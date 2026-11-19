Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe liegt laut Trading Economics am Donnerstag, 19. November 2026, bei 3,37 Prozent, ein Basispunkt weniger als am Vortag. Auf Monatssicht beträgt das Minus rund drei Basispunkte, auf Jahressicht ein Plus von rund 65 Basispunkten. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten. Die interessantere Zahl liefert allerdings der Terminmarkt: Die €STR-Terminkurven preisen laut Trading Economics einen EZB-Einlagensatz von 2,74 Prozent bis Dezember 2026 und von 3,25 Prozent bis Ende 2027 ein. Wer Geld zehn Jahre an den Bund bindet, bekommt also nur einen kleinen Aufschlag auf den Zins, den der Markt für kurzfristiges Geld am Ende des nächsten Jahres erwartet.
Bundesanleihen: Zehnjährige bei 3,37 Prozent, Terminmarkt sieht Einlagensatz bei 3,25 Prozent Ende 2027 - Wie viel Aufschlag bleibt für zehn Jahre Bindung?
Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe liegt bei 3,37 Prozent, der Terminmarkt preist laut Trading Economics einen EZB-Einlagensatz von 3,25 Prozent bis Ende 2027 ein. Was bleibt Anlegern als Laufzeitprämie, und was heißt das für Sparer?
Was zeigt der Abstand zwischen Bundesanleihe und EZB-Einlagensatz?
Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert mit 3,37 Prozent rund 12 Basispunkte über dem für Ende 2027 eingepreisten Einlagensatz von 3,25 Prozent. Gegenüber dem für Dezember 2026 eingepreisten Satz von 2,74 Prozent sind es rund 63 Basispunkte. Dieser Abstand wird oft als Laufzeitprämie gedeutet: Anleger verlangen für längere Bindung zusätzliche Rendite, weil sich Zinsen und Inflation ändern können. Ein kleiner Abstand heißt, dass der Markt für die lange Laufzeit wenig Zusatzentschädigung verlangt. Für Anleihen bedeutet das aber auch: Steigen die Renditen weiter, sinken die Kurse, und ein kleiner Zinsaufschlag puffert diese Verluste kaum.
Der Hintergrund ist die Inflation: Im Euroraum lag die Teuerung im Oktober nach der zweiten Schätzung bei 4,0 Prozent. Laut LSEG liegt die Wahrscheinlichkeit einer 25-Basispunkte-Anhebung am 17. Dezember bei 91 Prozent (Trading Economics, 18.11.2026). EZB-Vizepräsident Vujcic hatte am 16. November gesagt, Erwartungen weiterer Zinsschritte im Jahr 2027 könnten gerechtfertigt sein, und die Märkte preisen laut Trading Economics zwei weitere Erhöhungen um je 25 Basispunkte 2027.
|Größe
|Stand
|Rendite 10-jährige Bundesanleihe
|3,37%
|Einlagensatz laut Terminkurve, Dezember 2026
|2,74%
|Einlagensatz laut Terminkurve, Ende 2027
|3,25%
|Wahrscheinlichkeit EZB-Erhöhung 17.12. (LSEG)
|91%
|Inflation Euroraum, Oktober (zweite Schätzung)
|4,0%
Stand: Trading Economics, 13.–19.11.2026; Uhrzeiten nicht angegeben. Terminkurven sind Marktpreise, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Trading Economics, LSEG (zitiert nach Trading Economics)
Zur Einordnung: Der aktuelle Einlagensatz der EZB liegt nach Angaben aus Marktberichten bei 2,5 Prozent; die Terminsätze bilden die erwartete Anhebung im Dezember ab.
Was bedeuten diese Zahlen für Sparer und Anleger?
Für Sparer heißt ein steigender Einlagensatz, dass Tagesgeld und Festgeld tendenziell mehr Zinsen bringen, während die Bundesanleihe mit 3,37 Prozent eine Rendite oberhalb des heutigen Geldmarktzinses bietet. Die Realrendite ist trotzdem negativ: Bei einer Inflation von 4,0 Prozent liegt sie rechnerisch bei rund minus 0,6 Prozentpunkten. Für Halter bestehender Anleihen mit niedrigem Kupon bedeuten höhere Renditen Kursverluste, solange sie nicht bis zur Fälligkeit halten. Auf den Bundeshaushalt wirken höhere Renditen über steigende Zinskosten für neue Schulden. Auch Immobilienfinanzierungen orientieren sich an langen Renditen, Aktien mit hoher Bewertung reagieren oft empfindlich auf steigende Zinsen.
Welche Termine sind für Bundesanleihen wichtig?
Wichtig sind der EU-Gipfel in der kommenden Woche mit den Personalfragen an der EZB-Spitze, die Fed-Sitzung am 9. Dezember und die EZB-Sitzung am 17. Dezember. Dazu kommen Inflationsdaten und Auktionen der Deutschen Finanzagentur.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen und Zinsen
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
Was ist die Laufzeitprämie? Der Zusatzertrag, den Anleger für das Binden von Geld über längere Zeit verlangen.
Warum steigt die Rendite der Bundesanleihe bei Zinserwartungen? Weil Anleger höhere Leitzinsen und Inflation einpreisen und für neue Anleihen mehr Rendite verlangen.
Sind Bundesanleihen risikolos? Das Ausfallrisiko gilt als sehr gering, das Kursrisiko vor Fälligkeit besteht aber.
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