Der Bundeshaushalt 2027 geht in die entscheidende Phase: Nach der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses stehen Ausgaben von 560,92 Milliarden Euro und eine Nettokreditaufnahme von knapp 123 Milliarden Euro im Kernhaushalt fest. Am Dienstagabend ringt der Koalitionsausschuss im Kanzleramt um die Finanzierung der versprochenen Stromsteuersenkung, am 27. November stimmt der Bundestag namentlich über den Etat ab. Am Aktienmarkt spielt der Haushalt am Dienstag eine Nebenrolle – der DAX lag gegen 14:05 Uhr wegen Chipsorgen und der Deutschen Bank mit 26.349 Punkten 0,9 Prozent im Minus.

Für Anleger ist der Etat trotzdem zentral. Er entscheidet, wie viel Geld in den kommenden Jahren in Straßen, Schienen, Netze und Gebäude fließt – und wie stark der Bund die Kapitalmärkte mit neuen Anleihen beansprucht.