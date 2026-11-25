Bundesanleihen sind am Mittwochmorgen gefragt: Der Euro-Bund-Future legte laut dpa-AFX um 10:24 Uhr um 0,40 Prozent auf 123,34 Punkte zu, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf 3,23 Prozent. Auslöser ist die Unsicherheit im Technologiesektor, die Anleger in sichere Staatsanleihen treibt. Interessanter als die Tagesbewegung ist allerdings die gesamte Zinskurve: Sie verrät, wie der Markt die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) einschätzt.
Bundesanleihen: Zinskurve von 3,08 Prozent bei Zweijährigen bis 3,65 Prozent bei Dreißigjährigen – preist der Markt das Ende der EZB-Zinserhöhungen ein?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fällt am Mittwoch auf 3,23 Prozent, der Bund-Future steigt auf 123,34 Punkte. Die Zinskurve zeigt: Kurze Laufzeiten rentieren mit rund 3,1 Prozent, die Dreißigjährigen mit 3,65 Prozent. Was die Kurve über die EZB-Erwartungen verrät.
Bundesanleihen am 25. November
Was zeigt die Zinskurve der Bundesanleihen?
Die Zinskurve verbindet die Renditen von Anleihen mit gleicher Bonität, aber unterschiedlicher Laufzeit. Bei deutschen Staatsanleihen spiegelt sie wider, was Anleger für die Zukunft erwarten: Leitzinsen, Inflation und Wachstum. Nach den Daten von Trading Economics (Stand 24.11.2026, ohne Uhrzeit) rentierten zweijährige Bundesanleihen mit 3,08 Prozent, fünfjährige mit 3,11 Prozent, zehnjährige mit 3,28 Prozent und dreißigjährige mit 3,65 Prozent.
Daraus ergibt sich eine flache Kurve im Bereich bis fünf Jahre und ein Anstieg danach. Der Abstand zwischen Zwei- und Zehnjähriger beträgt 20 Basispunkte, zwischen Zehn- und Dreißigjähriger 37 Basispunkte (eigene Berechnung aus den Tabellenwerten). Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Die Rendite einer Anleihe ist dabei nicht der Kupon, sondern die laufende Verzinsung bezogen auf den aktuellen Kurs.
|Laufzeit
|Rendite
|2 Jahre
|3,08 %
|5 Jahre
|3,11 %
|10 Jahre
|3,28 %
|30 Jahre
|3,65 %
Stand 24.11.2026 laut Trading Economics (keine Uhrzeit). Die Zehnjährige notierte am 25.11.2026 um 10:24 Uhr MEZ laut dpa-AFX bei 3,23 Prozent.
Quelle: Trading Economics, dpa-AFX
Wie viele EZB-Zinserhöhungen sind eingepreist?
Laut Trading Economics rechnen die Märkte bis März 2027 mit zwei weiteren EZB-Zinserhöhungen um je 25 Basispunkte. Die meisten Ökonomen erwarten demnach, dass der Straffungszyklus nach der Dezember-Sitzung endet. Die EZB-Entscheidung ist nach unserer Terminplanung für den 17. Dezember angesetzt. Warum liegt die Zweijährige dann bei nur 3,08 Prozent? Kurze Laufzeiten reagieren am stärksten auf den erwarteten Leitzins, während lange Laufzeiten zusätzlich eine Prämie für Inflations- und Angebotsrisiken enthalten.
Der Markt unterscheidet sich also nicht darin, ob die EZB noch anhebt, sondern darin, wie lange. Die Konjunktur gibt wenig Spielraum: Das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal wuchs laut dpa-AFX nur um 0,1 Prozent zum Vorquartal; die erste Schätzung des Statistischen Bundesamts lag bei 0,2 Prozent. VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel nannte das Wachstum laut dpa-AFX alles andere als üppig, aber angesichts drohender Stagnation zufriedenstellend. Hohe Energiepreise und Niedrigwasser auf dem Rhein belasteten die Konjunktur.
Warum steigen Bundesanleihen bei Tech-Turbulenzen?
Bundesanleihen gelten als sicherer Hafen des Euroraums. Fallen Aktien, kaufen Anleger Staatsanleihen, die Kurse steigen und die Renditen sinken. Experten der Dekabank verwiesen laut dpa-AFX darauf, dass die Risiken des KI-Investitionszyklus wieder in den Vordergrund treten und der Technologiesektor anfällig bleibe, solange die Folgen neuer US-Exportregeln für KI-Chips unklar sind. Trading Economics nennt zusätzlich Unsicherheit in Frankreich, Konjunktursorgen im Euroraum und sinkende Energiepreise als Gründe für die gesunkenen Renditen.
Für Sparer ist das eine zweischneidige Entwicklung. Einerseits sind Renditen von gut 3 Prozent für zehnjährige Bundesanleihen im Vergleich zu den Jahren um 2020 hoch. Andererseits sinken die Renditen in dem Moment, in dem Kurse steigen; wer bereits Anleihen hält, profitiert, wer neu investieren will, bekommt weniger Rendite. Auch Hypothekenzinsen und Unternehmensfinanzierungen orientieren sich an der Zehnjährigen.
EZB-Sitzung
Die Dezember-Entscheidung gilt als Wegmarke für die Frage, ob der Zinserhöhungszyklus endet.
Konjunkturdaten
Weitere Daten zur deutschen Wirtschaft und Inflation zeigen, ob die Wachstumsdelle tiefer wird.
Aktienmarkt
Hält die Unsicherheit im Technologiesektor an, bleibt die Nachfrage nach Bundesanleihen hoch.
FAQ: Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Laut dpa-AFX lag sie am 25.11.2026 um 10:24 Uhr bei 3,23 Prozent.
Was ist der Bund-Future? Der Euro-Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe. Steigt er, sinken die Renditen.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite bei Bundesanleihen? Der Kupon ist der feste Zins zum Nennwert, die Rendite berücksichtigt den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
Welche Rolle spielt die EZB für Bundesanleihen? Der Leitzins beeinflusst vor allem die Renditen kurzer Laufzeiten; die Erwartungen für künftige Zinsschritte wirken auf die gesamte Kurve.
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