Die Zinskosten des Bundes steigen 2027 kräftig: Im Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2027 wachsen die Ausgaben im Einzelplan Bundesschuld um rund 9,96 Milliarden Euro auf 43,61 Milliarden Euro, davon entfallen 24,01 Milliarden Euro auf Zinsen für Bundesanleihen. Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert zum Wochenschluss mit 3,30 Prozent, der Schatz mit 3,06 Prozent, die Dreißigjährige mit 3,68 Prozent. Der Haushaltsentwurf nennt als Grund den höheren Schuldenstand und gestiegene Renditen für Bundeswertpapiere.
Bundesanleihen: Zinskosten des Bundes steigen 2027 auf 43,6 Milliarden Euro, Zehnjährige bei 3,30 Prozent – wer zahlt für die Bundesschuld?
Der Einzelplan Bundesschuld wächst 2027 um fast 10 Milliarden Euro auf rund 43,6 Milliarden Euro, allein die Zinsen auf Bundesanleihen steigen auf 24 Milliarden Euro. Die Zehnjährige rentiert derzeit bei 3,30 Prozent. Was hinter den Zahlen steckt und welche Termine im Bundestag anstehen.
Die Zahlen
Wofür gibt der Bund 2027 mehr aus?
Der Einzelplan 32 bündelt die Ausgaben für die Bundesschuld. Der Schuldendienst steigt von 30,19 auf 41,77 Milliarden Euro. Besonders deutlich wächst der Posten für die Sondervermögen: Für das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität sind 2027 rund 2,31 Milliarden Euro Zinsen vorgesehen, nach 0,67 Milliarden Euro im Jahr 2026.
|Instrument
|2026
|2027
|Bundesanleihen
|20,14
|24,01
|Bundesobligationen
|3,19
|4,54
|Bundesschatzanweisungen
|2,43
|2,69
|Grüne Bundeswertpapiere
|0,87
|1,27
Regierungsentwurf, Angaben in Milliarden Euro. Die parlamentarische Beratung kann Zahlen verändern.
Quelle: Bundestag, Haushaltsentwurf 2027 (Drucksachen 21/7300, 21/7301)
Der Finanzplan zeigt, wohin die Reise geht: Die Zinsausgaben insgesamt steigen laut Plan von rund 41,9 Milliarden Euro 2027 über 55,2 Milliarden Euro 2028 und 68,1 Milliarden Euro 2029 auf 80,7 Milliarden Euro 2030. Zur Einordnung: Die Rendite einer Bundesanleihe ist der Zins, den der Bund beim Verkauf neuer Anleihen aktuell zahlen muss. Alte Anleihen mit niedrigen Kupons laufen aus und werden durch neue mit höheren Zinsen ersetzt. Deshalb steigen die Zinskosten auch dann, wenn die Renditen auf dem heutigen Niveau bleiben.
Das Angebot
Wie viel Bundesanleihen muss der Markt aufnehmen?
Die Nettokreditaufnahme des Bundes steigt 2027 auf rund 118,73 Milliarden Euro nach 97,96 Milliarden Euro im Jahr 2026. Hinzu kommt die Anschlussfinanzierung fälliger Schulden. Nach Angaben der Finanzagentur wurden 2026 Bundeswertpapiere im Volumen von 525,5 Milliarden Euro verkauft, so viel wie nie zuvor; fällige Altschulden lagen bei 309 Milliarden Euro. Für 2027 kündigte die Finanzagentur ein noch höheres Volumen an, ohne eine Zahl zu nennen. Mehr Angebot kann die Renditen tendenziell erhöhen, wenn die Nachfrage nicht mitwächst; das ist ein Zusammenhang, keine Prognose.
Die Renditen
Was sagen die Renditen am Wochenschluss?
Am 20. November sinken die Renditen deutscher Staatsanleihen im Zuge eines Ausverkaufs bei Technologiewerten und fallender Energiepreise. Die Zehnjährige liegt mit 3,30 Prozent rund 12 Basispunkte unter dem Vortag, der Schatz mit 3,06 Prozent rund 11 Basispunkte darunter, die Dreißigjährige mit 3,68 Prozent rund 9 Basispunkte. Der Abstand zwischen Schatz und Bund beträgt 24 Basispunkte, die Kurve ist flach. Die EZB tagt am 17. Dezember, am Markt wird eine Zinserhöhung als wahrscheinlich eingepreist.
Termine
Welche Termine stehen an?
Der Bundestag stimmt nach Angaben auf seiner Website am Freitag, dem 27. November, in zweiter Beratung über den Einzelplan 32 (Bundesschuld) ab. Am 25. November steht laut Terminübersicht eine Bund-Auktion an; dabei zählen die Gebotsquote (Gebote im Verhältnis zum Angebot) und die Zuschlagsrendite. Danach folgen die EZB-Sitzung am 17. Dezember und die Fed-Sitzung am 9. Dezember.
FAQ
Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen? Sie lag zum Wochenschluss am 20. November 2026 bei 3,30 Prozent.
Warum steigen die Zinsausgaben des Bundes? Wegen des höheren Schuldenstands und der gestiegenen Renditen, so die Begründung im Haushaltsentwurf.
Wie viel Zinsen zahlt der Bund auf Bundesanleihen 2027? Der Entwurf sieht rund 24,01 Milliarden Euro vor, nach 20,14 Milliarden Euro im Jahr 2026.
Was heißt Rendite im Unterschied zum Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite berücksichtigt den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
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