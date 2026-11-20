Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen? Sie lag zum Wochenschluss am 20. November 2026 bei 3,30 Prozent.

Warum steigen die Zinsausgaben des Bundes? Wegen des höheren Schuldenstands und der gestiegenen Renditen, so die Begründung im Haushaltsentwurf.

Wie viel Zinsen zahlt der Bund auf Bundesanleihen 2027? Der Entwurf sieht rund 24,01 Milliarden Euro vor, nach 20,14 Milliarden Euro im Jahr 2026.

Was heißt Rendite im Unterschied zum Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite berücksichtigt den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.