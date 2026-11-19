Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert mit 3,37 Prozent rund 12 Basispunkte über dem für Ende 2027 eingepreisten Einlagensatz von 3,25 Prozent. Gegenüber dem für Dezember 2026 eingepreisten Satz von 2,74 Prozent sind es rund 63 Basispunkte. Dieser Abstand wird oft als Laufzeitprämie gedeutet: Anleger verlangen für längere Bindung zusätzliche Rendite, weil sich Zinsen und Inflation ändern können. Ein kleiner Abstand heißt, dass der Markt für die lange Laufzeit wenig Zusatzentschädigung verlangt. Für Anleihen bedeutet das aber auch: Steigen die Renditen weiter, sinken die Kurse, und ein kleiner Zinsaufschlag puffert diese Verluste kaum.

Der Hintergrund ist die Inflation: Im Euroraum lag die Teuerung im Oktober nach der zweiten Schätzung bei 4,0 Prozent. Laut LSEG liegt die Wahrscheinlichkeit einer 25-Basispunkte-Anhebung am 17. Dezember bei 91 Prozent (Trading Economics, 18.11.2026). EZB-Vizepräsident Vujcic hatte am 16. November gesagt, Erwartungen weiterer Zinsschritte im Jahr 2027 könnten gerechtfertigt sein, und die Märkte preisen laut Trading Economics zwei weitere Erhöhungen um je 25 Basispunkte 2027.