Im Kernhaushalt sind es fast 123 Milliarden Euro. Zählt man die Kredite der beiden Sondervermögen dazu, kommen laut Reuters rund 210,4 Milliarden Euro zusammen, so viele neue Kredite wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr. Das Rekordjahr 2021 liegt mit 215,4 Milliarden Euro noch darüber. Wie diese Zahl zu bewerten ist, ist politisch umstritten: Die Koalition aus Union und SPD verweist auf die Investitions- und Verteidigungsausgaben, die Opposition auf die Höhe der Schulden und die Konstruktion über Sondertöpfe.