Bundesanleihen zeigen eine Verschiebung, die im Tageskurs kaum auffällt: Am Vormittag des 18. November rentierte die zehnjährige Bundesanleihe laut Trading Economics bei 3,36 Prozent, der zweijährige Schatz bei 3,10 Prozent und die 30-jährige Bundesanleihe bei 3,73 Prozent. Vor einem Jahr lag der Abstand zwischen Zwei- und Zehnjähriger rechnerisch noch bei rund 68 Basispunkten, heute sind es nur noch etwa 25. Die Zinskurve hat sich binnen zwölf Monaten fast eingeebnet. Der Auslöser: Der Markt rechnet mit weiteren Zinserhöhungen der EZB.
Bundesanleihen: Zinskurve flacht ab – Schatz bei 3,10, Bund bei 3,36, 30-Jähriger bei 3,73 Prozent – was verrät der kleiner werdende Abstand über die EZB?
Die Zinskurve der Bundesanleihen ist binnen eines Jahres deutlich flacher geworden: Zweijährige rentieren bei 3,10 Prozent, zehnjährige bei 3,36 Prozent, 30-jährige bei 3,73 Prozent. Warum der Markt kurze Laufzeiten stärker nach oben treibt als lange und was das mit der erwarteten EZB-Zinserhöhung im Dezember zu tun hat.
Die Zahlen
Wie hoch sind die Renditen der Bundesanleihen an diesem Mittwoch?
Die Rendite einer Anleihe ist die jährliche Verzinsung, die ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erzielt, und nicht zu verwechseln mit dem Kupon, dem festen Zins auf den Nennwert. Steigende Renditen bedeuten fallende Kurse. Die Tabelle zeigt, wie stark sich die Laufzeiten am 18. November unterschieden.
|Laufzeit
|Rendite
|zum Vortag
|seit einem Monat
|seit einem Jahr
|2 Jahre (Schatz)
|3,10 %
|–1,7 Bp
|+1 Bp
|+108 Bp
|10 Jahre (Bund)
|3,36 %
|–2,6 Bp
|–10 Bp
|+65 Bp
|30 Jahre (Bund)
|3,73 %
|–2,4 Bp
|–10 Bp
|+39 Bp
Rendite in Prozent, Veränderung in Basispunkten (1 Bp = 0,01 Prozentpunkte).
Quelle: Trading Economics, 18.11.2026 (Vormittag)
Auffällig ist die Verteilung der Jahresanstiege: Am kurzen Ende legte die Rendite um 108 Basispunkte zu, bei der Zehnjährigen um 65, bei der 30-jährigen nur um 39. Wer kurze Laufzeiten hält, hat die Zinswende der Notenbank also am deutlichsten im Kurs gespürt.
Rendite von Bundesanleihen nach Laufzeit
Prozent
- Heute (18.11.)
- Vor einem Jahr (rechnerisch)
Vorjahreswerte rechnerisch aus der Jahresveränderung der Quelle (Rundung), keine Original-Schlusskurse.
Quelle: Trading Economics, 18.11.2026; Berechnung aktiencheck.de
Daten als Tabelle
|Laufzeit
|Heute (18.11.)
|Vor einem Jahr (rechnerisch)
|2 Jahre
|3,10
|2,02
|10 Jahre
|3,36
|2,70
|30 Jahre
|3,73
|3,34
Die Ursache
Warum steigen die kurzen Renditen schneller als die langen?
Kurzlaufende Anleihen orientieren sich eng am Leitzins. Und der soll nach Markterwartung weiter steigen.
