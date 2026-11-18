Die Stromsteuersenkung für alle, in der Koalition lange umstritten, wurde laut Handelsblatt (18.11., 12:31 Uhr) im Koalitionsausschuss in der Nacht zum 18. November vereinbart, aber nur befristet für 2027. Die Kosten liegen bei rund 5,4 Milliarden Euro, finanziert werden soll sie aus Überschüssen auf dem EEG-Konto. Reicht das nicht, soll ein Maßnahmenpaket folgen. Finanzminister Klingbeil verlangt laut Handelsblatt eine solide Gegenfinanzierung über 2027 hinaus.

Die Zeitleiste bis zur Verabschiedung: