Die EZB hat ihre Zinsen im Oktober unverändert gelassen, nachdem sie zuvor zweimal angehoben hatte. Äußerungen von Notenbankvertretern bestätigten laut dpa-AFX die Erwartung einer Anhebung im Dezember; Bundesbankpräsident Joachim Nagel hatte am 3. November gesagt, eine Erhöhung sei „aus heutiger Sicht jedoch sehr wahrscheinlich notwendig“. Die Sitzung findet am 17. Dezember mit neuen Projektionen statt. Die Redaktion gibt keine Prognose ab.

Für den Bund heißt das: Höhere Leitzinsen stützen tendenziell die Renditen kürzerer Laufzeiten, die Wirkung auf zehnjährige Anleihen hängt davon ab, ob der Markt Inflation oder Wachstumsschwäche stärker gewichtet – eine Einschätzung der Redaktion. Das Angebot spielt mit: Der Bundestag stimmt nach Termin dieser Redaktion am 27. November über den Haushalt 2027 ab, der neue Schulden von 210 Milliarden Euro vorsieht. Mehr Emissionen können die Renditen zusätzlich bewegen.