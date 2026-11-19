Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Donnerstag um 17:16 Uhr MEZ bei 3,40 Prozent, der Bund-Future fiel um 0,23 Prozent auf 121,75 Punkte (dpa-AFX). Ob das viel oder wenig ist, hängt vom Maßstab ab: Gegenüber der deutschen Inflation von 2,9 Prozent bleibt ein Realzins von rund 0,5 Prozentpunkten, gegenüber der Teuerung im Euroraum von 4,0 Prozent ein Minus von 0,6. Für Sparer ist das die Frage, wie viel Kaufkraft der sichere Zins wirklich bringt.
Bundesanleihen: Zehnjährige bei 3,40 Prozent – nach deutscher Inflation von 2,9 Prozent ein Plus, nach Euroraum-Inflation von 4,0 Prozent ein Minus – wie real ist der Bund-Zins?
Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 19. November bei 3,40 Prozent. Je nach Inflationsmaß ergibt das einen Realzins von plus 0,5 oder minus 0,6 Prozentpunkten. Was die Rendite der Bundesanleihe für Sparer bedeutet und was die EZB am 17. Dezember ändern könnte.
Die Rechnung
Wie hoch ist der Realzins der Bundesanleihe?
Der Realzins ist die Rendite abzüglich der Inflation: Er zeigt, was nach Preissteigerung übrig bleibt.
Die Rechnung ist einfach, die Aussage heikel. Nach Eurostat lag die Inflation im Euroraum im Oktober bei 4,0 Prozent, in Deutschland nach EU-Methode bei 2,9 Prozent, nach dem nationalen Index bei 2,8 Prozent. Die Bundesbank erwartet laut ihrem Monatsbericht zum Jahreswechsel einen kräftigen Anstieg der deutschen Teuerung; Aufwärtsrisiken dominieren vor allem wegen der militärischen Konflikte im Nahen Osten (dpa-AFX, 19.11., 17:16 Uhr MEZ). Banque-de-France-Gouverneur Emmanuel Moulin sagte laut dpa-AFX, die Inflation im Euroraum liege mit rund 4 Prozent beim Doppelten des Ziels.
|Inflationsmaß
|Inflationsrate
|Realzins
|Deutschland, nationaler VPI
|2,8 %
|+0,6 Pp
|Deutschland, HVPI
|2,9 %
|+0,5 Pp
|Euroraum, HVPI
|4,0 %
|–0,6 Pp
Rendite 19.11.2026, 17:16 Uhr MEZ. Rechnung der Redaktion: Rendite minus zuletzt gemessene Inflation; keine Prognose der künftigen Teuerung. Vor Steuern.
Quelle: dpa-AFX; Eurostat (Oktober 2026); Berechnung aktiencheck.de
Zur Einordnung: Ein Realzins auf Basis der vergangenen Inflation sagt wenig darüber, was über zehn Jahre bleibt. Wer eine Bundesanleihe bis zur Fälligkeit hält, erhält den festen Kupon und den Nennwert; die Kaufkraft hängt von der Inflation der kommenden Jahre ab. Steigt sie dauerhaft über die Rendite, verliert der Anleger real, fällt sie, gewinnt er.
Das große Bild
Was macht die EZB mit dem Zins am 17. Dezember?
Die EZB hat ihre Zinsen im Oktober unverändert gelassen, nachdem sie zuvor zweimal angehoben hatte. Äußerungen von Notenbankvertretern bestätigten laut dpa-AFX die Erwartung einer Anhebung im Dezember; Bundesbankpräsident Joachim Nagel hatte am 3. November gesagt, eine Erhöhung sei „aus heutiger Sicht jedoch sehr wahrscheinlich notwendig“. Die Sitzung findet am 17. Dezember mit neuen Projektionen statt. Die Redaktion gibt keine Prognose ab.
Für den Bund heißt das: Höhere Leitzinsen stützen tendenziell die Renditen kürzerer Laufzeiten, die Wirkung auf zehnjährige Anleihen hängt davon ab, ob der Markt Inflation oder Wachstumsschwäche stärker gewichtet – eine Einschätzung der Redaktion. Das Angebot spielt mit: Der Bundestag stimmt nach Termin dieser Redaktion am 27. November über den Haushalt 2027 ab, der neue Schulden von 210 Milliarden Euro vorsieht. Mehr Emissionen können die Renditen zusätzlich bewegen.
Ausblick
Was sollten Sparer und Anleger bei Bundesanleihen jetzt beobachten?
27. November: Bundestagsabstimmung über den Haushalt 2027.
Anfang Dezember: Inflationsschätzung für November.
17. Dezember: EZB-Zinsentscheid mit neuen Projektionen.
Rendite zehnjähriger Bund: zuletzt 3,40 Prozent, Bund-Future 121,75.
FAQ
Häufige Fragen zur Rendite der Bundesanleihe
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe? 3,40 Prozent am 19. November um 17:16 Uhr MEZ (dpa-AFX).
Was ist der Realzins? Die Nominalrendite minus Inflation; er zeigt den Kaufkraftgewinn oder -verlust.
Wie hoch ist die Inflation in Deutschland? 2,9 Prozent nach EU-Methode im Oktober, 2,8 Prozent nach nationalem Index.
Wann entscheidet die EZB über die Zinsen? Am 17. Dezember 2026.
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