Bundeshaushalt 2027: 561 Milliarden Euro Ausgaben, 123 Milliarden neue Schulden – die Rekordrechnung der Koalition

Bemerkenswert ist die Struktur der neuen Schulden. Von den knapp 123 Milliarden Euro sind 84,55 Milliarden wegen der Bereichsausnahme für Verteidigung und bestimmte sicherheitsbezogene Ausgaben nicht schuldenbremsenrelevant. Die für die Schuldenbremse maßgebliche Kreditaufnahme beträgt 38,43 Milliarden Euro – und liegt damit laut Ausschuss genau an der zulässigen Obergrenze. Spielraum für Überraschungen im Haushaltsvollzug gibt es also kaum. Gegenüber dem Regierungsentwurf stieg die Nettokreditaufnahme in den Beratungen um weitere 4,25 Milliarden Euro.