Die Zinslast ist der stille Kostenblock im Bundeshaushalt 2027: Von rund 41,9 Milliarden Euro im kommenden Jahr sollen die Zinsausgaben des Kernhaushalts laut Finanzplan auf 80,7 Milliarden Euro im Jahr 2030 steigen – ein Plus von knapp 93 Prozent. Der DAX (ISIN DE0008469008) notierte am Donnerstag um 09:13 Uhr MEZ bei rund 25.927 Punkten, etwa 0,7 Prozent über dem Vortagesschluss von 25.736,24 Punkten, und damit rund 4 Prozent unter dem Rekordhoch von 27.001 Punkten vor einer Woche.
Bundeshaushalt 2027: Zinsausgaben fast verdoppelt auf 80,7 Milliarden Euro bis 2030 - Wer zahlt die Rechnung?
Vor der Schlussabstimmung am 27. November im Bundestag zeigt der Finanzplan, wie stark die Zinslast des Bundes wächst: von rund 41,9 Milliarden Euro 2027 auf 80,7 Milliarden Euro 2030. Was das für DAX, Bundesanleihen und Branchenaktien bedeutet.
Steckbrief
- Index
- DAX (Xetra)
- ISIN
- DE0008469008
- Schlussabstimmung Bundestag
- 27.11.2026
- Ausgaben 2027
- 560,92 Mrd. €
- Investitionen 2027
- 61,85 Mrd. €
Stand: 19.11.2026, DAX-Stand 09:13 Uhr MEZ (dpa-AFX via onvista); Haushaltszahlen laut Haushaltsausschuss
Am Freitag, 27. November, stimmt der Bundestag in dritter Lesung über den Etat ab; die Debatte soll nach Angaben des Bundestags 90 Minuten dauern. Der Haushaltsausschuss hatte den Entwurf in der Nacht zum 13. November nach rund 15 Stunden Beratung beschlossen. Für Anleger ist das mehr als Politik: Wie viel der Bund an Zinsen zahlt, beeinflusst Staatsanleihen, Bankaktien, die Erwartung an die Europäische Zentralbank und die Finanzierungsspielräume für Branchen, die vom Staat bestellt werden.
Haushalt 2027 im Überblick
Wie hoch sind die Zinsausgaben des Bundes bis 2030 – und was steckt dahinter?
Der Haushaltsausschuss hat Ausgaben von 560,92 Milliarden Euro für 2027 beschlossen, 6,9 Prozent mehr als im Soll 2026 (524,54 Milliarden Euro). Die Nettokreditaufnahme des Kernhaushalts liegt bei 122,97 Milliarden Euro, nach 97,96 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Davon entfallen 84,55 Milliarden Euro auf die Bereichsausnahme für Verteidigung und Sicherheit und 38,43 Milliarden Euro auf die Schuldenregel, die damit nach Angaben des Bundestags genau an der Obergrenze liegt. Rechnet man die kreditfinanzierten Sondervermögen hinzu, liegt die neue Verschuldung laut ZDFheute insgesamt über 200 Milliarden Euro.
Die Zinsen steigen entsprechend. Im Regierungsentwurf vom September sind sie für den Kernhaushalt so geplant:
|Jahr
|Zinsausgaben
|Veränderung zum Vorjahr
|Anteil an den Gesamtausgaben
|2027
|41,9 Mrd. €
|–
|rund 7,5%
|2028
|55,2 Mrd. €
|+13,3 Mrd. €
|rund 9,4%
|2029
|68,1 Mrd. €
|+12,9 Mrd. €
|rund 11,4%
|2030
|80,7 Mrd. €
|+12,6 Mrd. €
|rund 12,7%
Zinszahlen und Gesamtausgaben 2028 bis 2030 stammen aus dem Regierungsentwurf von September 2026 und sind nicht um die Beschlüsse der Bereinigungssitzung bereinigt. Anteile eigene Berechnung der Redaktion.
Quelle: Deutscher Bundestag, Haushaltsausschuss; Regierungsentwurf 2027
Die Gesamtausgaben sollen im Finanzplan von 588,2 Milliarden Euro (2028) über 597,8 Milliarden Euro (2029) auf 635,4 Milliarden Euro (2030) wachsen. Der Zinsanteil steigt damit von rund 7,5 auf rund 12,7 Prozent – ein Rechenergebnis der Redaktion auf Basis der genannten Zahlen.
