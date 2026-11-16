Um 5.55 Uhr fiel am Freitagmorgen der Hammer. Nach einer Bereinigungssitzung, die am Donnerstag gegen 14.30 Uhr begonnen hatte, beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestages mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD den Bundeshaushalt 2027. Rund 2.000 Anträge wurden abgestimmt, Ministerinnen und Minister mussten teils stundenlang vor der Tür warten. Das Ergebnis ist ein Etat der Superlative: 560,92 Milliarden Euro Ausgaben, 122,97 Milliarden Euro neue Kredite. In der Sitzungswoche vom 23. bis 27. November soll der Bundestag den Haushalt endgültig verabschieden.
Bundeshaushalt 2027: 561 Milliarden Euro Ausgaben, 123 Milliarden neue Schulden – die Rekordrechnung der Koalition
Nach einer 16-stündigen Nachtsitzung hat der Haushaltsausschuss den Etat 2027 beschlossen. Die Ausgaben steigen auf 560,9 Milliarden Euro, die Nettokreditaufnahme auf knapp 123 Milliarden Euro – davon fallen 84,6 Milliarden wegen der Ausnahme für Verteidigung nicht unter die Schuldenbremse. Ende November stimmt der Bundestag ab. Die Analyse: Woher das Geld kommt, wohin es fließt und was die Rekordschulden für Anleihen, Zinsen und Aktien bedeuten.
Nettokreditaufnahme des Bundes
Mrd. €
Quelle: Haushaltsausschuss des Bundestages, 13.11.2026
Daten als Tabelle
|Jahr
|Nettokreditaufnahme
|2026
|97,96
|2027
|122,97
Die Zahlen
Schuldenbremse auf Kante genäht
Bemerkenswert ist die Struktur der neuen Schulden. Von den knapp 123 Milliarden Euro sind 84,55 Milliarden wegen der Bereichsausnahme für Verteidigung und bestimmte sicherheitsbezogene Ausgaben nicht schuldenbremsenrelevant. Die für die Schuldenbremse maßgebliche Kreditaufnahme beträgt 38,43 Milliarden Euro – und liegt damit laut Ausschuss genau an der zulässigen Obergrenze. Spielraum für Überraschungen im Haushaltsvollzug gibt es also kaum. Gegenüber dem Regierungsentwurf stieg die Nettokreditaufnahme in den Beratungen um weitere 4,25 Milliarden Euro.
Verteidigung: 109,75 Mrd. €
Unverändert gegenüber dem Entwurf. Die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre stiegen um knapp 5 auf 296,88 Milliarden Euro. Aus dem Sondervermögen Bundeswehr kommen zusätzlich knapp 30 Milliarden Euro.
Arbeit und Soziales: 203,29 Mrd. €
Größter Einzeletat, 1,82 Milliarden mehr als im Entwurf.
Investitionen: 61,85 Mrd. €
5,58 Milliarden mehr als im Entwurf.
Verkehr: 25,35 Mrd. €
1,08 Milliarden weniger als im Entwurf.
Steuereinnahmen: 396,21 Mrd. €
1,49 Milliarden mehr als im Entwurf veranschlagt.
Verpflichtungsermächtigungen: 377,77 Mrd. €
Zusagen für künftige Haushaltsjahre, fast 10 Milliarden mehr als im Entwurf.
Die Debatte
Investitionsschub oder Schuldenfalle?
Der Haushalt 2027 ist der Kern des Versprechens, mit dem die schwarz-rote Koalition angetreten ist: mehr Verteidigung, mehr Investitionen, mehr Wachstum. Die Frage ist, ob die Rechnung aufgeht.
Die Koalition verweist auf Rekordinvestitionen in Bundeswehr, Infrastruktur, Forschung und Wohnungsbau und argumentiert, die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigung sei angesichts der Sicherheitslage alternativlos. Die Opposition kritisiert den Weg dorthin: Die Grünen beklagten nach der Nachtsitzung ein „neues Level an Kurzfristigkeit“ bei den Änderungsanträgen. Ökonomen mahnen zudem, dass steigende Zinsausgaben und wachsende Sozialetats den Spielraum künftiger Haushalte einengen. Mit den Verpflichtungsermächtigungen von fast 378 Milliarden Euro legt der Bund sich bereits heute für Jahre fest.
Häufige Fragen zum Bundeshaushalt 2027
Wie hoch ist der Bundeshaushalt 2027?
Der Haushaltsausschuss hat Ausgaben von 560,92 Milliarden Euro beschlossen, 6,9 Prozent mehr als 2026.
Wie viele neue Schulden macht der Bund 2027?
Die Nettokreditaufnahme beträgt 122,97 Milliarden Euro, davon fallen 84,55 Milliarden nicht unter die Schuldenbremse.
Wann stimmt der Bundestag ab?
Die abschließende Beratung ist für die Sitzungswoche vom 23. bis 27. November 2026 geplant.
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