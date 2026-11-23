Der Bundeshaushalt 2027 steht vor der Schlussabstimmung: Der Bundestag berät den Etat laut ZDFheute in der Sitzungswoche vom 24. bis 27. November 2026. Der Haushaltsausschuss hatte den Entwurf am frühen Morgen des 13. November nach gut 15 Stunden gebilligt. Er sieht Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro und eine Nettokreditaufnahme von knapp 123 Milliarden Euro im Kernhaushalt vor. Rechnet man die Sondervermögen ein, summieren sich die neuen Schulden nach Angaben der Börsen-Zeitung auf rund 210,4 Milliarden Euro. Für den DAX (ISIN DE0008469008) sind vor allem Bau- und Infrastrukturwerte sowie Rüstungsaktien im Blick.
Bundeshaushalt 2027: Bundestag stimmt diese Woche ab – 210 Milliarden Euro neue Schulden inklusive Sondervermögen, wer profitiert an der Börse?
In der Sitzungswoche vom 24. bis 27. November steht die Schlussabstimmung zum Bundeshaushalt 2027 an: 560,9 Milliarden Euro Ausgaben, knapp 123 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme, mit Sondervermögen rund 210 Milliarden Euro neue Schulden. Was das für DAX, Bau- und Rüstungsaktien bedeutet.
Die Eckdaten
Wie sieht der Bundeshaushalt 2027 im Detail aus?
|Posten
|Betrag
|Ausgaben Kernhaushalt
|rund 560,9 Mrd. €
|Nettokreditaufnahme Kernhaushalt
|knapp 123 Mrd. €
|Neue Schulden Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität
|57,8 Mrd. €
|Neue Schulden Sondervermögen Bundeswehr
|29,6 Mrd. €
|Neuverschuldung gesamt
|rund 210,4 Mrd. €
|Investitionen Kernhaushalt
|61,8 Mrd. €
|Steuereinnahmen
|396,2 Mrd. €
|Verteidigung im Kernhaushalt
|knapp 109,7 Mrd. €
Stand: Beschluss des Haushaltsausschusses am 13.11.2026; Änderungen bis zur Schlussabstimmung sind möglich.
Quelle: Börsen-Zeitung (Reuters/dpa), ZDFheute, Vienna.at (APA), jeweils 13.11.2026
Gegenüber dem Regierungsentwurf stiegen die Ausgaben laut Börsen-Zeitung um rund 5,5 Milliarden Euro, die Nettokreditaufnahme um 4,2 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung von 210 Milliarden Euro sei so hoch wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr; Rekordjahr bleibt demnach 2021 mit 215,4 Milliarden Euro. Eine Lücke von 34 Milliarden Euro, die der SPD-Haushälter Thorsten Rudolph nannte, musste geschlossen werden.
Der Streit
Was war in der Koalition umstritten?
Gestrichen oder entschärft wurden mehrere Vorhaben: Die Plastiksteuer ist nach Widerstand der Wirtschaft vom Tisch, die Zuckersteuer wird auf 2028 verschoben, Sozialkürzungen wurden teils zurückgenommen. Zum Zeitpunkt der Ausschussentscheidung am 13. November war die Stromsteuersenkung für alle noch offen; sie würde rund 5 Milliarden Euro kosten, Union und SPD hatten dafür keine Finanzierung gefunden. Der CDU-Haushälter Mathias Middelberg sagte damals:
Wir haben noch nicht genug gespart.
Nach Berichten hat sich der Koalitionsausschuss in der Nacht zum 18. November inzwischen auf eine Senkung der Stromsteuer ab dem 1. Januar 2027 geeinigt; der Satz soll von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde sinken, zunächst bis Ende 2027. Die Regierung beziffert die Entlastung mit zusätzlichen fünf Milliarden Euro.
Die Opposition kritisiert den Etat scharf. Der Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer sprach laut ZDFheute von einer „Bretterbude ohne Fundament“, Dietmar Bartsch (Linke) von einem „Irrgarten aus Schulden, Tricks und Verschiebungen“ (Börsen-Zeitung). Nach einer Politbarometer-Umfrage wünschen sich 61 Prozent Einsparungen, 21 Prozent Steuererhöhungen und 9 Prozent zusätzliche Schulden.
Das große Bild
Was bedeutet der Haushalt für DAX, Anleihen und Bauaktien?
Der Staat bleibt der große Nachfrager: 57,8 Milliarden Euro neue Schulden fließen allein in das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, die Investitionen im Kernhaushalt liegen bei 61,8 Milliarden Euro. Der Verkehrsetat sinkt dagegen um 1 Milliarde Euro auf 25,3 Milliarden Euro, der Arbeitsetat steigt um 1,8 Milliarden Euro auf 203,3 Milliarden Euro. Das Muster: viel Geld für Investitionen und Soziales, finanziert über hohe Neuverschuldung.
Die Redaktion ordnet ein: Für Bau- und Infrastrukturwerte wie die Hochtief Aktie ist die Auftragslage der öffentlichen Hand ein Kernthema, für die Anleihemärkte das hohe Emissionsvolumen. Keine der drei gelesenen Quellen nennt ein Unternehmen als Nutznießer; konkrete Aufträge lassen sich aus dem Etat nicht ablesen. Zur Rüstung finden Sie unsere Einordnung in einem separaten Artikel.
FAQ
Häufige Fragen zum Bundeshaushalt 2027
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab? Laut ZDFheute in der Sitzungswoche vom 24. bis 27. November 2026; ein genauer Tag steht in den gelesenen Quellen nicht.
Wie hoch sind die neuen Schulden 2027? Knapp 123 Milliarden Euro im Kernhaushalt, inklusive Sondervermögen rund 210,4 Milliarden Euro (Börsen-Zeitung).
Wie hoch ist der Verteidigungsetat? Im Kernhaushalt knapp 109,7 Milliarden Euro, dazu 29,6 Milliarden Euro neue Schulden im Sondervermögen Bundeswehr.
Welche Aktien profitieren vom Haushalt? Die Quellen nennen keine Unternehmen; im Blick stehen Bau-, Infrastruktur- und Rüstungsaktien.
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