Die Europäische Zentralbank hält den Einlagesatz seit ihrer Oktober-Sitzung bei 2,50 Prozent. Der zweijährige Schatz rentiert mit 3,10 Prozent rund 60 Basispunkte darüber. Nach Angaben von Trading Economics vom 12. November preist der Markt eine weitere Erhöhung im Dezember mit rund 80 Prozent ein. Anfang November meldete Eurostat in der Vorabschätzung eine Inflationsrate von 4,0 Prozent im Euroraum, den höchsten Stand seit September 2023. Je entschlossener die Notenbank gegen die Teuerung vorgeht, desto stärker verteuert sich Geld am kurzen Ende. Die langen Laufzeiten reagieren schwächer, weil Investoren dort auch erwarten, dass hohe Zinsen die Konjunktur bremsen und die Inflation langfristig wieder sinkt.
Das Ergebnis ist die flachere Kurve. In der Fachsprache heißt der Abstand zwischen zwei Laufzeiten Steilheit: Je kleiner sie wird, desto weniger zusätzliche Rendite zahlt der Markt für längere Bindung. Eine inverse Kurve, bei der kurze Laufzeiten mehr bringen als lange, wäre ein klassisches Konjunktursignal. Davon ist die Bundesanleihe-Kurve mit 25 Basispunkten Abstand zwischen Zwei- und Zehnjähriger und 37 Basispunkten zwischen Zehn- und 30-Jähriger noch entfernt, sie nähert sich aber.
Das große Bild
Was bedeutet eine flache Zinskurve für Sparer, Staat und Banken?
Für Sparer sind die kurzen Laufzeiten attraktiver geworden: Wer zwei Jahre bindet, erhält fast so viel wie bei zehn Jahren. Für den Bund als Schuldner ist die Lage zweischneidig. Die Finanzagentur zahlt auf kurze Papiere mehr, und hohe Kreditaufnahme sorgt für anhaltend viel Angebot. Für Banken gilt grundsätzlich: Je flacher die Kurve, desto kleiner die Marge zwischen kurzfristiger Refinanzierung und langfristiger Kreditvergabe.
Hinzu kommt der Blick über die Grenzen. Nach Berechnung der Redaktion aus Trading-Economics-Daten lag der Aufschlag italienischer Zehnjähriger auf die Bundesanleihe am 18. November bei rund 105 Basispunkten, der französischer Zehnjähriger bei rund 150. Solange diese Spreads stabil bleiben, wirkt der Anstieg der Bundrendite wie ein Gleichklang im ganzen Euroraum, nicht wie ein deutsches Sonderproblem.
Ausblick
Welche Termine sind für Bundesanleihen jetzt wichtig?
Heute: Euro-Inflation endgültig
Eurostat legt die endgültigen Oktober-Daten vor, nachdem die Vorabschätzung 4,0 Prozent ergeben hatte.
Heute, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll
Die US-Notenbank veröffentlicht das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung. Es bewegt oft auch die Bundrenditen.
Dezember: EZB-Zinsentscheid
Der Markt rechnet laut Trading Economics mehrheitlich mit einer Erhöhung; die NORD/LB sieht sie laut aktiencheck-Bericht vom 30. Oktober als Basisszenario.
8. und 9. Dezember: Fed-Sitzung
Auch in den USA wird eine Zinserhöhung erwartet.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen und Zinskurve
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe?
Am Vormittag des 18. November 2026 lag sie laut Trading Economics bei 3,36 Prozent, 2,6 Basispunkte unter dem Vortag.
Was ist eine flache Zinskurve?
Die Renditen langer und kurzer Laufzeiten liegen eng beieinander. Bei den Bundesanleihen beträgt der Abstand zwischen Zwei- und Zehnjähriger derzeit rund 25 Basispunkte.
Warum steigen Renditen, wenn Kurse fallen?
Der Kupon einer bestehenden Anleihe ist fest. Sinkt ihr Kurs, bekommt der Käufer für sein Geld relativ mehr Zins, die Rendite steigt.
Was ist der Unterschied zwischen Schatz und Bundesanleihe?
Der Schatz ist die zweijährige Bundesanleihe, die Bundesanleihe läuft in der Regel zehn oder 30 Jahre.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.