Der Bundeshaushalt 2027 geht in die entscheidende Woche: Nach der Einigung im Haushaltsausschuss berät der Bundestag vom 24. bis 27. November, am 27. November steht die namentliche Schlussabstimmung an. Der Kernhaushalt umfasst laut dpa-AFX Ausgaben von 560,9 Milliarden Euro nach 524,5 Milliarden Euro im Jahr 2026, die Neuverschuldung steigt unter Einbeziehung der Sondervermögen auf rund 210 Milliarden Euro. Für den DAX (Stand 14:13 Uhr MEZ: rund 25.715 Punkte, minus 0,1 Prozent) und Bundesanleihen ist die Frage, wie viel Staatsschulden der Markt tragen will.
Bundeshaushalt 2027: 210 Milliarden Euro neue Schulden, Bundestag stimmt am 27. November ab - Was bedeutet das für den DAX und Bundesanleihen?
Der Bundestag berät den Haushalt 2027 vom 24. bis 27. November: 560,9 Milliarden Euro Ausgaben, rund 210 Milliarden Euro Neuverschuldung inklusive Sondervermögen, dazu eine Finanzlücke von etwa 25 Milliarden Euro für 2028. Eckpunkte, Streitpunkt Stromsteuer und was Anleger beobachten.
Was steht im Bundeshaushalt 2027?
Die Steuereinnahmen sollen laut dpa-AFX von 387,2 auf 396,2 Milliarden Euro steigen. Die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt wächst von 98,0 auf knapp 123 Milliarden Euro; Schuldenbremse-relevant sind davon 38,4 Milliarden Euro, dazu kommen Sondervermögen für Infrastruktur (57,8 Milliarden Euro) und Bundeswehr (29,6 Milliarden Euro). Der Haushaltsausschuss hat laut Bundestag zuvor rund 2.000 Anträge beraten; CDU/CSU und SPD stimmten zu, AfD, Grüne und Linke dagegen.
|Posten
|2026
|2027
|Ausgaben Kernhaushalt
|524,5 Mrd. Euro
|560,9 Mrd. Euro
|Steuereinnahmen
|387,2 Mrd. Euro
|396,2 Mrd. Euro
|Nettokreditaufnahme Kernhaushalt
|98,0 Mrd. Euro
|knapp 123 Mrd. Euro
|Neuverschuldung inkl. Sondervermögen
|–
|ca. 210 Mrd. Euro
Beträge gerundet; Gesamtverschuldung inklusive Sondervermögen.
Quelle: dpa-AFX/WirtschaftsWoche, 13.11.2026
Warum streiten Union und SPD über die Stromsteuer?
Streitpunkt war die Senkung der Stromsteuer für alle, die rund 5,4 Milliarden Euro kosten würde. Bundeskanzler Friedrich Merz wollte sie laut dpa-AFX bereits ab dem nächsten Jahr, Finanzminister Lars Klingbeil hielt sie nur mit seriöser Gegenfinanzierung für denkbar. Welche Entscheidung der Koalitionsausschuss am 17. November im Detail getroffen hat, ist in den hier ausgewerteten Quellen nicht belegt.
Geschlossen wurde laut dpa-AFX eine Lücke von 34 Milliarden Euro; die Plastiksteuer entfällt, die Zuckersteuer rückt auf den 1. Januar 2028. Für 2028 bleibt eine neue Lücke von mehr als 25 Milliarden Euro. Nach dem Finanzplan vom Juli droht sie bis 2030 auf rund 47 Milliarden Euro zu wachsen.
Was bedeuten die Schulden für DAX und Bundesanleihen?
Mehr Bundesschulden bedeuten höheres Angebot an Bundesanleihen, in der Regel ein Faktor für Renditen. Zugleich fließen Mittel aus Infrastruktur und Bundeswehr in Branchen wie Bau, Rüstung und Technik, was Aktien von Heidelberg Materials, Hochtief oder Rheinmetall betreffen kann. Direkte Belege für Kursreaktionen auf den Haushalt liegen nicht vor; es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion. Der DAX liegt laut dpa-AFX rund fünf Prozent unter seinem Rekord von 27.001 Punkten vom Vorwochen-Donnerstag.
Was beobachten Anleger bis zur Abstimmung?
Die Haushaltsdebatte im Bundestag vom 24. bis 27. November und die namentliche Abstimmung am 27. November.
Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen und die Emissionsplanung der Finanzagentur.
Aussagen der Koalition zur Gegenfinanzierung der Stromsteuer und zur Lücke für 2028.
Die Reaktion von Bau-, Rüstungs- und Industrieaktien im DAX.
FAQ zum Bundeshaushalt 2027
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab? Am 27. November 2026 in namentlicher Abstimmung; die Beratungen laufen vom 24. bis 27. November.
Wie hoch ist die Neuverschuldung? Rund 210 Milliarden Euro inklusive Sondervermögen, im Kernhaushalt knapp 123 Milliarden Euro (dpa-AFX).
Wie hoch ist die Lücke für 2028? Mehr als 25 Milliarden Euro.
Was kostet die Stromsteuersenkung? Rund 5,4 Milliarden Euro für 2027.
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