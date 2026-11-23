Der Bundeshaushalt 2027 geht in die entscheidende Woche: Der Bundestag berät den Etat von Dienstag, 24. November, bis Freitag, 27. November, in zweiter Lesung, danach folgt die Schlussabstimmung. Die Zahl, um die es geht, ist die Neuverschuldung von zusammen rund 210,46 Milliarden Euro inklusive der Sondervermögen. Der DAX (ISIN DE0008469008) wurde am Montag um 7:21 Uhr von dpa-AFX vorbörslich mit rund 24.890 Punkten gesehen, nach 24.802,78 Punkten zum Schluss am Freitag (dpa-AFX via Ariva). Am Markt dominiert aktuell die Sorge um die KI-Investitionen, nicht die Haushaltsdebatte.
Bundeshaushalt 2027: Haushaltswoche startet mit 210,46 Milliarden Euro Neuverschuldung - Was heißt das für DAX und Bundesanleihen?
Ab Dienstag berät der Bundestag den Bundeshaushalt 2027 in zweiter Lesung, am Freitag folgt die Schlussabstimmung. Rund 210,46 Milliarden Euro neue Schulden stehen im Raum, der DAX startet nach 24.802,78 Punkten am Freitag mit einer Indikation von rund 24.890 Punkten - was Haushaltswoche, Verteidigungsetat und Anleihemarkt für Anleger bedeuten.
Steckbrief
- Index
- DAX (^GDAXI)
- ISIN
- DE0008469008
- Börse
- Xetra
Stand: 23.11.2026, Index; Stand DAX: Indikation 07:21 Uhr, Schluss Freitag 20.11.2026
Der Stand
Was hat der Haushaltsausschuss zum Bundeshaushalt 2027 beschlossen – und wie geht es weiter?
Der Haushaltsausschuss hat den Etat in seiner Bereinigungssitzung von Donnerstag, 12. November, etwa 14:30 Uhr, bis Freitag, 13. November, 5:55 Uhr, verabschiedet. Dabei wurde über rund 2.000 Anträge abgestimmt. Union und SPD stimmten dafür, AfD, Grüne und Linke dagegen, alle Oppositionsanträge scheiterten (Bundestag, hib 939/2026).
Die Ausgaben im Kernhaushalt liegen bei 560,92 Milliarden Euro, 5,48 Milliarden Euro mehr als im Regierungsentwurf und 6,9 Prozent mehr als das Soll 2026 (524,54 Milliarden Euro). Die Investitionen betragen 61,85 Milliarden Euro, die Steuereinnahmen 396,21 Milliarden Euro. Der Fahrplan laut Bundestag: Am Freitag, 27. November, beginnt um 12:40 Uhr die dritte Lesung mit 90 Minuten Debatte, danach die Schlussabstimmung über Haushalt und Haushaltsbegleitgesetz.
|Posten
|2027
|Anmerkung
|Ausgaben Kernhaushalt
|560,92 Mrd. €
|+6,9% gegenüber Soll 2026
|Nettokreditaufnahme Kernhaushalt
|122,97 Mrd. €
|2026: 97,96 Mrd. €
|Gesamtneuverschuldung
|210,46 Mrd. €
|inkl. Sondervermögen Infrastruktur (57,84) und Bundeswehr (29,65)
|Davon unter Bereichsausnahme
|84,55 Mrd. €
|Verteidigung und bestimmte Sicherheitsausgaben
|Schuldenbremsenrelevant
|38,43 Mrd. €
|laut hib „genau an der Obergrenze“
Stand Ausschussbeschluss 13.11.2026; Gesamtsumme laut hib 948/2026 vom 16.11.2026 (122,97 + 57,84 + 29,65 Mrd. €).
Quelle: Bundestag, hib 939/2026 und hib 948/2026
Das große Bild
Wie viel neue Schulden macht der Bund 2027 – und warum ist das für Anleger wichtig?
Die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt steigt von 97,96 auf 122,97 Milliarden Euro, 4,25 Milliarden Euro mehr als im Regierungsentwurf. Von den 122,97 Milliarden Euro fallen 84,55 Milliarden Euro unter die Bereichsausnahme für Verteidigung und Sicherheit; die übrigen 38,43 Milliarden Euro zählen für die Schuldenbremse. Hinzu kommen das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität mit 57,84 Milliarden Euro und das Sondervermögen Bundeswehr mit 29,65 Milliarden Euro, zusammen 210,46 Milliarden Euro (Bundestag, hib 948/2026).
