Die Bundeswehr will ein eigenes Satellitennetz mit rund 600 Satelliten aufbauen – und die Rechnung hat es in sich: Nach einem Insiderbericht des Handelsblatts vom 25.11.2026 sollen die Kosten bei etwa 15 Milliarden Euro liegen, einschließlich Mehrwertsteuer und zehn Jahren Betrieb. Beteiligt wären Rheinmetall, OHB und Airbus; die Verträge könnten „in wenigen Wochen“ unterzeichnet werden. Die Rheinmetall Aktie (ISIN DE0007030009, Ticker RHM) notierte am Donnerstag um 07:57 Uhr vorbörslich bei 755,55 Euro, 2,68 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Mittwoch (735,80 Euro). Eine amtliche Bestätigung des Programms liegt bisher nicht vor.
Bundeswehr-Satelliten: 600 Satelliten für rund 15 Milliarden Euro – wer könnte profitieren: Rheinmetall Aktie, OHB Aktie oder Airbus?
Ein Medienbericht beziffert das geplante Satellitennetz der Bundeswehr auf rund 15 Milliarden Euro. Rheinmetall, OHB und Airbus sollen beteiligt sein, Verträge könnten in wenigen Wochen folgen. Was gesichert ist, was offen bleibt und was Anleger bei Rüstungsaktien beobachten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- ISIN
- DE0007030009
- Ticker
- RHM
- Kapitalmarkttag
- 25.–27.11.2026, Hamburg
Stand: 26.11.2026, Rheinmetall AG, vorbörslicher Kurs 07:57 Uhr, Vergleich Xetra-Schluss 25.11.2026: 735,80 Euro
Der Hintergrund
Was plant die Bundeswehr mit dem Satellitennetz – und wer baut es?
Nach dem Bericht geht es um ein Netz im niedrigen Erdorbit in etwa 1.000 Kilometern Höhe, das Soldaten, Drohnen und Flugzeuge vernetzen soll. Die Airbus-Tochter Tesat soll die Laserkommunikation liefern, die Rechenarbeit soll weitgehend an Bord stattfinden, Bodenstationen wären weitgehend entbehrlich. Laut Berichten baut OHB die Satelliten, Rheinmetall liefert das Bodensegment bis zum Empfangsgerät; die Anteile der Partner sind nicht bekannt. Bis 2030 soll eine Übergangslösung die Lücke schließen. Bisher genannte Summen von 8 bis 10 Milliarden Euro enthielten weder Umsatzsteuer noch Betrieb. Der Bericht betont, genaue Zahlen stünden noch nicht fest.
Politisch ist das Projekt noch nicht durch: Laut Berichten soll der Haushaltsausschuss des Bundestags erst im ersten Quartal 2027 entscheiden, der Start hat sich dem Vernehmen nach um ein Jahr verschoben. Wie ernst der Ausschuss Rüstungsverträge prüft, zeigte schon das Aufklärungssatellitenprojekt SPOCK 1: Der Haushaltsausschuss stoppte es nicht, verlangte aber per Beschluss einen Marktvergleich vor der Ausübung von Vertragsoptionen und mehr europäische Wertschöpfung.
|Aktie
|Kurs
|Stand
|Rheinmetall
|755,55 € (+2,68 %)
|26.11., 07:57 Uhr, vorbörslich
|OHB
|187,00 € (+4,0 %)
|25.11., Mittag, Xetra
|Hensoldt
|77,58 € (−0,46 %)
|25.11., 17:16 Uhr, Börse Stuttgart
|Airbus
|191,14 € (−1,81 %)
|25.11., 16:40 Uhr, Börse Stuttgart
Kurse mit unterschiedlichen Handelsplätzen und Zeitpunkten, keine einheitliche Momentaufnahme. Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Börsenkurse der genannten Handelsplätze
Die Verträge
Welche Aufträge hat Rheinmetall im Weltraum schon – und was zeigt SPOCK 1?
Rheinmetall ist im All kein Neuling. Das Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall ICEYE Space Solutions erhielt im Dezember 2025 den Auftrag SPOCK 1: rund 1,7 Milliarden Euro brutto für Radar-Aufklärungsdaten bis Ende 2030, mit Satellitenfertigung in Neuss (Mitteilung von Rheinmetall vom 18.12.2025). Rheinmetall hält 60 Prozent an der Gesellschaft, der finnische Partner ICEYE 40 Prozent. SPOCK 1 ist ein anderes Programm als das jetzt berichtete Kommunikationsnetz; ein Zusammenhang mit der ICEYE-Beteiligung ist für das 15-Milliarden-Projekt nicht belegt.
Für die Rheinmetall Aktie ist das Thema Teil einer größeren Debatte: Das Papier liegt trotz des Rüstungsbooms deutlich unter dem Jahresanfang. Am Kapitalmarkttag in Hamburg (25. bis 27.11.2026) stehen die Wachstumsziele und die Margen im Fokus; der Webcast zum Call läuft am Freitag, 27.11.2026, um 10:00 Uhr. Auch die OHB Aktie und die Hensoldt Aktie stehen im Blick der Anleger; Rüstungsaktien insgesamt reagieren stark auf Meldungen zu Haushalt, Ukraine-Gesprächen und Aufträgen.
Das große Bild
Was bedeuten 15 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt – und für Rüstungsaktien?
Die Summe wäre ein Großprojekt neben den Verteidigungsausgaben, die durch das Sondervermögen und die gelockerte Schuldenbremse ermöglicht wurden. Weltraumfähigkeiten gelten in der Bundeswehr als Kern der vernetzten Kriegsführung; für Raumfahrtzulieferer wäre ein Rahmenvertrag über ein Jahrzehnt ein Auftragsbestand mit langer Laufzeit. Gleichzeitig steht der Bundestag vor der Schlussabstimmung über den Haushalt 2027, in dem Verteidigung und Neuverschuldung zentrale Streitpunkte sind.
Was Anleger beobachten
Welche Termine zählen als Nächstes – und wann kommt die Unterschrift?
27.11.2026, 10:00 Uhr: Rheinmetall-Webcast zum Kapitalmarkttag.
30.11.2026: Berenberg-Konferenz in London.
Wenige Wochen: mögliche Vertragsunterzeichnung zum Satellitennetz laut Medienbericht, unbestätigt.
1. Quartal 2027: Entscheidung des Haushaltsausschusses laut Berichten.
Häufige Fragen zu den Bundeswehr-Satelliten
Wie viel kostet das Satellitennetz der Bundeswehr?
Nach einem Medienbericht rund 15 Milliarden Euro inklusive Mehrwertsteuer und zehn Jahren Betrieb. Die genaue Zahl steht laut Bericht noch nicht fest.
Welche Unternehmen sind beteiligt?
Genannt werden Rheinmetall, OHB und Airbus (mit der Tochter Tesat). Die Anteile sind nicht bekannt.
Was bedeutet das für die Rheinmetall Aktie?
Das Projekt wäre ein weiteres Raumfahrtgeschäft. Die Beteiligung ist aber nicht amtlich bestätigt; der Kurs reagiert zudem auf den Kapitalmarkttag und den Haushalt.
Wann fliegen die ersten Satelliten?
Frühestens 2030, bis dahin soll eine Übergangslösung die Lücke schließen.
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