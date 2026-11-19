Mehr Bundesschulden bedeuten höheres Angebot an Bundesanleihen, in der Regel ein Faktor für Renditen. Zugleich fließen Mittel aus Infrastruktur und Bundeswehr in Branchen wie Bau, Rüstung und Technik, was Aktien von Heidelberg Materials, Hochtief oder Rheinmetall betreffen kann. Direkte Belege für Kursreaktionen auf den Haushalt liegen nicht vor; es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion. Der DAX liegt laut dpa-AFX rund fünf Prozent unter seinem Rekord von 27.001 Punkten vom Vorwochen-Donnerstag.