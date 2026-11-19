Nach dpa-AFX stützten mehrere Notenbanker die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung im Dezember. Die Bundesbank rechnet laut Bericht zum Jahreswechsel mit einem kräftigen Anstieg der Inflation. Emmanuel Moulin, Gouverneur der Banque de France und Mitglied im EZB-Rat, sagte gegenüber CNBC, die Inflation im Euroraum liege bei rund 4 Prozent und sei zu hoch. Zugleich hielt er es derzeit nicht für angebracht, dass die EZB bei Frankreich eingreift.

Für Anleihen gilt: Steigt der Zins, den Anleger für neue Papiere bekommen, fällt der Kurs bestehender Anleihen. Die Rendite ist dabei nicht der Kupon. Der Kupon ist die feste Verzinsung auf den Nennwert, die Rendite ergibt sich aus Kurs, Kupon und Restlaufzeit und schwankt täglich. Der Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf fiktive Bundesanleihen; er bewegt sich entgegengesetzt zur Rendite und gilt als Gradmesser für die Zinserwartung im Euroraum.