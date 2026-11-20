Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist am Freitag, dem 20. November 2026, auf rund 3,34 Prozent gefallen. Am Vortag lag sie bei etwa 3,41 Prozent, im Monatsvergleich ist sie nur rund 7 Basispunkte niedriger, binnen eines Jahres aber um etwa 65 Basispunkte gestiegen. Das überrascht, denn der Markt rechnet fest mit einer weiteren Zinserhöhung der EZB: Für die Sitzung am 17. Dezember lag die Wahrscheinlichkeit eines Schritts um 25 Basispunkte zuletzt bei rund 91 Prozent (Stand 18. November). Warum fällt die Rendite dann, und was bedeutet das für Sparer und Anleger, die Bundesanleihen im Blick haben?