Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat in der Nacht zum 13. November den Bundeshaushalt 2027 beschlossen. Die Eckdaten sind bekannt: Gesamtausgaben von 560,92 Milliarden Euro und eine Nettokreditaufnahme von 122,97 Milliarden Euro. Weniger beachtet, aber für Anleger interessant: Im Etat der Allgemeinen Finanzverwaltung stehen zusätzlich 4 Milliarden Euro für Beteiligungen im Bereich Energiewirtschaft. Für die E.ON Aktie (ISIN DE000ENAG999, Xetra: EOAN), die RWE Aktie und den DAX (Xetra-Schluss am 18.11.: 25.736,24 Punkte, minus 1,19 Prozent) sind das Details mit Signalwirkung, solange der Bund nicht sagt, wofür das Geld gedacht ist.
Bundeshaushalt 2027: 4 Milliarden Euro für Energie-Beteiligungen, Zuckersteuer erst 2028 – was steckt im Kleingedruckten für E.ON, RWE und den DAX?
Der Haushaltsausschuss hat den Bundeshaushalt 2027 beschlossen. Neben den großen Zahlen stehen im Kleingedruckten zusätzliche 4 Milliarden Euro für Beteiligungen im Energiebereich, 2,7 Milliarden aus dem Emissionshandel und Änderungen bei Zucker- und Alkoholsteuer.
Haushalt 2027
Was steht im Haushalt 2027 über die Energie-Beteiligungen?
Laut Bundestag (13.11., mit Nachträgen vom 17.11.) steigt der Etat der Allgemeinen Finanzverwaltung um 2,82 Milliarden auf 49,70 Milliarden Euro; darin enthalten sind zusätzlich 4 Milliarden Euro für Beteiligungen im Bereich Energiewirtschaft. Wofür genau, nennt die Bundestag-Zusammenfassung nicht. Auch der Kauf einer Beteiligung an einer Wohnungsbaugesellschaft taucht auf, dafür sind 320 Millionen Euro vorgesehen.
Das heißt: Der Bund plant, Geld für Unternehmensanteile im Energiesektor bereitzuhalten. Ob es um Netzbetreiber, Speicher, Kraftwerke oder andere Beteiligungen geht, ist aus den vorliegenden Quellen nicht ersichtlich. Aussagen zu einzelnen Aktien wären daher Spekulation; die Redaktion ordnet nur ein, welche Branche betroffen sein könnte.
Einnahmen und Steuern
Was ändert sich bei Emissionshandel, Zuckersteuer und Alkoholsteuer?
Beim Emissionshandel fließen 2,7 Milliarden Euro aus dem Jahr 2027 in den Bundeshaushalt statt in den Klima- und Transformationsfonds. Das entlastet den Kernhaushalt, schmälert aber den Spielraum des Fonds. Die geplante Zuckersteuer startet ein halbes Jahr später, am 1. Januar 2028, in drei Stufen. Bei der Alkoholsteuer wird Schaumwein von der Erhöhung ausgenommen, die Steuer auf Mischgetränke bis 15 Volumenprozent wird ausgeweitet, mit geringerem Satz als geplant. Die Plastiksteuer ist für 2027 vom Tisch (ZDF, taz).
|Position
|Entwurf
|Beschluss
|Gesamtausgaben
|555,4
|560,92
|Investitionen
|56,3
|61,85
|Steuereinnahmen
|394,7
|396,21
|Nettokreditaufnahme Kernhaushalt
|118,7
|122,97
|Verteidigung (Einzelplan)
|109,75
|109,75
|Allgemeine Finanzverwaltung
|46,88
|49,70
Angaben in Milliarden Euro; Beschluss des Haushaltsausschusses, Schlussabstimmung im Bundestag am 27.11.2026. Entwurfswert der Allgemeinen Finanzverwaltung rechnerisch aus Beschluss minus 2,82 ermittelt.
Quelle: Deutscher Bundestag (13.11./17.11.2026), ZDFheute (13.11.2026)
Sozialausgaben
Wo spart die Koalition, wo gibt sie mehr aus?
Der größte Etat bleibt Arbeit und Soziales mit 203,29 Milliarden Euro. Der zusätzliche Bundeszuschuss an die gesetzliche Rentenversicherung wird 2027 um weitere 2 Milliarden Euro gekürzt (Entwurf: 1 Milliarde). Die Anpassung der Regelbedarfe in der Sozialhilfe erfolgt künftig jeweils zum 1. Juli, die nächste am 1. Juli 2028. Mehr Geld gibt es für Gesundheit (15,12 Milliarden Euro, plus 780 Millionen) und Familie (15,93 Milliarden, plus 450 Millionen); der Verkehrsetat sinkt auf 25,35 Milliarden Euro, Autobahn-GmbH-Investitionen werden um 1,98 Milliarden gekürzt.
Koalitionsstreit
Was ist mit der Stromsteuer und was kommt als Nächstes?
Die Stromsteuersenkung für alle, in der Koalition lange umstritten, wurde laut Handelsblatt (18.11., 12:31 Uhr) im Koalitionsausschuss in der Nacht zum 18. November vereinbart, aber nur befristet für 2027. Die Kosten liegen bei rund 5,4 Milliarden Euro, finanziert werden soll sie aus Überschüssen auf dem EEG-Konto. Reicht das nicht, soll ein Maßnahmenpaket folgen. Finanzminister Klingbeil verlangt laut Handelsblatt eine solide Gegenfinanzierung über 2027 hinaus.
Die Zeitleiste bis zur Verabschiedung:
Börse
Was bedeutet der Haushalt für E.ON Aktie, RWE Aktie und Energiewerte?
Der DAX schloss am 18. November bei 25.736,24 Punkten (minus 1,19 Prozent, Goldesel/ARIVA, 18.11.); damit liegt er erstmals seit Ende Oktober unter der 21-Tage-Linie. Für Versorger wie die E.ON Aktie und die RWE Aktie sind Staatsbeteiligungen, Stromsteuer und Emissionshandel zunächst Rahmenbedingungen, keine unmittelbaren Kurstreiber. Eine Aussage, welche Aktie profitiert, ist nach den vorliegenden Informationen nicht möglich; das ist die Einschätzung der Redaktion, keine Kursprognose.
FAQ
Häufige Fragen zum Bundeshaushalt 2027
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab? Die Schlussabstimmung ist für Freitag, 27. November 2026, vorgesehen.
Wie hoch sind die Gesamtausgaben? Der Haushaltsausschuss beschloss 560,92 Milliarden Euro, 5,48 Milliarden mehr als im Entwurf.
Was kostet die Stromsteuersenkung? Rund 5,4 Milliarden Euro laut Handelsblatt, befristet auf 2027.
Wann startet die Zuckersteuer? Nach dem Beschluss am 1. Januar 2028.
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