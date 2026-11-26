Der Kernhaushalt kommt auf 122,97 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme. Davon fallen 84,55 Milliarden Euro unter die Bereichsausnahme der Schuldenregel, vor allem für Verteidigung und Sicherheit. Rechnet man die Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität (57,8 Milliarden Euro) und für die Bundeswehr (29,6 Milliarden Euro) hinzu, ergeben sich nach Berechnung von Reuters rund 210,4 Milliarden Euro neue Schulden – die zweithöchste Summe seit Gründung der Bundesrepublik. Dazu kommt die Haushaltslücke, die die Koalition laut dem SPD-Haushälter Thorsten Rudolph schließen musste: 34 Milliarden Euro. Für 2028 nennt die Berliner Zeitung einen Konsolidierungsbedarf von rund 25 Milliarden Euro.

Die Koalition verteidigt den Kurs: Rudolph sagte in der Septemberdebatte laut Bundestag, der Haushalt „investiert in die Zukunft“. Die Opposition widerspricht scharf; die Grünen-Haushälterin Schäfer sprach laut Berliner Zeitung von einer „Bretterbude ohne Fundament“. Aktiencheck.de bewertet die Haushaltspolitik nicht, sondern ordnet die wirtschaftlichen Folgen ein.