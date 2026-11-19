Der Haushaltsausschuss hat Ausgaben von 560,92 Milliarden Euro für 2027 beschlossen, 6,9 Prozent mehr als im Soll 2026 (524,54 Milliarden Euro). Die Nettokreditaufnahme des Kernhaushalts liegt bei 122,97 Milliarden Euro, nach 97,96 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Davon entfallen 84,55 Milliarden Euro auf die Bereichsausnahme für Verteidigung und Sicherheit und 38,43 Milliarden Euro auf die Schuldenregel, die damit nach Angaben des Bundestags genau an der Obergrenze liegt. Rechnet man die kreditfinanzierten Sondervermögen hinzu, liegt die neue Verschuldung laut ZDFheute insgesamt über 200 Milliarden Euro.

Die Zinsen steigen entsprechend. Im Regierungsentwurf vom September sind sie für den Kernhaushalt so geplant: