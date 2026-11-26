Der Bundestag stimmt am Freitag, 27. November 2026, nach einer 90-minütigen dritten Lesung über den Bundeshaushalt 2027 ab. Der Haushaltsausschuss hat den Etat bereits gebilligt: Der Kernhaushalt sieht Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro vor, die Nettokreditaufnahme steigt auf fast 123 Milliarden Euro. Der DAX (ISIN DE0008469008) lag laut dpa-AFX am Mittag bei 25.219 Punkten, ein Plus von 2,1 Prozent. Für die Börse ist der Haushalt kein Tagesthema, aber ein Rahmen für Zinsen, Staatsaufträge und Konjunktur.
Bundeshaushalt 2027: Schlussabstimmung am Freitag – wie viel Schulden verträgt der DAX?
Der Bundestag stimmt am Freitag über den Haushalt 2027 ab: 560,9 Milliarden Euro Ausgaben, rund 123 Milliarden Euro neue Schulden im Kernhaushalt, mit den Sondertöpfen gut 210 Milliarden. Was die Zahlen für DAX, Bundesanleihen sowie Rüstungs- und Bauaktien bedeuten.
Die Nachricht
Was steht im Bundeshaushalt 2027?
Nach den Angaben von ZDFheute und der Börsen-Zeitung (Reuters) vom 13. November 2026 umfasst der Kernhaushalt rund 560,9 Milliarden Euro, etwa 5,5 Milliarden Euro mehr als im Regierungsentwurf. Die Steuereinnahmen werden mit 396,2 Milliarden Euro angesetzt, die Investitionen mit 61,8 Milliarden Euro. Der Verteidigungsetat im Kernhaushalt liegt bei knapp 109,7 Milliarden Euro, hinzu kommen Ausgaben aus dem Sondervermögen Bundeswehr. Der größte Einzeletat ist der des Arbeitsministeriums mit 203,3 Milliarden Euro.
|Position
|Betrag 2027
|Ausgaben Kernhaushalt
|560,9 Mrd. €
|Nettokreditaufnahme Kernhaushalt
|rund 123 Mrd. € (2026: 97,96 Mrd. €)
|Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität
|57,8 Mrd. € neue Kredite
|Sondervermögen Bundeswehr
|29,6 Mrd. € neue Kredite
|Neue Kredite insgesamt
|rund 210,4 Mrd. €
|Investitionen
|61,8 Mrd. €
|Verteidigung (Einzelplan 14)
|knapp 109,7 Mrd. €
Die Bundestag-Seite zur dritten Lesung nennt als Gesamtausgaben 555,94 Mrd. €; Haushaltsausschuss und Reuters nennen 560,9 Mrd. €.
Quelle: ZDFheute, Börsen-Zeitung/Reuters, Bundestag (alle Nov. 2026)
Die Schulden
Wie hoch ist die Neuverschuldung wirklich?
Im Kernhaushalt sind es fast 123 Milliarden Euro. Zählt man die Kredite der beiden Sondervermögen dazu, kommen laut Reuters rund 210,4 Milliarden Euro zusammen, so viele neue Kredite wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr. Das Rekordjahr 2021 liegt mit 215,4 Milliarden Euro noch darüber. Wie diese Zahl zu bewerten ist, ist politisch umstritten: Die Koalition aus Union und SPD verweist auf die Investitions- und Verteidigungsausgaben, die Opposition auf die Höhe der Schulden und die Konstruktion über Sondertöpfe.
Der Haushalt sei eine „Bretterbude ohne Fundament“.
Offen war nach dem ZDF-Bericht vom 13. November, ob die geplante Stromsteuersenkung finanziert wird; dazu sollte der Koalitionsausschuss beraten. Ob sich daran bis zur Abstimmung etwas geändert hat, konnten wir nicht abschließend prüfen.
Die Märkte
Was bedeutet der Haushalt für DAX, Anleihen und einzelne Branchen?
Mehr Staatsschulden bedeuten mehr Emissionen von Bundesanleihen. Das kann die Renditen beeinflussen, ist aber heute nicht belegt: Zum heutigen Stand der Bund-Rendite liegt uns keine geprüfte Zahl vor. Für den DAX ist der Haushalt Teil eines größeren Bildes, in dem die Erholung der US-Technologiewerte und die Kursgewinne vom Mittwoch den Ton angeben. Der Index war zuvor auf das tiefste Niveau seit Juli gefallen.
Einschätzung der Redaktion: Ein hoher Verteidigungsetat und Infrastrukturmittel wirken grundsätzlich auf die Auftragslage von Rüstungsaktien und Bauaktien. Ob sich das in Kursen niederschlägt, hängt von Vergaben und Zeitplänen ab, nicht allein vom Parlamentsbeschluss. Die Rheinmetall Aktie, die Hochtief Aktie und andere Titel stehen deshalb eher für eine mittelfristige Beobachtung als für einen Effekt am Freitag.
Was Anleger jetzt beobachten
Die Schlussabstimmung im Bundestag am Freitag, 27. November, die Liveübertragung beginnt laut Bundestag um 12:40 Uhr.
Die Entwicklung der Bund-Renditen nach der Abstimmung und bei den nächsten Anleiheauktionen.
Aufträge aus dem Verteidigungs- und Infrastrukturbudget für Rüstungsaktien und Bauaktien.
Die Klärung der Finanzierung der Stromsteuersenkung im Koalitionsausschuss.
Häufige Fragen zum Bundeshaushalt 2027
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab? Am Freitag, 27. November 2026, nach einer 90-minütigen dritten Lesung.
Wie hoch ist die Neuverschuldung 2027? Im Kernhaushalt rund 123 Milliarden Euro, inklusive Sondervermögen rund 210,4 Milliarden Euro.
Wie viel gibt der Bund für Verteidigung aus? Im Kernhaushalt knapp 109,7 Milliarden Euro, dazu Mittel aus dem Sondervermögen Bundeswehr.
Was heißt der Haushalt für DAX und Rüstungsaktien? Kurzfristig ist kein direkter Effekt belegt; mittelfristig kann der Etat die Auftragslage beeinflussen, das ist eine Einschätzung der Redaktion.
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