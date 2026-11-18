Für Sparer sind die kurzen Laufzeiten attraktiver geworden: Wer zwei Jahre bindet, erhält fast so viel wie bei zehn Jahren. Für den Bund als Schuldner ist die Lage zweischneidig. Die Finanzagentur zahlt auf kurze Papiere mehr, und hohe Kreditaufnahme sorgt für anhaltend viel Angebot. Für Banken gilt grundsätzlich: Je flacher die Kurve, desto kleiner die Marge zwischen kurzfristiger Refinanzierung und langfristiger Kreditvergabe.

Hinzu kommt der Blick über die Grenzen. Nach Berechnung der Redaktion aus Trading-Economics-Daten lag der Aufschlag italienischer Zehnjähriger auf die Bundesanleihe am 18. November bei rund 105 Basispunkten, der französischer Zehnjähriger bei rund 150. Solange diese Spreads stabil bleiben, wirkt der Anstieg der Bundrendite wie ein Gleichklang im ganzen Euroraum, nicht wie ein deutsches Sonderproblem.