Für den Anleihemarkt ist das Angebot an neuen Bundesanleihen ein Thema, auch wenn die Rendite zuletzt nicht stieg: Die zehnjährige Bundesanleihe lag laut Trading Economics am 23. November bei rund 3,31 bis 3,32 Prozent, nach einem 17-Jahres-Hoch von 3,65 Prozent im September. Mehr Angebot kann Renditen tendenziell erhöhen, wenn die Nachfrage nicht mitwächst – das ist ein Zusammenhang, keine Prognose. Höhere Renditen verteuern Finanzierung für Staat, Immobilienwerte und zinssensible Aktien im DAX.
Die Gegenpositionen im Parlament sind klar verteilt: Die Koalition verweist auf Schwerpunkte bei Verteidigung und Investitionen, die drei Oppositionsfraktionen lehnten den Etat im Ausschuss geschlossen ab. Wirtschaftlich zählt, wie viel der Kredite in Investitionen fließt (61,85 Milliarden Euro) und wie viel in laufende Ausgaben.
Verteidigung
Wie viel Geld bekommt die Bundeswehr 2027 – und was heißt das für Rüstungsaktien?
Der Verteidigungsetat (Einzelplan 14) umfasst 109,75 Milliarden Euro, unverändert gegenüber dem Regierungsentwurf, aber 27,06 Milliarden Euro oder 32,7 Prozent mehr als das Soll 2026 von 82,69 Milliarden Euro. Dazu kommen 29,65 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Bundeswehr, komplett kreditfinanziert. Die Verpflichtungsermächtigungen steigen um 4,96 auf 296,88 Milliarden Euro (Bundestag, hib 943/2026).
Der Ausschuss hat Mittel umgeschichtet: Bei der Fregatte 126 sinkt der Ansatz um 1,34 Milliarden Euro auf eine Million Euro, für eine alternative Plattform sind 916 Millionen Euro vorgesehen. Für die Eurodrohne stehen 291,3 Millionen Euro bereit, für die Beteiligung an KNDS N. V. 346 Millionen Euro neu, bei Satellitenkommunikation sind es 1,77 Milliarden Euro.
Welche Börsenwerte profitieren könnten, ist offen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, kein belegter Kurstreiber: Die Rheinmetall Aktie und andere Rüstungsaktien stehen bei Verteidigungsausgaben traditionell im Blick. Bei Investitionen in Infrastruktur könnten die Hochtief Aktie und die Heidelberg Materials Aktie als Baukonzerne ein Thema sein, bei Digitalisierung und Bahntechnik die Siemens Aktie. Der Verkehrsetat sinkt allerdings auf 25,35 Milliarden Euro (minus 1,08 Milliarden Euro), die Investitionen der Autobahn GmbH wurden um 1,98 Milliarden Euro gekürzt.
Termine
Was müssen Anleger in der Haushaltswoche beobachten – welche Termine stehen an?
Die zweite Lesung läuft von Dienstag, 24. November, bis Freitag, 27. November, mit der Generaldebatte zum Kanzleramtsetat (Einzelplan 04). Am Freitag um 12:40 Uhr startet die dritte Lesung mit anschließender Schlussabstimmung (Bundestag). Für Anleger zählen daneben Anleihemarkt, Konjunkturdaten und die Entwicklung der KI-Werte. Mehr zu Zinskosten des Bundes lesen Sie im Artikel zu den Bundesanleihen auf aktiencheck.de.
Häufige Fragen zum Bundeshaushalt 2027
Wann stimmt der Bundestag über den Bundeshaushalt 2027 ab? Die zweite Lesung läuft vom 24. bis 27. November 2026, die Schlussabstimmung folgt am Freitag, 27. November, nach der dritten Lesung ab 12:40 Uhr.
Wie hoch ist die Neuverschuldung 2027? Der Kernhaushalt sieht 122,97 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme vor; mit den beiden Sondervermögen sind es rund 210,46 Milliarden Euro.
Wie viel Geld erhält die Bundeswehr? Der Einzelplan 14 umfasst 109,75 Milliarden Euro, dazu 29,65 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Bundeswehr.
Welche Aktien sind vom Haushalt betroffen? Ein belegter Kurstreiber liegt nicht vor; mittelbar stehen der DAX, die Rheinmetall Aktie, die Hochtief Aktie, die Heidelberg Materials Aktie und die Siemens Aktie im Blick (Einschätzung der Redaktion).
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