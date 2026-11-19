Nach dem Monatsbericht, über den dpa-AFX berichtet, dämpft der Rückgang der deutschen Teuerung zuletzt das Bild nur vorübergehend: Die harmonisierte Inflationsrate (HVPI) lag im Oktober bei 2,9 Prozent, nach 3,3 Prozent im September. Zum Jahreswechsel soll sie wieder spürbar anziehen. Genannt wird neben dem Ende des Tankrabatts, der laut Koalitionsbeschlüssen Ende Dezember 2026 ausläuft, auch „u. a.“ weitere Effekte.

Im gesamten Euroraum lag die Inflation im Oktober bei 4,0 Prozent. Die deutsche Wirtschaft wuchs im dritten Quartal laut Bundesbank „mit leicht ermäßigtem Tempo“.