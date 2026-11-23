Die Rendite ist nicht der Zins, den die Anleihe zahlt. Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit. Fällt der Kurs einer Bundesanleihe, steigt ihre Rendite, und umgekehrt. Genau das war am Montag zu sehen: Der Bund-Future, der einen Korb langlaufender Bundesanleihen abbildet, verlor, die Rendite zog an.

Die Inflationsrate in Deutschland lag im Oktober 2026 nach Angaben des Statistischen Bundesamts bei 2,8 Prozent, im September waren es laut Destatis noch 3,3 Prozent. Zieht man die Oktober-Teuerung von der Rendite ab, ergibt sich rechnerisch eine Realrendite von etwa 0,5 Prozentpunkten. Das ist eine grobe Redaktionsrechnung: Sie vergleicht eine Rendite über zehn Jahre mit einer Teuerung der Vergangenheit.