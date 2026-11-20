Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt laut Trading Economics bei 3,41 Prozent, ein Plus von gut 3 Basispunkten zum Vortag. Am Donnerstagabend um 17:16 Uhr MEZ notierte sie bei 3,40 Prozent, der Bund-Future gab um 0,23 Prozent auf 121,75 Punkte nach. Zugleich rückt eine Frage in den Vordergrund, die weniger mit Inflation und EZB zu tun hat als mit Angebot: Die Deutsche Finanzagentur rechnet laut Börsen-Zeitung damit, dass die neuen Emissionen 2027 „deutlich auf Rekordwerte“ steigen. Wer kauft die Schulden des Bundes, und zu welchem Preis?

Zur Einordnung: Die Rendite ist die jährliche Verzinsung, die ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erzielt; der Kupon ist der feste Zins der Anleihe. Der Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe und ein Gradmesser für die Zinserwartung.