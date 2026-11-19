Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist am Donnerstag bis zum späten Nachmittag auf 3,40 Prozent gestiegen, der Bund-Future gab um 0,23 Prozent auf 121,75 Punkte nach (dpa-AFX, 17:16 Uhr MEZ). Am Vormittag hatte die Rendite der Bundesanleihe noch bei 3,37 Prozent gelegen, der Bund-Future bei 122,02 Punkten (dpa-AFX, 10:43 Uhr MEZ). Auslöser waren Aussagen von Notenbankvertretern, die die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember bestätigten.
Bundesanleihen: Zehnjährige steigt am Abend auf 3,40 Prozent, Bund-Future fällt auf 121,75 Punkte – wie viel Dezember-Zinserhöhung steckt im Bund?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Donnerstag um 17:16 Uhr MEZ bei 3,40 Prozent, der Bund-Future fiel auf 121,75 Punkte. Notenbanker bestätigten die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember, Frankreichs Renditen zogen an. Was Anleger bei Bundesanleihen jetzt beobachten.
Steckbrief
- Wertpapier
- Zehnjährige Bundesanleihe
- Rendite
- 3,40 %
- Bund-Future
- 121,75 Punkte
- Vormittagsstand
- 3,37 % / 122,02 Punkte (10:43 Uhr MEZ)
Stand: 19.11.2026, Marktberichte von dpa-AFX, Stand 17:16 Uhr MEZ
Der Tag im Bund
Warum sind die Bundesanleihen am Donnerstag unter Druck geraten?
Ein ruhiger Vormittag, ein schwächerer Nachmittag: Die Bundesanleihe hat den Tag mit Kursverlusten beendet, ohne dass es zu einem Ausverkauf kam.
Nach dpa-AFX stützten mehrere Notenbanker die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung im Dezember. Die Bundesbank rechnet laut Bericht zum Jahreswechsel mit einem kräftigen Anstieg der Inflation. Emmanuel Moulin, Gouverneur der Banque de France und Mitglied im EZB-Rat, sagte gegenüber CNBC, die Inflation im Euroraum liege bei rund 4 Prozent und sei zu hoch. Zugleich hielt er es derzeit nicht für angebracht, dass die EZB bei Frankreich eingreift.
Für Anleihen gilt: Steigt der Zins, den Anleger für neue Papiere bekommen, fällt der Kurs bestehender Anleihen. Die Rendite ist dabei nicht der Kupon. Der Kupon ist die feste Verzinsung auf den Nennwert, die Rendite ergibt sich aus Kurs, Kupon und Restlaufzeit und schwankt täglich. Der Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf fiktive Bundesanleihen; er bewegt sich entgegengesetzt zur Rendite und gilt als Gradmesser für die Zinserwartung im Euroraum.
|Zeitpunkt (MEZ)
|Rendite
|Bund-Future
|10:43 Uhr
|3,37 %
|122,02 Punkte (+0,01 %)
|17:16 Uhr
|3,40 %
|121,75 Punkte (−0,23 %)
Marktberichte; Zwischenstände können abweichen.
Quelle: dpa-AFX über ariva.de und finanzen.at
Das große Bild
Was bedeutet eine Dezember-Zinserhöhung für die Rendite der Bundesanleihe?
Die Zinswende nach oben ist am Rentenmarkt angekommen. Wenn eine Notenbank die Leitzinsen anheben will, steigen in der Regel zuerst die Renditen kurzer Laufzeiten, später ziehen längere nach. Je länger die Inflation hoch bleibt, desto größer wird der Aufschlag, den Anleger für das Halten langer Bundesanleihen verlangen. Bei einer Teuerung von rund 4 Prozent im Euroraum liegt die zehnjährige Bundesanleihe mit 3,40 Prozent rechnerisch unter der Inflationsrate: Anleger erhalten nominal weniger, als die Teuerung ihnen nimmt.
Dazu kommt das Angebot. Der Bund plant für 2027 laut einem aktiencheck.de-Beitrag neue Schulden von 210 Milliarden Euro, die Abstimmung im Bundestag steht am 27. November an. Mehr Anleihen am Markt bedeuten bei gleicher Nachfrage tendenziell höhere Renditen. Wie stark dieser Effekt wirkt, ist offen; die Rendite hängt ebenso von Geldpolitik, Inflation und der Nachfrage von Banken, Versicherern und Fonds ab.
Für Sparer und Anleger heißt das: Höhere Renditen machen neue Bundesanleihen attraktiver als noch vor Monaten, belasten aber Kursstände älterer Papiere mit niedrigerem Kupon. Auch für Aktien, Immobilien und Kredite ist der Bund-Zins eine Referenz: Steigt er, verteuern sich Baufinanzierungen, und Dividendenwerte müssen sich stärker mit sicheren Zinsen messen.
Euroraum
Warum zieht Frankreich die Renditen im Euroraum mit?
Laut dpa-AFX legten die Renditen französischer Staatsanleihen am Donnerstag deutlich zu. Der Markt verweist auf die hohe Verschuldung und eine Regierung ohne Mehrheit. Moulins Hinweis, die EZB sei derzeit nicht zum Eingreifen bei Frankreich aufgerufen, nimmt dem Markt eine mögliche Stütze. Bundesanleihen gelten sonst als sicherer Hafen, profitierten aber nicht: Eine Flucht in deutsche Papiere blieb aus. Konkrete Renditen oder Spreads zu Frankreich nannten die Berichte nicht.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei Bundesanleihen als Nächstes?
Die Dezember-Sitzung der EZB: Bestätigt sie die erwartete Zinserhöhung?
Die Inflationszahlen zum Jahreswechsel, vor denen die Bundesbank warnt.
Die Bundestagsabstimmung über den Haushalt 2027 am 27. November und die Emissionsplanung der Finanzagentur.
Die Renditen französischer Staatsanleihen und Aussagen aus dem EZB-Rat zur Stützung einzelner Staaten.
FAQ
Häufige Fragen zur Rendite der Bundesanleihe
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe aktuell? Laut dpa-AFX lag sie am Donnerstag um 17:16 Uhr MEZ bei 3,40 Prozent, nach 3,37 Prozent um 10:43 Uhr MEZ.
Was zeigt der Bund-Future? Er bildet die Erwartungen für Bundesanleihen ab. Fällt der Kontrakt, steigt die Rendite. Am Donnerstag lag er am Nachmittag bei 121,75 Punkten.
Warum steigen die Renditen vor einer Zinserhöhung? Anleger verlangen für das Halten von Anleihen mehr Zins, wenn Notenbanken höhere Leitzinsen und eine längere Phase hoher Inflation signalisieren.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist die feste Verzinsung auf den Nennwert; die Rendite berücksichtigt zusätzlich Kurs und Restlaufzeit.
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