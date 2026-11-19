Wie stark wuchs die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal 2026? Um 0,2 Prozent zum Vorquartal und um 1,3 Prozent zum Vorjahresquartal.

Wann erscheint der Bundesbank-Monatsbericht? Heute, am 19. November 2026, um 12:00 Uhr.

Was erwartete die Bundesbank im Oktober für das vierte Quartal? Wieder spürbares Wachstum, bei vorerst erhöhter Inflation.

Was heißt das für den DAX? Der Index hängt an Industrie und Export; konkrete Kursfolgen lassen sich aus den Daten nicht ableiten.