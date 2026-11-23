Der Haushaltsausschuss hat den Etat in seiner Bereinigungssitzung von Donnerstag, 12. November, etwa 14:30 Uhr, bis Freitag, 13. November, 5:55 Uhr, verabschiedet. Dabei wurde über rund 2.000 Anträge abgestimmt. Union und SPD stimmten dafür, AfD, Grüne und Linke dagegen, alle Oppositionsanträge scheiterten (Bundestag, hib 939/2026).

Die Ausgaben im Kernhaushalt liegen bei 560,92 Milliarden Euro, 5,48 Milliarden Euro mehr als im Regierungsentwurf und 6,9 Prozent mehr als das Soll 2026 (524,54 Milliarden Euro). Die Investitionen betragen 61,85 Milliarden Euro, die Steuereinnahmen 396,21 Milliarden Euro. Der Fahrplan laut Bundestag: Am Freitag, 27. November, beginnt um 12:40 Uhr die dritte Lesung mit 90 Minuten Debatte, danach die Schlussabstimmung über Haushalt und Haushaltsbegleitgesetz.