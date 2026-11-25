Die Zinskurve verbindet die Renditen von Anleihen mit gleicher Bonität, aber unterschiedlicher Laufzeit. Bei deutschen Staatsanleihen spiegelt sie wider, was Anleger für die Zukunft erwarten: Leitzinsen, Inflation und Wachstum. Nach den Daten von Trading Economics (Stand 24.11.2026, ohne Uhrzeit) rentierten zweijährige Bundesanleihen mit 3,08 Prozent, fünfjährige mit 3,11 Prozent, zehnjährige mit 3,28 Prozent und dreißigjährige mit 3,65 Prozent.

Daraus ergibt sich eine flache Kurve im Bereich bis fünf Jahre und ein Anstieg danach. Der Abstand zwischen Zwei- und Zehnjähriger beträgt 20 Basispunkte, zwischen Zehn- und Dreißigjähriger 37 Basispunkte (eigene Berechnung aus den Tabellenwerten). Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Die Rendite einer Anleihe ist dabei nicht der Kupon, sondern die laufende Verzinsung bezogen auf den aktuellen Kurs.