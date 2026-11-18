aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 17:07 7 Min.

Der Haushaltsausschuss hat den Etat 2027 mit 560,92 Milliarden Euro beschlossen, die Nettokreditaufnahme steigt auf 122,97 Milliarden Euro. Welche Aktien und Branchen vom Verteidigungs- und Infrastrukturkurs profitieren könnten, wo die Risiken liegen und was am 27. November entschieden wird.

Ausgaben 2027 laut Beschluss des Haushaltsausschusses (13.11.2026) 560,92 Mrd. € Nettokreditaufnahme 2027 (2026: 97,96 Mrd. €) 122,97 Mrd. € Einzelplan Verteidigung, unverändert zum Regierungsentwurf 109,75 Mrd. € Quelle : Haushaltsausschuss des Bundestages, bundestag.de, Stand 17.11.2026

Der Bundeshaushalt 2027 steht im Kern. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat den Etat nach einer Bereinigungssitzung, die am Donnerstag, 12. November, gegen 14:30 Uhr begann und am Freitag, 13. November, um 5:55 Uhr endete, mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD beschlossen. Das Volumen liegt bei 560,92 Milliarden Euro, die Nettokreditaufnahme bei 122,97 Milliarden Euro. Für die Rheinmetall Aktie (ISIN DE0007030009, Xetra-Ticker RHM) und die gesamte Branche der Rüstungsaktien ist vor allem eine Zahl wichtig: Der Verteidigungsetat bleibt bei 109,75 Milliarden Euro. Final entscheidet der Bundestag am Freitag, 27. November 2026.

Aktuelle Kurse zu einzelnen Aktien sind in diesem Beitrag bewusst nicht Teil der Nachricht; die Randspalte zeigt den aktuellen Kurs. Der DAX schloss am Dienstag, 17. November, laut dpa-AFX bei 26.045,37 Punkten, ein Minus von 2,08 Prozent. Am Mittwochnachmittag notierte er nach Angaben von finanzen.ch gegen 14:36 Uhr bei rund 25.952 Punkten, ein Minus von 0,4 Prozent.

Bundeshaushalt 2027 Was hat der Haushaltsausschuss für 2027 beschlossen?

Nach den Angaben auf bundestag.de (Stand 17. November 2026) wurde über rund 2.000 Anträge abgestimmt, Oppositionsanträge von AfD, Grünen und Linken fanden keine Mehrheit. Gegenüber dem Regierungsentwurf von 555,4 Milliarden Euro wächst der Etat um 5,48 Milliarden Euro, gegenüber 2026 (524,54 Milliarden Euro) um 6,9 Prozent.

Eckdaten Bundeshaushalt 2027 nach dem Ausschussbeschluss Position 2027 Bemerkung Ausgaben 560,92 +5,48 gegenüber Regierungsentwurf Investitionen 61,85 Kernhaushalt Steuereinnahmen 396,21 Prognose laut Beschluss Nettokreditaufnahme 122,97 davon 84,55 über die Bereichsausnahme Schuldenregelrelevant 38,43 Obergrenze erreicht Arbeit und Soziales 203,29 größter Einzelplan Verteidigung 109,75 unverändert Verkehr 25,35 -1,08 gegenüber Entwurf Beträge in Milliarden Euro. Der schuldenregelrelevante Teil der Kreditaufnahme liegt laut Bundestag genau an der zulässigen Obergrenze. Quelle : bundestag.de, Haushaltsausschuss, Stand 17.11.2026

Die Bundesregierung selbst beziffert die Investitionen einschließlich der Sondervermögen auf rund 118 Milliarden Euro. Aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität fließen 2027 demnach mehr als 36 Milliarden Euro in Bundesinvestitionen, der Klima- und Transformationsfonds umfasst 10 Milliarden Euro, Länder und Kommunen erhalten rund 8 Milliarden Euro (bundesregierung.de, 13. November 2026). Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) formuliert das Ziel so: Man konsolidiere, um wieder mehr Handlungsspielraum zu haben.

Wie viel Geld fließt in Verteidigung, und was bedeutet das für Rüstungsaktien?

Der Einzelplan Verteidigung wächst nicht weiter, bleibt aber mit 109,75 Milliarden Euro auf Rekordniveau. Hinzu kommen Mittel aus dem Sondervermögen Bundeswehr, dessen Kredite laut Haushaltsbegleitgesetz ab dem 1. Januar 2033 getilgt werden sollen. Für die Rheinmetall Aktie, aber auch für andere Rüstungsaktien und Zulieferer, ist die Haushaltslinie ein zentraler Nachfragetreiber: Planbare Bestellungen des Bundes stützen Auftragsbücher und Prognosen. Das Papier steht allerdings, wie die Redaktion in früheren Beiträgen berichtete, in diesem Jahr deutlich unter Druck; ein Haushaltsbeschluss allein ändert daran nichts, solange Aufträge nicht tatsächlich vergeben werden.

Dass ein hoher Verteidigungsetat Rüstungsunternehmen nützt, ist die Einschätzung der Redaktion und keine Aussage der Quellen. Ob und wann Beschaffungen tatsächlich in Umsätze münden, hängt von Vergabeverfahren, Lieferzeiten und Haushaltsvollzug ab.

Welche Branchen und Aktien stehen beim Infrastrukturkurs im Blick?

