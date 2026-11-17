Die US-Notenbank hält ihre Leitzinsspanne bei 3,75 bis 4,00 Prozent, für den 9. Dezember ist eine Anhebung laut CME FedWatch und LSEG zu rund 95 Prozent eingepreist. Die EZB liegt mit ihrem Einlagensatz von 2,50 Prozent deutlich darunter. Sie hat im Juni und September angehoben und im Oktober pausiert. Für die Sitzung am 17. Dezember sah der Markt laut Trading Economics vergangene Woche eine Anhebung um 25 Basispunkte mit rund 80 Prozent Wahrscheinlichkeit.

Die Inflation spricht eigentlich für Tempo auch in Frankfurt: Die Teuerung im Euroraum lag im Oktober laut Eurostat-Schnellschätzung bei 4,0 Prozent, getrieben von Energiepreisen mit plus 20,8 Prozent. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel betrug jedoch nur 2,5 Prozent – und genau darauf stützen sich die Tauben im EZB-Rat. EZB-Vizepräsident Vujčić sagte am Montag sinngemäß, Wetten auf Zinserhöhungen 2027 könnten sich als berechtigt erweisen, der Pfad sei aber nicht vorgezeichnet. In den USA dagegen hat der robuste Konsum die Erwartung noch gefestigt: Die Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze stieg im Oktober um 0,6 Prozent.