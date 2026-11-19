Die deutsche Wirtschaft wächst, aber langsam: Das Bruttoinlandsprodukt lag im dritten Quartal 2026 laut Statistischem Bundesamt um 0,2 Prozent über dem Vorquartal, nach +0,3 Prozent im zweiten Quartal. Heute, am Donnerstag, 19. November, um 12:00 Uhr stellt die Bundesbank in Frankfurt ihren Monatsbericht November vor; er behandelt laut Bundesbank Wirtschaft und Finanzmärkte, die Geldpolitik im Euroraum und die öffentlichen Finanzen. Für den DAX (^GDAXI, ISIN DE0008469008), der laut finanzen.net um 09:25 Uhr als LUS-DAX-Indikation bei 25.886 Punkten (+0,56 Prozent) notierte, geht es um die Frage, ob die Konjunktur im Schlussquartal genug Schwung für Industrie- und Exportwerte liefert. Der Inhalt des Berichts lag der Redaktion bei Redaktionsschluss nicht vor.
Bundesbank-Monatsbericht: Heute um 12 Uhr der Blick aufs vierte Quartal - BIP im dritten Quartal nur +0,2 Prozent, Investitionen rückläufig - Trägt die Erholung den DAX?
Die Bundesbank legt heute um 12 Uhr ihren Monatsbericht vor. Im Oktober hatte sie für das vierte Quartal wieder spürbares Wachstum erwartet, das BIP lag im dritten Quartal aber nur 0,2 Prozent über dem Vorquartal, bei rückläufigen Investitionen und schwächeren Exporten. Was Anleger beim DAX, bei Industrie- und Exportwerten beobachten.
Die Datenlage
Wie schwach ist das Wachstum im dritten Quartal wirklich?
Nach der Erstberechnung von Destatis vom 30. Oktober stieg das BIP preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent zum Vorquartal und um 1,3 Prozent zum Vorjahresquartal. Die Konsumausgaben legten leicht zu, die Investitionen gingen laut vorläufigen Erkenntnissen zurück, und die zuvor „sehr dynamische" Exportentwicklung des ersten Halbjahrs schwächte sich im dritten Quartal „merklich ab" (Destatis). Prozentwerte für die einzelnen Verwendungskomponenten nennt Destatis noch nicht; die ausführlichen Ergebnisse folgen am 25. November 2026.
|Quartal
|zum Vorquartal
|zum Vorjahresquartal
|2. Quartal 2026
|+0,3%
|+1,0%
|3. Quartal 2026
|+0,2%
|+1,3%
Preis-, saison- und kalenderbereinigt; Erstberechnung bzw. laut Destatis-Tabelle. Q1 wurde in diesem Beitrag nicht aus Primärquelle geprüft.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 381 (30.10.2026)
Die Erwartung
Was hatte die Bundesbank für das Schlussquartal erwartet?
Im Oktober-Monatsbericht (dpa, 21. Oktober) hieß es laut ad-hoc-news.de, die Wirtschaftsleistung dürfte im vierten Quartal „wieder spürbar wachsen". Die Teuerungsrate dürfte demnach vorerst erhöht bleiben; ein befristeter Tankrabatt für Oktober bis Dezember ändere daran wenig. Als Bremsen nannte die Bundesbank Niedrigwasser im Rhein, Lieferkettenprobleme und schwächeren Außenhandel zu Beginn der zweiten Jahreshälfte. Ob der Novemberbericht diese Einschätzung bestätigt oder korrigiert, zeigt sich heute um 12 Uhr.
Die Börse
Was bedeutet die Konjunktur für den DAX und Industrieaktien?
Schwache Investitionen und nachlassende Exporte sind für den DAX mit seinen Industrie- und Exportwerten relevanter als der Konsum. Der Index notiert laut finanzen.net 2026 bislang rund 5,4 Prozent im Plus und liegt unter seinem Jahreshoch von 27.000 Punkten (Zusammenfassung der Seite, Stand ohne Uhrzeit). Ob ein bestätigter Wachstumskurs im Schlussquartal den Index trägt oder die Zinsdebatte überlagert, ist offen; das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose. Beobachten sollten Anleger neben dem Monatsbericht die ausführlichen BIP-Zahlen vom 25. November.
Termine
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FAQ
Häufige Fragen zur deutschen Konjunktur
Wie stark wuchs die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal 2026? Um 0,2 Prozent zum Vorquartal und um 1,3 Prozent zum Vorjahresquartal.
Wann erscheint der Bundesbank-Monatsbericht? Heute, am 19. November 2026, um 12:00 Uhr.
Was erwartete die Bundesbank im Oktober für das vierte Quartal? Wieder spürbares Wachstum, bei vorerst erhöhter Inflation.
Was heißt das für den DAX? Der Index hängt an Industrie und Export; konkrete Kursfolgen lassen sich aus den Daten nicht ableiten.
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