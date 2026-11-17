Bundesanleihen und US-Staatsanleihen driften auseinander. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Dienstagvormittag laut dpa-AFX bei 3,36 Prozent, am Nachmittag laut Trading Economics bei rund 3,39 Prozent. Die zehnjährige US-Treasury rentierte gegen 15:07 Uhr MEZ bei rund 5,14 Prozent. Der Zinsabstand zwischen beiden Märkten beträgt damit nach Rechnung der Redaktion rund 176 Basispunkte – Mitte Juli waren es laut Reuters noch rund 143. Der Grund ist schlicht: Die Fed steht vor der nächsten Zinserhöhung, die EZB zögert.
Bundesanleihen: Zinsabstand zu US-Treasuries wächst auf rund 176 Basispunkte – wie lange hält der Euro-Rentenmarkt dem US-Sog stand?
Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert mit rund 3,4 Prozent, die US-Treasury mit gut 5,1 Prozent. Seit Juli ist der Abstand um mehr als 30 Basispunkte gewachsen. Die EZB zieht nur zögerlich mit, Berlin plant Rekordschulden – und morgen kommen Inflationsdaten und eine Bund-Auktion.
Die Diagnose
Warum steigen US-Renditen schneller als Bundesanleihen?
Zwei Notenbanken, zwei Geschwindigkeiten: Die Lücke zwischen Fed und EZB spiegelt sich eins zu eins im Anleihemarkt.
Die US-Notenbank hält ihre Leitzinsspanne bei 3,75 bis 4,00 Prozent, für den 9. Dezember ist eine Anhebung laut CME FedWatch und LSEG zu rund 95 Prozent eingepreist. Die EZB liegt mit ihrem Einlagensatz von 2,50 Prozent deutlich darunter. Sie hat im Juni und September angehoben und im Oktober pausiert. Für die Sitzung am 17. Dezember sah der Markt laut Trading Economics vergangene Woche eine Anhebung um 25 Basispunkte mit rund 80 Prozent Wahrscheinlichkeit.
Die Inflation spricht eigentlich für Tempo auch in Frankfurt: Die Teuerung im Euroraum lag im Oktober laut Eurostat-Schnellschätzung bei 4,0 Prozent, getrieben von Energiepreisen mit plus 20,8 Prozent. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel betrug jedoch nur 2,5 Prozent – und genau darauf stützen sich die Tauben im EZB-Rat. EZB-Vizepräsident Vujčić sagte am Montag sinngemäß, Wetten auf Zinserhöhungen 2027 könnten sich als berechtigt erweisen, der Pfad sei aber nicht vorgezeichnet. In den USA dagegen hat der robuste Konsum die Erwartung noch gefestigt: Die Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze stieg im Oktober um 0,6 Prozent.
|Laufzeit
|Bundesanleihe
|US-Treasury
|Abstand
|2 Jahre
|3,13 %
|4,86 %
|rund 173 Bp.
|10 Jahre
|3,39 %
|5,14 %
|rund 175 Bp.
|30 Jahre
|3,76 %
|5,49 %
|rund 173 Bp.
Quelle: Trading Economics (17.11., Nachmittag, ohne Uhrzeit); US 10J: Yahoo Finance 15:07 Uhr MEZ
Das Angebot
Was bedeuten Rekordschulden des Bundes für Bundesanleihen?
Dass die Bund-Renditen trotzdem steigen – seit Jahresbeginn um rund 50 Basispunkte von 2,86 Prozent –, liegt am Angebot. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat den Etat 2027 in der Nacht zum 13. November mit Ausgaben von 560,92 Milliarden Euro und einer Nettokreditaufnahme von 122,97 Milliarden Euro beschlossen; 84,55 Milliarden davon fallen unter die Ausnahme für Verteidigung. Einschließlich der kreditfinanzierten Sondervermögen dürfte die Neuverschuldung laut dpa über 200 Milliarden Euro liegen. Heute ringt der Koalitionsausschuss zudem um eine Stromsteuersenkung für alle, die rund 5 Milliarden Euro kosten würde.
Mehr Schulden heißt mehr Auktionen – und Investoren verlangen dafür eine höhere Laufzeitprämie. Das zeigte sich zuletzt am langen Ende: Bei der Aufstockung der 30-jährigen Bundesanleihe 2056 am 11. November blieben die Gebote mit 1,398 Milliarden Euro unter dem Angebot von 1,5 Milliarden. Am kurzen Ende dagegen war die Nachfrage heute solide: Die Schatzanweisungen mit Fälligkeit Dezember 2028 wurden zu einer Durchschnittsrendite von 3,10 Prozent zugeteilt, das Bid-to-Cover-Verhältnis lag bei 1,8.
Geldpolitik
Fed vor der Anhebung, EZB zögerlich: Die Leitzinsdifferenz treibt den Zinsabstand.
Angebot
Der Bund plant für 2027 rund 123 Milliarden Euro Nettokredite im Kernhaushalt, mit Sondervermögen deutlich mehr.
Währung
Der Euro kostete laut EZB-Referenzkurs 1,0989 Dollar – nahe dem schwächsten Stand seit dem Frühjahr 2025.
Das große Bild
Was heißt der Zinsabstand für Sparer, Anleger und den Euro?
Ein wachsender Zinsvorsprung der USA zieht Kapital über den Atlantik und stützt den Dollar. Für Euro-Anleger klingt die zusätzliche Rendite von rund 1,75 Prozentpunkten bei US-Anleihen verlockend – doch sie ist nicht geschenkt. Wer sich gegen Wechselkursschwankungen absichert, zahlt dafür ungefähr die Differenz der kurzfristigen Zinsen beider Währungsräume; ein großer Teil des Vorsprungs schmilzt dadurch. Wer nicht absichert, trägt das volle Währungsrisiko.
Für Bundesanleihen ist der Sog aus Übersee Fluch und Segen zugleich. Einerseits ziehen steigende US-Renditen die europäischen Zinsen mit nach oben, die Korrelation am langen Ende ist hoch. Andererseits bremst die zurückhaltendere EZB den Anstieg am kurzen Ende: Die zweijährige Bundesanleihe rentiert mit 3,13 Prozent nur gut 60 Basispunkte über dem Einlagensatz. Für Unternehmen und Häuslebauer in Deutschland bleiben die Finanzierungskosten damit hoch, aber deutlich unter amerikanischem Niveau. Auch innerhalb Europas spreizt sich das Bild: Der Abstand französischer zu deutschen zehnjährigen Anleihen lag am Montag laut Reuters bei 155 Basispunkten.
Der Fahrplan
Bundesanleihen: Welche Termine zählen jetzt?
FAQ zu Bundesanleihen und Zinsabstand
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Laut dpa-AFX lag sie am 17. November 2026 am Vormittag bei 3,36 Prozent, am Nachmittag laut Trading Economics bei rund 3,39 Prozent.
Wie groß ist der Zinsabstand zwischen US-Treasuries und Bundesanleihen? Bei zehn Jahren rund 176 Basispunkte nach Rechnung der Redaktion, nach rund 143 Basispunkten Mitte Juli.
Was ist ein Basispunkt? Ein Hundertstel Prozentpunkt. 176 Basispunkte entsprechen 1,76 Prozentpunkten.
Was bedeutet Duration? Die Duration misst, wie stark der Kurs einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert. Je länger die Laufzeit, desto größer der Kursverlust bei steigenden Renditen.
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