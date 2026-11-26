Rheinmetall ist im All kein Neuling. Das Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall ICEYE Space Solutions erhielt im Dezember 2025 den Auftrag SPOCK 1: rund 1,7 Milliarden Euro brutto für Radar-Aufklärungsdaten bis Ende 2030, mit Satellitenfertigung in Neuss (Mitteilung von Rheinmetall vom 18.12.2025). Rheinmetall hält 60 Prozent an der Gesellschaft, der finnische Partner ICEYE 40 Prozent. SPOCK 1 ist ein anderes Programm als das jetzt berichtete Kommunikationsnetz; ein Zusammenhang mit der ICEYE-Beteiligung ist für das 15-Milliarden-Projekt nicht belegt.

Für die Rheinmetall Aktie ist das Thema Teil einer größeren Debatte: Das Papier liegt trotz des Rüstungsbooms deutlich unter dem Jahresanfang. Am Kapitalmarkttag in Hamburg (25. bis 27.11.2026) stehen die Wachstumsziele und die Margen im Fokus; der Webcast zum Call läuft am Freitag, 27.11.2026, um 10:00 Uhr. Auch die OHB Aktie und die Hensoldt Aktie stehen im Blick der Anleger; Rüstungsaktien insgesamt reagieren stark auf Meldungen zu Haushalt, Ukraine-Gesprächen und Aufträgen.