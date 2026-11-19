Die Inflation in Deutschland dürfte zum Jahreswechsel „kräftig“ steigen: Die Bundesbank rechnet in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht damit, dass die Rate dadurch um 0,5 Prozentpunkte höher ausfallen könnte, wie dpa-AFX um 11:05 Uhr MEZ meldete. Ein Grund ist der auslaufende Tankrabatt. Für den DAX (Xetra-Stand 13:13 Uhr: 25.715 Punkte, minus 0,1 Prozent laut dpa-AFX) und für Bankaktien ist das relevant, weil die Märkte für Dezember eine EZB-Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte erwarten.
Bundesbank-Monatsbericht: Inflation steigt zum Jahreswechsel kräftig um 0,5 Punkte - Wie viel EZB-Zinserhöhung steckt im DAX?
Die Bundesbank erwartet nach dem Jahreswechsel einen kräftigen Anstieg der Inflation, unter anderem wegen des auslaufenden Tankrabatts. Die Märkte setzen auf eine EZB-Zinserhöhung im Dezember. Was das für DAX, Bankaktien und Anleger heißt.
Was sagt die Bundesbank zur Inflation 2027?
Nach dem Monatsbericht, über den dpa-AFX berichtet, dämpft der Rückgang der deutschen Teuerung zuletzt das Bild nur vorübergehend: Die harmonisierte Inflationsrate (HVPI) lag im Oktober bei 2,9 Prozent, nach 3,3 Prozent im September. Zum Jahreswechsel soll sie wieder spürbar anziehen. Genannt wird neben dem Ende des Tankrabatts, der laut Koalitionsbeschlüssen Ende Dezember 2026 ausläuft, auch „u. a.“ weitere Effekte.
Im gesamten Euroraum lag die Inflation im Oktober bei 4,0 Prozent. Die deutsche Wirtschaft wuchs im dritten Quartal laut Bundesbank „mit leicht ermäßigtem Tempo“.
Warum betrifft der Tankrabatt die Inflation?
Die Koalition hat sich in der Nacht zum 18. November darauf verständigt, den Tankrabatt Ende Dezember auslaufen zu lassen. Ab dem 1. Januar 2027 soll ein Spritpreisdeckel an seine Stelle treten, dessen Geltungsdauer vorerst auf drei Monate begrenzt sein soll (cash-online, 18.11.2026). Das Kabinett will am 2. Dezember über die Ausgestaltung entscheiden. Die Stromsteuer sinkt zum 1. Januar 2027 von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde. Ob und wie stark sich beide Effekte in der Inflation ausgleichen, nennt die Bundesbank in der gelesenen Meldung nicht; das bleibt offen.
|Größe
|Stand
|Anmerkung
|Deutschland, HVPI Oktober
|2,9%
|September: 3,3%
|Euroraum, Inflation Oktober
|4,0%
|Wert laut Bundesbank-Bericht
|Erwarteter Aufschlag zum Jahreswechsel
|+0,5 Prozentpunkte
|u.a. Ende des Tankrabatts
|Kabinett zum Spritpreisdeckel
|2.12.2026
|Start des Deckels geplant ab 1.1.2027
|EZB-Erwartung der Märkte
|+0,25 Prozentpunkte
|Dezember
Quelle: dpa-AFX/onvista, 19.11.2026; cash-online, 18.11.2026
Was bedeutet das für DAX und Bankaktien?
Höhere Inflation erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen der EZB. Das wirkt auf Anleihen, Immobilienwerte und wachstumsstarke Aktien tendenziell belastend, kann aber Bankaktien über höhere Zinsmargen stützen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion und nicht aus der Bundesbank-Meldung belegt. Der DAX liegt rund fünf Prozent unter seinem Rekordhoch von 27.001 Punkten, das er laut dpa-AFX vor einer Woche erreicht hatte.
Was beobachten Anleger bis zum EZB-Termin?
Die EZB-Sitzung im Dezember, bei der die Märkte laut Bericht eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte erwarten.
Das Kabinett am 2. Dezember zum Spritpreisdeckel, der die Preisentwicklung an den Tankstellen mitbestimmt.
Die Inflationszahlen für November und Dezember in Deutschland und im Euroraum.
Den DAX, die Renditen von Bundesanleihen und den Euro als Reaktionsgrößen.
FAQ zur Inflation in Deutschland
Wie hoch ist die Inflation in Deutschland? Die HVPI-Rate lag im Oktober 2026 bei 2,9 Prozent, im September bei 3,3 Prozent.
Was erwartet die Bundesbank zum Jahreswechsel? Einen kräftigen Anstieg, der die Rate um 0,5 Prozentpunkte erhöhen könnte.
Wann läuft der Tankrabatt aus? Ende Dezember 2026; ab 1. Januar 2027 soll ein Spritpreisdeckel folgen.
Erhöht die EZB die Zinsen im Dezember? Die Finanzmärkte erwarten laut Bericht einen Schritt um 0,25 Prozentpunkte; entschieden ist nichts.
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