Bundesanleihen gelten als der sichere Hafen der Euro-Anleger, doch beim Blick auf die Kaufkraft zeigt sich ein Haken: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Vormittag des 18. November laut Trading Economics bei 3,36 Prozent. Die Inflationsrate im Euroraum lag laut Eurostat-Vorabschätzung im Oktober bei 4,0 Prozent. Zieht man die Teuerung von der Rendite ab, ergibt sich ein realer Zins von minus 0,64 Prozentpunkten. Wer heute eine zehnjährige Bundesanleihe kauft und die Inflation auf diesem Niveau bleibt, verliert rechnerisch Kaufkraft, obwohl der Nominalbetrag am Ende vollständig zurückgezahlt wird.
Bundesanleihen: Zehnjährige rentiert mit 3,36 Prozent, die Inflation liegt bei 4,0 Prozent – wie viel Kaufkraft kostet der sichere Zins?
Zehnjährige Bundesanleihen bringen 3,36 Prozent, der Euroraum meldet 4,0 Prozent Inflation. Rechnerisch ist die Realrendite damit auch bei 30 Jahren Laufzeit negativ. Was das für Sparer bedeutet, warum die Rechnung trotzdem nicht so einfach ist und welche Daten heute und im Dezember zählen.
Die Rechnung
Wie hoch ist die Realrendite von Bundesanleihen bei 4,0 Prozent Inflation?
Die Realrendite gibt an, was nach Abzug der Inflation vom Zins übrig bleibt. Die einfache Faustformel lautet: nominale Rendite minus Inflationsrate. Sie ist eine Näherung, denn entscheidend ist für einen Anleger, die Teuerung der gesamten Laufzeit zu kennen, und die steht heute nicht fest.
|Laufzeit
|Rendite
|Inflation
|Realrendite
|2 Jahre (Schatz)
|3,10 %
|4,0 %
|–0,90 Pp
|10 Jahre (Bund)
|3,36 %
|4,0 %
|–0,64 Pp
|30 Jahre (Bund)
|3,73 %
|4,0 %
|–0,27 Pp
Realrendite = Rendite minus 4,0 % (Eurostat-Vorabschätzung Oktober 2026). Vereinfachte Rechnung ohne Erwartungsinflation.
Quelle: Trading Economics (18.11.2026, Vormittag); Eurostat via finanznachrichten.de (04.11.2026); Berechnung aktiencheck.de
Rechnerische Realrendite von Bundesanleihen
Prozentpunkte
Rendite abzüglich der Oktober-Inflation von 4,0 %; keine Prognose.
Quelle: Trading Economics; Eurostat; Berechnung aktiencheck.de
Daten als Tabelle
|Laufzeit
|Realrendite
|2 Jahre
|-0,90
|10 Jahre
|-0,64
|30 Jahre
|-0,27
Auffällig ist, dass die Realrendite mit der Laufzeit steigt. Das liegt an der flachen Zinskurve: Der Markt zahlt für lange Bindung nur einen kleinen Aufschlag. Doch auch am 30-jährigen Ende reicht die Rendite nicht ganz an die aktuelle Teuerung heran.
Der Kontext
Warum liegt die Inflation im Euroraum bei 4,0 Prozent?
Die Teuerung ist deutlich gestiegen: Im Oktober 2025 hatte Eurostat noch 2,1 Prozent gemeldet, im September 2026 lag die Rate bei 3,8 Prozent, im Oktober waren es 4,0 Prozent, der höchste Wert seit September 2023. Besonders hoch ist sie in Italien mit 5,6 Prozent laut Vorabschätzung. Die EZB hat darauf bereits mit höheren Zinsen reagiert; der Einlagesatz liegt bei 2,50 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion spielen Energiepreise und der Konflikt zwischen den USA und dem Iran eine Rolle, belegt ist das im Einzelnen nicht. Dazu passen die Meldungen von dpa-AFX, wonach sinkende Ölpreise zuletzt die Inflationssorgen dämpften.
Das große Bild
Was bedeutet eine negative Realrendite für Sparer und Anleger?
Für Sparer heißt das: Nominal steigt das Vermögen, real schrumpft die Kaufkraft, solange die Inflation über der Rendite liegt. Das gilt nicht nur für Bundesanleihen, sondern auch für Tagesgeld und Festgeld. Laut aktiencheck-Bericht vom 17. November liegt die Spitze beim Festgeld bei rund 3,7 Prozent, also ebenfalls unter der Inflation von 4,0 Prozent.
Der Staat profitiert im Gegenzug: Hohe Inflation und niedrigere Realzinsen verringern die reale Schuldenlast. Genau das erklärt, warum Notenbanken in solchen Phasen unter Druck stehen, Preisstabilität zu sichern. Für Unternehmen bedeutet es, dass Finanzierungen real günstiger bleiben, nominal aber teurer werden.
Es gibt Instrumente, die gezielt gegen Inflation absichern: inflationsgeschützte Anleihen, bei denen Kupon oder Rückzahlung mit der Teuerung wachsen. Sie haben eigene Risiken, etwa Kursschwankungen und Liquiditätsunterschiede, und sind nicht für jeden Anleger geeignet. Die Redaktion bewertet sie nicht.
Ausblick
Welche Daten entscheiden über die Realrendite in den nächsten Wochen?
Heute: Euro-Inflation endgültig
Eurostat bestätigt oder korrigiert die Vorabschätzung von 4,0 Prozent für Oktober.
Dezember: EZB-Zinsentscheid
Laut Trading Economics (12.11.) preist der Markt zu rund 80 Prozent eine weitere Erhöhung ein.
Dezember: nächste Inflationszahlen
Die Novemberdaten zeigen, ob die Teuerung weiter steigt oder fällt.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen, Inflation und Realrendite
Was ist die Realrendite einer Bundesanleihe?
Die nominale Rendite abzüglich der Inflationsrate. Bei 3,36 Prozent Rendite und 4,0 Prozent Inflation sind es rechnerisch minus 0,64 Prozentpunkte.
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe?
Am Vormittag des 18. November 2026 lag sie laut Trading Economics bei 3,36 Prozent.
Wie hoch ist die Inflation im Euroraum?
Laut Eurostat-Vorabschätzung 4,0 Prozent im Oktober 2026.
Lohnt es sich, Bundesanleihen zu kaufen?
Das beantwortet die Redaktion nicht. Die Entscheidung hängt von Anlagehorizont, Risikobereitschaft und Inflationserwartung ab; Verluste sind möglich.
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