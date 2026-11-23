Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist am Montagvormittag auf 3,32 Prozent gestiegen, der Bund-Future gab um 0,16 Prozent auf 122,54 Punkte nach (Stand: 23.11.2026, 10:38 Uhr MEZ, dpa-AFX über finanzen.net). Auslöser war keine neue Zahl, sondern ein Stimmungswechsel: Nach den deutlichen Verlusten der Vorwoche erholten sich die Aktienmärkte, sichere Staatsanleihen waren weniger gefragt. Für Sparer und Anleger stellt sich damit eine einfache, aber unbequeme Frage: Wie viel bleibt von 3,32 Prozent nach der Teuerung übrig?
Bundesanleihen: Zehnjährige bei 3,32 Prozent, Inflation bei 2,8 Prozent – bleibt nach Abzug der Teuerung noch Rendite übrig?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg am Montagvormittag auf 3,32 Prozent, die Inflation lag im Oktober bei 2,8 Prozent. Was die Differenz für Sparer und Anleger von Bundesanleihen bedeutet und welche Termine jetzt zählen.
Bundesanleihen Rendite
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe – und was sagt sie wirklich?
Die Rendite ist nicht der Zins, den die Anleihe zahlt. Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit. Fällt der Kurs einer Bundesanleihe, steigt ihre Rendite, und umgekehrt. Genau das war am Montag zu sehen: Der Bund-Future, der einen Korb langlaufender Bundesanleihen abbildet, verlor, die Rendite zog an.
Die Inflationsrate in Deutschland lag im Oktober 2026 nach Angaben des Statistischen Bundesamts bei 2,8 Prozent, im September waren es laut Destatis noch 3,3 Prozent. Zieht man die Oktober-Teuerung von der Rendite ab, ergibt sich rechnerisch eine Realrendite von etwa 0,5 Prozentpunkten. Das ist eine grobe Redaktionsrechnung: Sie vergleicht eine Rendite über zehn Jahre mit einer Teuerung der Vergangenheit.
|Größe
|Wert
|Stand
|Rendite 10-jährige Bundesanleihe
|3,32 %
|23.11.2026, 10:38 Uhr
|Inflationsrate Deutschland
|2,8 %
|Oktober 2026
|Differenz (grobe Realrendite)
|ca. 0,5 Pp
|Redaktionsrechnung
|Inflationsrate Deutschland
|3,3 %
|September 2026
Realrendite: einfache Differenz, keine Prognose. Renditestand ohne Gewähr.
Quelle: dpa-AFX/finanzen.net (23.11.2026, 10:38 Uhr MEZ); Statistisches Bundesamt
Warum fallen die Kurse von Bundesanleihen, wenn die Aktien steigen?
Staatsanleihen gelten in Stressphasen als sicherer Hafen. Wenn Anleger in Aktien zurückkehren, verlieren Bundesanleihen diese Fluchtfunktion zeitweise. Laut dpa-AFX dürfte die Unsicherheit rund um den KI-Sektor anhalten. Das heißt: Die Bewegung vom Montag kann sich schnell umkehren, wenn die Aktienmärkte wieder nachgeben.
Hinzu kommt die Geldpolitik. Die Dekabank erwartet laut dpa-AFX, dass Finanzierungsbedingungen bei den anstehenden Notenbanksitzungen stärker in den Vordergrund rücken, an den weiteren Zinsschritten von EZB und Fed im Dezember aber nichts ändern. Konkrete Sitzungstermine nannte die Meldung nicht. Wer mit Bundesanleihen plant, sollte sich bewusst sein, dass die Notenbanken die Rendite am kurzen Ende direkt beeinflussen, am langen Ende nur indirekt.
Was ist eine Realrendite – und warum zählt sie für Sparer?
Die Realrendite zeigt, wie viel Kaufkraft eine Anlage nach Abzug der Inflation hinzugewinnt. Bei einer Bundesanleihe ist sie nur im Rückblick sicher bestimmbar: Der Kupon ist bekannt, die künftige Teuerung nicht. Ein Beispiel: Steigt die Inflation in den kommenden Jahren dauerhaft über die heutige Rate, schrumpft die reale Rendite, ohne dass sich an der Anleihe etwas ändert. Fällt sie, wächst der Puffer.
Für Sparer ist das der Kern der Debatte um Tagesgeld, Festgeld und Staatsanleihen. Eine Bundesanleihe bietet die Bonität des Bundes und planbare Zinszahlungen, aber auch ein Kursrisiko bei Verkauf vor Fälligkeit. Tagesgeld ist flexibel, der Zins kann aber jederzeit sinken. Welche Variante passt, hängt von Anlagehorizont und Risikotoleranz ab; eine Empfehlung gibt aktiencheck.de nicht.
Was beobachten Anleger bei Bundesanleihen jetzt?
Die Reaktion der Anleihen auf die Aktienmärkte: Setzt sich die Erholung fort, könnte der Druck auf die Kurse anhalten, kehrt die Risikoscheu zurück, würde die Nachfrage nach sicheren Anleihen wieder steigen.
Die nächste Inflationsschätzung für November: Sie entscheidet, ob die Teuerung weiter nachlässt.
Die Notenbanksitzungen von EZB und Fed im Dezember, auf die sich auch die Dekabank bezieht.
Frankreich: Dort fielen die Renditen laut dpa-AFX gegen den Trend, nachdem Präsident Macron eine Schuldenbremse in der Verfassung plant. Das wirkt sich über Spreads auch auf den Bund aus.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe aktuell? Am Montag, 23. November 2026, lag sie um 10:38 Uhr MEZ bei 3,32 Prozent (dpa-AFX über finanzen.net).
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste jährliche Zins auf den Nennwert. Die Rendite berücksichtigt Kurs und Restlaufzeit und ändert sich täglich.
Was bedeutet Realrendite bei Bundesanleihen? Sie ist die Rendite abzüglich der Inflationsrate und zeigt den Kaufkraftgewinn. Hier liegt sie rechnerisch bei etwa 0,5 Prozentpunkten.
Warum steigen die Renditen bei freundlichen Aktienmärkten? Anleger verkaufen dann sichere Staatsanleihen zugunsten von Aktien; die Kurse der Anleihen fallen, die Renditen steigen.
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