Wofür nimmt der Bund die Schulden auf – und wer kritisiert das?
Die Koalition aus CDU/CSU und SPD verweist auf Prioritäten bei Verteidigung, Zivilschutz, Verkehr und Forschung. Der Einzelplan Verteidigung umfasst 109,75 Milliarden Euro; die Investitionen steigen auf 61,85 Milliarden Euro nach 56,3 Milliarden Euro im Regierungsentwurf. SPD-Haushälter Thorsten Rudolph spricht von einer geschlossenen Haushaltslücke von 34 Milliarden Euro, Unions-Haushälter Mathias Middelberg sagt, es werde noch nicht genug gespart.
Die Opposition sieht es anders: Die Grünen kritisieren fehlendes Fundament und Verschiebungen aus dem Klima- und Transformationsfonds in den Kernhaushalt, die Linke warnt vor Lasten für die junge Generation, die AfD wirft der Koalition vor, Konsum als Investition zu verbuchen. In einer ZDF-Umfrage (Politbarometer) wollen 61 Prozent Lücken durch Einsparungen schließen, 21 Prozent durch Steuererhöhungen und 9 Prozent durch zusätzliche Schulden. Die Redaktion bewertet diese Positionen nicht; sie zeigen, dass die Zinslast politisch umkämpft bleibt.
Was bedeutet die Zinslast für Bundesanleihen, DAX und Aktien?
Für den Anleihemarkt ist ein wachsendes Angebot an Bundeswertpapieren der zentrale Kanal. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag nach Berichten dieser Woche bei rund 3,37 Prozent; an den Märkten gilt eine Zinserhöhung der EZB im Dezember als weitgehend eingepreist. Die Eurozone-Inflation betrug im Oktober 4,0 Prozent (Eurostat, finale Zahl). Mehr Schulden bei steigenden Renditen verteuern den Staatshaushalt – das ist der Mechanismus hinter den Zinszahlen oben.
Für Aktien gibt es Gewinner und Verlierer entlang der Ausgabenlinien. Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie stehen im Zusammenhang mit dem Verteidigungsetat und dem Sondervermögen Bundeswehr (im Regierungsentwurf rund 30 Milliarden Euro Ausgaben für 2027). Für Versorger wie die E.ON Aktie und die RWE Aktie sind die geplanten 4 Milliarden Euro für Beteiligungen an Unternehmen der Energiewirtschaft relevant. Bankaktien hängen an der Zinskurve und der Emissionstätigkeit des Bundes. Wie stark diese Effekte bereits in den Kursen stecken, lässt sich aus den Haushaltszahlen allein nicht ableiten – das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Was Anleger jetzt beobachten
27. November: Schlussabstimmung im Bundestag über Haushalt und Haushaltsbegleitgesetz 2027 (Liveübertragung ab 12:40 Uhr).
Bundesrat: Ein Termin für die abschließende Befassung ließ sich in den ausgewerteten Quellen nicht finden.
9. oder 16. Dezember: angestrebter Kabinettsbeschluss zur Rentenreform, die ebenfalls auf die Ausgaben wirkt.
17. Dezember: EZB-Sitzung mit neuen Projektionen bis 2029.
FAQ
Häufige Fragen zur Zinslast im Bundeshaushalt 2027
Wie hoch sind die Zinsausgaben des Bundes 2027? Laut Regierungsentwurf rund 41,9 Milliarden Euro im Kernhaushalt, bei Ausgaben von 560,92 Milliarden Euro.
Wann stimmt der Bundestag über den Bundeshaushalt 2027 ab? Die Schlussabstimmung ist für Freitag, 27. November 2026, vorgesehen.
Wie viel neue Schulden macht der Bund 2027? Die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt beträgt 122,97 Milliarden Euro; mit den Sondervermögen sind es laut ZDFheute über 200 Milliarden Euro.
Was bedeutet die Zinslast für Anleger? Sie wirkt über Bundesanleihen, Zinserwartungen und die Ausgabenprioritäten des Bundes auf Märkte und Branchen. Eine Kursprognose lässt sich daraus nicht ableiten.
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