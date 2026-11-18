Für Sparer heißt das: Nominal steigt das Vermögen, real schrumpft die Kaufkraft, solange die Inflation über der Rendite liegt. Das gilt nicht nur für Bundesanleihen, sondern auch für Tagesgeld und Festgeld. Laut aktiencheck-Bericht vom 17. November liegt die Spitze beim Festgeld bei rund 3,7 Prozent, also ebenfalls unter der Inflation von 4,0 Prozent.

Der Staat profitiert im Gegenzug: Hohe Inflation und niedrigere Realzinsen verringern die reale Schuldenlast. Genau das erklärt, warum Notenbanken in solchen Phasen unter Druck stehen, Preisstabilität zu sichern. Für Unternehmen bedeutet es, dass Finanzierungen real günstiger bleiben, nominal aber teurer werden.

Es gibt Instrumente, die gezielt gegen Inflation absichern: inflationsgeschützte Anleihen, bei denen Kupon oder Rückzahlung mit der Teuerung wachsen. Sie haben eigene Risiken, etwa Kursschwankungen und Liquiditätsunterschiede, und sind nicht für jeden Anleger geeignet. Die Redaktion bewertet sie nicht.