Neben der Verteidigung rücken die Investitionen in Verkehr, Energie und Bau in den Fokus. Der Einzelplan Verkehr wurde im Ausschuss um 1,08 Milliarden Euro auf 25,35 Milliarden Euro gekürzt. Der Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung (49,70 Milliarden Euro) enthält zusätzlich 4 Milliarden Euro für Beteiligungen im Energiebereich. Aus Anlegersicht betrifft das Bauaktien, Netzbetreiber und Industriekonzerne mit Infrastrukturgeschäft sowie Energieversorger; wie stark einzelne Unternehmen profitieren, lässt sich aus dem Haushaltsplan nicht ablesen.

Was dafür spricht Rekordinvestitionen von rund 118 Milliarden Euro inklusive Sondervermögen schaffen Planungssicherheit für Bau, Verkehr und Energie.

Der Verteidigungsetat von 109,75 Milliarden Euro bleibt auf hohem Niveau.

Die Koalition hat den Haushalt im Ausschuss mit Mehrheit durchgebracht, ein Koalitionsstreit wie bei den Ampel-Haushalten ist nicht zu erkennen. Was dagegen spricht Die Nettokreditaufnahme steigt auf 122,97 Milliarden Euro, 84,55 Milliarden Euro davon über die Bereichsausnahme der Schuldenbremse.

Der schuldenregelrelevante Teil liegt laut Bundestag genau an der Obergrenze, der Spielraum ist ausgeschöpft.

Das Haushaltsbegleitgesetz kürzt den Bundeszuschuss zur Rentenversicherung um weitere 2 Milliarden Euro; die Beiträge stehen damit stärker unter Druck.

Steigende Staatsverschuldung kann Renditen und Zinskosten beeinflussen. Alle Kapitalanlagen sind mit Risiken bis zum Totalverlust verbunden; dieser Beitrag ist keine Anlageberatung.

Welche Änderungen bringt das Haushaltsbegleitgesetz 2027?

Das Begleitgesetz enthält laut Bundestag mehrere Weichenstellungen: Die Zuckersteuer wird um ein halbes Jahr auf 2028 verschoben und in drei Stufen eingeführt. Schaumwein bleibt von der Erhöhung der Alkoholsteuer ausgenommen, die Alkopopsteuer wird auf Mischgetränke bis 15 Volumenprozent ausgeweitet, aber mit niedrigerem Satz. Zudem werden 2,7 Milliarden Euro Emissionshandelserlöse statt über den Klima- und Transformationsfonds direkt im Bundeshaushalt verbucht, und die Regelbedarfsanpassung erfolgt künftig zum 1. Juli. Für Konsumgüteraktien und Getränkehersteller sind die Steuerpläne ein Beobachtungspunkt, über konkrete Folgen für Unternehmensgewinne liegen noch keine belegten Zahlen vor.

Wie gehen die Parteien mit dem Rekordhaushalt um?

Die Bewertungen fallen erwartungsgemäß unterschiedlich aus. Die Koalition aus CDU/CSU und SPD sieht darin einen Schritt zu mehr Handlungsfähigkeit: Yannick Bury (CDU/CSU) nannte das Land laut Berliner Zeitung vom 9. November „handlungsfähig“, Thorsten Rudolph (SPD) betonte Zukunftsinvestitionen. Die Opposition kritisiert den Kurs: Die AfD spricht von einer Täuschung bei den Investitionen, die Grünen halten das Ziel zusätzlicher Investitionen für verfehlt, die Linke warnt vor Einschnitten im Alltag. Die Redaktion gibt diese Positionen wieder, ohne sie zu bewerten.

Was bedeutet der Haushalt für DAX, Anleihen und Konjunktur?

Gesamtwirtschaftlich stützen hohe Staatsausgaben die Nachfrage. Gleichzeitig steigen die Kreditaufnahme und damit das Angebot an Bundesanleihen, was in einem Umfeld mit Inflation im Euroraum von 4,0 Prozent im Oktober (Eurostat, 18. November) und möglichen Zinserhöhungen der EZB aufmerksam beobachtet wird. Der DAX steht nach seinem Rekord von gut 27.000 Punkten in der Vorwoche in einer Korrektur. Der Haushalt ist dabei nur ein Baustein neben Notenbanken, Geopolitik und der Stimmung bei Technologiewerten.

Was beobachten Anleger bis zur Abstimmung?

27. November 2026: Schlussabstimmung im Bundestag über den Haushalt 2027 und das Haushaltsbegleitgesetz, Debatte ab 12:40 Uhr (Liveübertragung).

Bundesrat: Ein Termin für den Durchgang nach dem Bundestagsbeschluss ist in den gelesenen Quellen nicht genannt.

Auftragsvergabe: Konkrete Beschaffungsverträge der Bundeswehr entscheiden, wann Haushaltsmittel in Unternehmensumsätze übergehen.

Anleihemarkt: Reaktion der Bundesanleihen auf die höhere Kreditaufnahme.

Häufige Fragen zum Bundeshaushalt 2027

Wie hoch ist der Bundeshaushalt 2027? Der Haushaltsausschuss hat Ausgaben von 560,92 Milliarden Euro beschlossen, 6,9 Prozent mehr als 2026. Wie hoch sind die neuen Schulden 2027? Die Nettokreditaufnahme beträgt 122,97 Milliarden Euro, davon 84,55 Milliarden Euro über die Bereichsausnahme der Schuldenbremse. Wann stimmt der Bundestag ab? Die Schlussabstimmung ist für Freitag, 27. November 2026 angesetzt. Welche Aktien sind vom Verteidigungsetat betroffen? Mit 109,75 Milliarden Euro Verteidigungsausgaben stehen die Rheinmetall Aktie und weitere Rüstungsaktien im Fokus; ob und wie stark sie profitieren, hängt von tatsächlichen Aufträgen ab.