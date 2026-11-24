wer profitiert an der Börse: Rüstung, Bau oder Bundesanleihen?

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 22:26 4 Min.

Der Bundestag stimmt am Freitag über den Haushalt 2027 ab: 560,92 Milliarden Euro Ausgaben, 122,97 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt, mit Sondervermögen rund 210 Milliarden Euro. Was die Zahlen für Rheinmetall Aktie, Rüstungsaktien und Anleihen bedeuten.

Ausgaben 2027 (+6,9 % zu 524,54 Mrd. € in 2026) 560,92 Mrd. € Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt (2026: 97,96 Mrd. €) 122,97 Mrd. € Neuverschuldung inkl. Sondervermögen rund 210,4 Mrd. € Verteidigungsetat (Einzelplan 14) 109,75 Mrd. € Quelle : bundestag.de, Börsen-Zeitung, cash.ch/dpa; Stand Haushaltsausschuss 13.11.2026

Der Bundestag entscheidet am Freitag, 27.11., nach 90-minütiger dritter Lesung über den Bundeshaushalt 2027. Nach den Beschlüssen des Haushaltsausschusses vom 13.11. sind Ausgaben von 560,92 Milliarden Euro vorgesehen, die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt liegt bei 122,97 Milliarden Euro. Zusammen mit den Sondervermögen für Infrastruktur und Bundeswehr ergibt sich laut Börsen-Zeitung eine Neuverschuldung von rund 210,4 Milliarden Euro, der zweithöchste Wert nach 2021. Für Anleger stellen sich drei Fragen: Welche Aktien profitieren von den Ausgaben, wie viel zusätzliches Angebot kommt bei Bundesanleihen, und wie belastbar ist die Koalition bei der Schlussabstimmung?

Die Eckdaten Was steht im Haushalt 2027 – und wie setzt sich die Neuverschuldung zusammen?

Haushalt 2027: Eckpunkte nach dem Haushaltsausschuss Posten 2027 Vergleich Ausgaben 560,92 Mrd. € 2026: 524,54 Mrd. € (+6,9 %) Nettokreditaufnahme Kernhaushalt 122,97 Mrd. € 2026: 97,96 Mrd. € Neuverschuldung inkl. Sondervermögen rund 210,4 Mrd. € 2021: 215,4 Mrd. € davon Bereichsausnahme Verteidigung/Sicherheit 84,55 Mrd. € reguläre Schuldenregel: 38,43 Mrd. € Investitionen 61,85 Mrd. € – Verteidigung (Einzelplan 14) 109,75 Mrd. € +27,1 Mrd. € zu 2026 Arbeitsministerium 203,3 Mrd. € – Die Bereichsausnahme für Verteidigung ist ein Finanzierungsbegriff und nicht gleichbedeutend mit dem Verteidigungsetat. Summe inkl. Sondervermögen laut Börsen-Zeitung. Quelle : bundestag.de, Börsen-Zeitung, cash.ch/dpa

Die Sondervermögen steuern laut Börsen-Zeitung 57,8 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klima und 29,6 Milliarden Euro für die Bundeswehr bei. Die Verteidigungsausgaben summieren sich damit auf rund 139 Milliarden Euro (eigene Rechnung aus Einzelplan 14 und Sondervermögen), was mit früheren Berichten von „fast 140 Milliarden“ übereinstimmt.

Wie bewerten Koalition und Opposition – und ist die Mehrheit sicher?

Die Bewertung fällt je nach Lager unterschiedlich aus. Thorsten Rudolph (SPD) sprach laut Börsen-Zeitung von einer „enormen Kraftanstrengung“ bei der Schließung einer Lücke von 34 Milliarden Euro. Dietmar Bartsch (Linke) kritisierte einen „Irrgarten aus Schulden, Tricks und Verschiebungen“. Offen war nach Berichten vom 13.11. noch die Finanzierung der geplanten Stromsteuersenkung von rund 5 Milliarden Euro, die der Koalitionsausschuss klären sollte; ein Ergebnis ist nicht geprüft. Zu den Mehrheitsverhältnissen bei der Schlussabstimmung liegen keine belegten Angaben vor.

Welche Aktien sind betroffen – Rheinmetall Aktie, Rüstungsaktien und Baukonzerne?

Der Verteidigungsetat steigt um 27,1 Milliarden Euro auf 109,75 Milliarden Euro, den größten Zuwachs aller Ministerien. Davon profitieren potenziell die Rheinmetall Aktie, die Renk Aktie und andere Rüstungsaktien. Rheinmetall hält am Donnerstag und Freitag einen Kapitalmarkttag ab; die Rüstungswerte lösten sich laut dpa-AFX am Dienstag von ihren jüngsten Tiefständen. Ein belegter Schlusskurs der Rheinmetall Aktie liegt für den Dienstag nicht vor. Aus Sicht der Redaktion (Einschätzung, keine Prognose) sind auch Bau- und Infrastrukturwerte vom Sondervermögen berührt. Ob und wann Aufträge Umsätze werden, hängt von Planungs- und Vergabeprozessen ab. Im DAX stand zuletzt Hochtief unter den Verlierern des Dienstags.

Was heißt mehr Neuverschuldung für Bundesanleihen – wie viel Angebot kommt auf den Markt?

Eine höhere Nettokreditaufnahme bedeutet tendenziell mehr Angebot an Bundesanleihen. Wie stark sich das in Renditen niederschlägt, hängt unter anderem von der Nachfrage, den Notenbanken und der Konjunktur ab. Zahlen dazu stammen aus bereits veröffentlichten Marktberichten von aktiencheck.de; ein belegter Effekt der Haushaltsdebatte auf Renditen liegt nicht vor.

Was für die Ausgaben spricht Investitionen von 61,85 Milliarden Euro können Infrastruktur und Industrie stützen.

Der Verteidigungsetat wächst um 27,1 Milliarden Euro.

Rüstung, Bau und Energie könnten Aufträge erhalten. Was dagegen spricht – und Risikohinweis Die Neuverschuldung steigt auf rund 210 Milliarden Euro.

Die Stromsteuersenkung war nach Stand 13.11. noch nicht finanziert.

Die Opposition kritisiert Schattenhaushalte und Verschiebungen.

Aktien und Anleihen können bis zum Totalverlust bzw. mit Kursverlusten schwanken; keine Anlageberatung.

Häufige Fragen zum Haushalt 2027

Wann stimmt der Bundestag ab? Am Freitag, 27.11., nach der dritten Lesung (bundestag.de). Wie hoch ist die Neuverschuldung? 122,97 Milliarden Euro im Kernhaushalt, rund 210,4 Milliarden Euro inklusive Sondervermögen. Wie hoch ist der Verteidigungsetat? 109,75 Milliarden Euro im Einzelplan 14, mit Sondervermögen rund 139 Milliarden Euro. Welche Aktien profitieren? Möglich sind Rheinmetall, Renk und weitere Rüstungsaktien; belegte Effekte hängen von Aufträgen ab.