Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist am Freitag, dem 20. November 2026, auf rund 3,34 Prozent gefallen. Am Vortag lag sie bei etwa 3,41 Prozent, im Monatsvergleich ist sie nur rund 7 Basispunkte niedriger, binnen eines Jahres aber um etwa 65 Basispunkte gestiegen. Das überrascht, denn der Markt rechnet fest mit einer weiteren Zinserhöhung der EZB: Für die Sitzung am 17. Dezember lag die Wahrscheinlichkeit eines Schritts um 25 Basispunkte zuletzt bei rund 91 Prozent (Stand 18. November). Warum fällt die Rendite dann, und was bedeutet das für Sparer und Anleger, die Bundesanleihen im Blick haben?
Bundesanleihen: Zehnjährige fällt auf 3,34 Prozent, Schatz bei 3,09, Dreißigjährige bei 3,72 - Zinserhöhung im Dezember zu rund 91 Prozent eingepreist - Warum sinkt die Rendite trotzdem?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe gibt am Freitag auf 3,34 Prozent nach, rund 6 Basispunkte weniger als am Vortag. Gleichzeitig preist der Markt für den 17. Dezember eine EZB-Zinserhöhung zu rund 91 Prozent ein. Wir ordnen Zinskurve, Inflation und Termine ein.
Rendite Bundesanleihe
Wie steht die Zinskurve am Freitag?
Eine Rendite ist nicht der Kupon: Der Kupon ist der feste Zins, den der Bund auf den Nennwert zahlt, die Rendite dagegen die Verzinsung zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit. Fällt der Kurs, steigt die Rendite, und umgekehrt.
Über die Laufzeiten hinweg ergibt sich am Freitagvormittag ein normales, leicht ansteigendes Bild. Die Zweijährige rentiert bei 3,09 Prozent, die Fünfjährige bei 3,16 Prozent, die Zehnjährige bei 3,34 Prozent und die Dreißigjährige bei 3,72 Prozent. Der Abstand zwischen Zehn- und Zweijähriger beträgt damit rund 25 Basispunkte, zwischen Dreißig- und Zehnjähriger rund 38 Basispunkte. Die Zweijährige gab dabei mit rund 7 bis 8 Basispunkten am stärksten nach, die Dreißigjährige mit rund 5 Basispunkten am wenigsten.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung zum Vortag
|Zwei Jahre (Schatz)
|3,09%
|rund -7 Bp
|Fünf Jahre
|3,16%
|–
|Zehn Jahre
|3,34%
|rund -6 Bp
|Dreißig Jahre
|3,72%
|rund -5 Bp
Rendite in Prozent, Veränderung zum Vortag in Basispunkten (Bp), gerundet. Interbankenquoten, Uhrzeit nicht angegeben.
Quelle: Interbankenquoten, Abruf 20.11.2026
Das Jahreshoch der Zehnjährigen lag Ende September bei rund 3,65 Prozent, einem 17-Jahres-Hoch. Gemessen daran ist die Rendite inzwischen knapp 31 Basispunkte zurückgekommen.
Warum sinkt die Rendite der Bundesanleihe trotz Zinserhöhungserwartung?
Dafür gibt es mehrere Erklärungen, die sich ergänzen. Am Anleihemarkt zählt nicht, ob die EZB die Zinsen anhebt, sondern ob dieser Schritt bereits in den Kursen steckt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 91 Prozent ist die Dezember-Erhöhung weitgehend eingepreist; neue Impulse entstehen nur noch, wenn die Daten vom Erwarteten abweichen.
Ölpreis als Stütze
Zuletzt gaben die Rohölpreise nach, weil das Angebot als reichlich gilt. Das dämpft Inflationserwartungen und stützt Anleihekurse; die Renditen sinken.
Sicherer Hafen im Aktienstress
Der Ausverkauf bei Technologiewerten, der auch den DAX an die 200-Tage-Linie gedrückt hat, lenkt Geld in Staatsanleihen. Das erhöht die Nachfrage nach Bundesanleihen.
Frankreich beruhigt
Händler verwiesen in dieser Woche auf sinkende französische Renditen nach den Rentenplänen von Marine Le Pen; das entlastete zeitweise auch den Euro-Anleihemarkt insgesamt.
Der Bund-Future, der Terminkontrakt auf eine fiktive zehnjährige Bundesanleihe, lag zuletzt bei rund 122 Punkten (Stand 19. November, 10:43 Uhr, 122,02 Punkte). Er bewegt sich entgegengesetzt zur Rendite: Steigt der Future, sinkt die Rendite.
Was heißt die Rendite für die Inflation?
Die Inflation im Euroraum lag im Oktober laut Eurostat bei 4,0 Prozent, der Einlagesatz der EZB bei 2,5 Prozent. Wer eine zehnjährige Bundesanleihe mit 3,34 Prozent Rendite hält, erzielt damit nominal weniger als die aktuelle Euroraum-Teuerung, der sogenannte Realzins ist rechnerisch negativ. Das ist eine Momentaufnahme: Die Rendite gilt für zehn Jahre, die Inflation für den letzten Monat. Auf Deutschland bezogen, wo die Teuerung unter 3 Prozent liegt, sieht die Rechnung günstiger aus. Wichtig ist das für Sparer, die Tagesgeld, Festgeld und Staatsanleihen vergleichen.
EZB-Präsidentin Christine Lagarde hielt am Freitag um 9 Uhr die Keynote beim Frankfurt European Banking Congress. Ob sie darin zur Zinsentscheidung am 17. Dezember Stellung nahm, konnten wir bis zum Redaktionsschluss nicht belegen; wir ergänzen das nach Auswertung der Rede.
Welche Termine bewegen Bundesanleihen als Nächstes?
Am 25. November steht die nächste Bund-Auktion der Finanzagentur an, parallel laufen US-Auktionen vom 23. bis 25. November. Am 26. November pausiert der US-Markt wegen Thanksgiving. Am 17. Dezember entscheidet die EZB über die Zinsen. Davor stehen weitere Inflations- und Konjunkturdaten an; entscheidend ist, ob die Kerninflation das erwartete Bild bestätigt.
FAQ: Bundesanleihen und Rendite
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe heute? Am Vormittag des 20. November 2026 lag sie bei rund 3,34 Prozent, nach etwa 3,41 Prozent am Vortag.
Warum fällt die Rendite, obwohl die EZB die Zinsen erhöhen dürfte? Weil die Erhöhung zu rund 91 Prozent eingepreist ist und fallende Ölpreise sowie die Nachfrage nach sicheren Anlagen die Kurse stützen.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt auch den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
Wann findet die nächste Bund-Auktion statt? Am 25. November 2026.
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