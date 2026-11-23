Der Staat bleibt der große Nachfrager: 57,8 Milliarden Euro neue Schulden fließen allein in das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, die Investitionen im Kernhaushalt liegen bei 61,8 Milliarden Euro. Der Verkehrsetat sinkt dagegen um 1 Milliarde Euro auf 25,3 Milliarden Euro, der Arbeitsetat steigt um 1,8 Milliarden Euro auf 203,3 Milliarden Euro. Das Muster: viel Geld für Investitionen und Soziales, finanziert über hohe Neuverschuldung.

Die Redaktion ordnet ein: Für Bau- und Infrastrukturwerte wie die Hochtief Aktie ist die Auftragslage der öffentlichen Hand ein Kernthema, für die Anleihemärkte das hohe Emissionsvolumen. Keine der drei gelesenen Quellen nennt ein Unternehmen als Nutznießer; konkrete Aufträge lassen sich aus dem Etat nicht ablesen. Zur Rüstung finden Sie unsere Einordnung in einem separaten Artikel.