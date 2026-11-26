Der Bundestag will den Bundeshaushalt 2027 am Freitag, 27. November, in dritter Lesung beschließen – mit Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro und neuen Schulden von etwa 210 Milliarden Euro, wenn die Sondervermögen mitgerechnet werden. Der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten, 1,26 Prozent im Minus und auf dem tiefsten Stand seit Juli (dpa-AFX, 17:53 Uhr). Für Anleger lautet die Frage: Stützt ein Rekordetat mit hohen Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur die Konjunktur – oder wächst der Schuldenberg schneller, als die Wirtschaft ihn tragen kann?
Bundeshaushalt 2027: Schlussabstimmung am Freitag – 210 Milliarden Euro neue Schulden, was heißt das für DAX und Anleger?
Am Freitag stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab: 560,9 Milliarden Euro Ausgaben, rund 210 Milliarden Euro neue Schulden inklusive Sondervermögen. Was im Etat steckt, was bei der Stromsteuer noch offen ist und welche Branchen Anleger im Blick behalten.
Steckbrief
- Index
- DAX
- ISIN
- DE0008469008
- Schlusskurs
- 24.702,13 Punkte
- Tagesveränderung
- –1,26 %
Stand: 25.11.2026, Xetra-Schlusskurs 25.11.2026 laut dpa-AFX (17:53 Uhr); einen Kurs vom Donnerstagmorgen konnten wir nicht belegen
Der Fahrplan
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab?
Laut Bundestag ist für Freitag, 27. November 2026, zunächst die zweite Lesung ohne Aussprache vorgesehen, danach folgt eine rund 90-minütige dritte Lesung mit der Schlussabstimmung. Der Haushaltsausschuss hatte seine Bereinigungssitzung in der Nacht zum 13. November abgeschlossen und den Regierungsentwurf vom September in mehreren Punkten verändert: Die Gesamtausgaben stiegen um rund 5,5 Milliarden Euro auf 560,92 Milliarden Euro, die Investitionen um 5,58 Milliarden Euro auf 61,85 Milliarden Euro. Die Regierung hatte im September noch 555,4 Milliarden Euro vorgesehen.
|Position
|2027
|Vergleich
|Gesamtausgaben
|560,92 Mrd. €
|Regierungsentwurf: 555,4 Mrd. €
|Nettokreditaufnahme Kernhaushalt
|122,97 Mrd. €
|2026: 97,96 Mrd. €
|davon nach Schuldenregel
|38,43 Mrd. €
|Entwurf: 33,4 Mrd. €
|davon über Bereichsausnahme
|84,55 Mrd. €
|Entwurf: 85,4 Mrd. €
|Sondervermögen Infrastruktur
|57,8 Mrd. €
|–
|Sondervermögen Bundeswehr
|29,6 Mrd. €
|–
|Investitionen
|61,85 Mrd. €
|Entwurf: 56,3 Mrd. €
|Verteidigung (Einzelplan 14)
|109,75 Mrd. €
|unverändert zum Entwurf
Die Vorschau zur dritten Lesung auf bundestag.de nennt abweichend 555,94 Mrd. € Gesamtausgaben; die Differenz zu den 560,92 Mrd. € des Ausschusses konnten wir nicht klären.
Quelle: Bundestag (Haushaltsausschuss, 13.11.2026), Börsen-Zeitung/Reuters (13.11.2026), Berliner Zeitung (13.11.2026)
Die Schulden
Wie hoch sind die neuen Schulden wirklich?
Der Kernhaushalt kommt auf 122,97 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme. Davon fallen 84,55 Milliarden Euro unter die Bereichsausnahme der Schuldenregel, vor allem für Verteidigung und Sicherheit. Rechnet man die Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität (57,8 Milliarden Euro) und für die Bundeswehr (29,6 Milliarden Euro) hinzu, ergeben sich nach Berechnung von Reuters rund 210,4 Milliarden Euro neue Schulden – die zweithöchste Summe seit Gründung der Bundesrepublik. Dazu kommt die Haushaltslücke, die die Koalition laut dem SPD-Haushälter Thorsten Rudolph schließen musste: 34 Milliarden Euro. Für 2028 nennt die Berliner Zeitung einen Konsolidierungsbedarf von rund 25 Milliarden Euro.
Die Koalition verteidigt den Kurs: Rudolph sagte in der Septemberdebatte laut Bundestag, der Haushalt „investiert in die Zukunft“. Die Opposition widerspricht scharf; die Grünen-Haushälterin Schäfer sprach laut Berliner Zeitung von einer „Bretterbude ohne Fundament“. Aktiencheck.de bewertet die Haushaltspolitik nicht, sondern ordnet die wirtschaftlichen Folgen ein.
Offene Frage
Was passiert mit der Stromsteuer?
Die Stromsteuer liegt bei 2,05 Cent je Kilowattstunde; der Koalitionsvertrag nennt das EU-Mindestmaß von 0,1 Cent. Im Haushaltsentwurf fehlten für eine Senkung für alle laut Berliner Zeitung rund 5,4 Milliarden Euro, ein Änderungsantrag war für die Woche der Schlussabstimmung vorgesehen.
Laut einer Vorschau auf bundestag.de hat der Finanzausschuss am 25. November beschlossen, die Stromsteuer 2027 auf den EU-Mindestsatz abzusenken. Diese Angabe konnten wir in einer zweiten Quelle bisher nicht bestätigen. Fest steht: Union und SPD verzichten laut Börsen-Zeitung auf die geplante Plastiksteuer, die Zuckersteuer wird auf 2028 verschoben.
Für Anleger ist die Stromsteuer vor allem für energieintensive Industrie und den Mittelstand relevant, weniger für die Börsenkurse der Versorger selbst. Nach Einschätzung der Redaktion – nicht belegt – profitieren Verbraucher und Unternehmen, während der Bund auf Einnahmen verzichtet, die an anderer Stelle gegenfinanziert werden müssen.
Das große Bild
Welche Aktien und Branchen hängen am Haushalt 2027?
Mit 109,75 Milliarden Euro im Verteidigungsetat und Verpflichtungsermächtigungen von knapp 297 Milliarden Euro bleibt die Beschaffung der wichtigste Ausgabenblock. Das berührt Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie und die Hensoldt Aktie. Die höheren Investitionen von 61,85 Milliarden Euro betreffen Bauwerte wie die Hochtief Aktie, die am Mittwoch 3,4 Prozent verlor, sowie Infrastruktur und Netze. Zusätzliche Schulden wirken außerdem auf den Anleihemarkt: Mehr Angebot an Bundesanleihen kann die Renditen beeinflussen.
Was Anleger jetzt beobachten
Freitag, 27. November: Schlussabstimmung im Bundestag.
Freitag, 09:55 Uhr: Arbeitslosenzahlen für November; Montag, 14:00 Uhr: vorläufige Inflation für November.
9. oder 16. Dezember: Kabinettsbeschluss zur Rentenreform.
Häufige Fragen zum Bundeshaushalt 2027
Wann wird der Bundeshaushalt 2027 beschlossen? Die Schlussabstimmung im Bundestag ist für Freitag, 27. November 2026, angesetzt.
Wie hoch sind die Ausgaben im Haushalt 2027? Der Haushaltsausschuss nennt 560,92 Milliarden Euro.
Wie hoch sind die neuen Schulden? Im Kernhaushalt 122,97 Milliarden Euro; mit den Sondervermögen rund 210 Milliarden Euro.
Welche Aktien betrifft der Haushalt? Direkt berührt sind vor allem Rüstungs-, Bau- und Infrastrukturwerte; eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
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