuern
Bundeswertpapiere oder Festgeld: Was ist sicherer?
Bundeswertpapiere sind direkte Forderungen gegen die Bundesrepublik Deutschland, die bei allen großen Ratingagenturen die Bestnote trägt. Eine Obergrenze gibt es nicht. Festgeld ist in der EU bis 100.000 Euro je Kunde und Bank über die gesetzliche Einlagensicherung geschützt; bei Angeboten über Plattformen sichert das Herkunftsland der Bank, nicht Deutschland. Gerade die Spitzenzinsen stammen häufig von Banken aus dem europäischen Ausland.
Gekauft werden Bundeswertpapiere über das Wertpapierdepot bei Bank oder Broker, an der Börse oder außerbörslich. Dabei fallen Ordergebühren und gegebenenfalls Börsenentgelte an, die die Rendite gerade bei kleinen Beträgen spürbar schmälern können. Festgeld ist meist gebührenfrei.
Steuerlich werden Zinsen aus beiden Anlagen gleich behandelt: Es gilt die Abgeltungsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer, nach Ausschöpfen des Sparerpauschbetrags von 1.000 Euro je Person. Bei Anleihen, die unter 100 Prozent gekauft werden, ist auch der Kursgewinn bis zur Rückzahlung steuerpflichtig. Ob sich daran etwas ändert, ist offen: Finanzminister Lars Klingbeil hatte eine höhere Steuer auf Kapitalerträge ins Spiel gebracht, der Koalitionsausschuss berät.
Einschätzung der Redaktion: Der Renditevorsprung der Bankangebote ist kleiner, als die Werbezinsen suggerieren. Entscheidend ist, wie sicher das Geld bis zum Laufzeitende entbehrlich ist.
Der Fahrplan
Bundeswertpapiere: Welche Termine zählen für Sparer jetzt?
FAQ zu Bundeswertpapieren und Festgeld
Wie hoch ist die Rendite von Bundesanleihen aktuell? Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 17. November 2026 laut dpa-AFX bei 3,38 Prozent, zweijährige Bundesschatzanweisungen wurden bei der Auktion zu 3,10 Prozent zugeteilt.
Bundesanleihen kaufen oder Festgeld – was bringt mehr? Spitzenangebote für Festgeld lagen im November laut Vergleichsportalen bei bis zu rund 3,7 Prozent, kurze Bundespapiere bei rund 3,1 Prozent. Dafür sind Bundeswertpapiere jederzeit verkäuflich und nicht durch die Einlagensicherung begrenzt.
Können Bundesanleihen an Wert verlieren? Ja, vor Fälligkeit schwankt der Kurs mit dem Zinsniveau. Bei Fälligkeit zahlt der Bund 100 Prozent des Nennwerts zurück.
Was passiert, wenn die EZB im Dezember die Zinsen erhöht? Kurzfristige Zinsen am Markt würden tendenziell folgen. Bereits gekaufte Anleihen behalten ihren Kupon, ihr Kurs kann aber nachgeben.
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