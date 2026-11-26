Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist am Morgen des 26. November 2026 auf rund 3,22 Prozent gefallen und liegt damit auf dem tiefsten Stand seit drei Monaten, wie Trading Economics berichtet. Anleger kaufen Bundesanleihen als sicheren Hafen, während Sorgen um den KI-Boom und neue US-Zölle die Aktienmärkte belasten. Gleichzeitig liefert heute um 13:30 Uhr das Protokoll der Oktober-Sitzung der EZB neue Hinweise, wie nah die Notenbank zuletzt an einer Zinserhöhung war.
Bundesanleihen: Zehnjährige auf Dreimonatstief bei 3,22 Prozent, EZB-Protokoll um 13:30 Uhr – wie lange trägt die Flucht in sichere Anleihen?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am 26. November 2026 bei rund 3,22 Prozent, dem niedrigsten Stand seit drei Monaten. Was die flache Zinskurve, das EZB-Protokoll und der Bundeshaushalt für Bundesanleihen bedeuten.
Rendite und Kurve
Wie steil ist die Zinskurve bei Bundesanleihen?
Zweijährige Bundesschatzanweisungen rentierten am 25. November bei 3,02 Prozent, dreißigjährige Bundesanleihen bei 3,62 Prozent. Zwischen Zwei- und Zehnjährigen liegen damit rechnerisch nur rund 20 Basispunkte, zwischen Zwei- und Dreißigjährigen rund 60 Basispunkte. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Eine flache Kurve bedeutet, dass Anleger für lange Laufzeiten kaum mehr Zins verlangen als für kurze. Sie deutet darauf hin, dass der Markt weitere Zinserhöhungen erwartet, aber später mit niedrigeren Zinsen rechnet.
|Laufzeit
|Rendite
|Abstand zum Schatz
|2 Jahre
|3,02 %
|–
|10 Jahre
|3,22 %
|+20 Bp
|30 Jahre
|3,62 %
|+60 Bp
Stand: 10 Jahre 26.11.2026, 2 und 30 Jahre 25.11.2026, jeweils ohne Uhrzeitangabe der Quelle. Abstände eigene Berechnung aus gerundeten Werten.
Quelle: Trading Economics
Geldpolitik
Was erwartet der Markt von der EZB?
Nach Trading Economics preist der Markt bis März 2027 zwei weitere Zinserhöhungen der EZB um je 0,25 Prozentpunkte ein; die meisten Ökonomen rechnen demnach damit, dass die Straffung nach der Dezember-Sitzung endet. Die EZB tagt nach unseren früheren Berichten am 17. Dezember. Das heute veröffentlichte Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, wie intensiv die Währungshüter damals über eine Erhöhung diskutierten. Ein Protokoll ist keine Entscheidung, aber es verrät, wie dicht der Rat an einem Schritt war. aktiencheck.de gibt keine Zins- oder Renditeprognose ab.
Für Anleger heißt das: Steigen die Leitzinsen, bieten neu ausgegebene Anleihen höhere Kupons, bereits im Umlauf befindliche verlieren an Kurswert. Der Bund-Future, der Terminkontrakt auf Bundesanleihen, stand am 25. November um 17:09 Uhr laut dpa-AFX bei 123,51 Punkten.
Angebot und Schulden
Was bedeutet der Bundeshaushalt 2027 für Bundesanleihen?
Der Bundestag stimmt am Freitag über den Haushalt 2027 ab; vorgesehen sind nach Berichten rund 210 Milliarden Euro neue Schulden. Mehr Kreditaufnahme heißt mehr Bundesanleihen, die der Markt aufnehmen muss. Die Finanzagentur platziert sie über Auktionen; zuletzt stieß eine Auktion der 3-Prozent-Anleihe 2036 laut eigenem Bericht nur auf teilweise Nachfrage. Das Angebot ist damit ein zweiter Treiber neben der Geldpolitik: Hohe Emissionen können die Renditen stützen, selbst wenn Anleger in schwachen Börsenphasen Sicherheit suchen.
EZB-Protokoll heute 13:30 Uhr
Gibt Hinweise, wie knapp die Zinsentscheidung im Oktober war.
Bundestag am Freitag
Die Schlussabstimmung zum Haushalt 2027 setzt den Rahmen für das Anleiheangebot.
EZB-Sitzung am 17. Dezember
Entscheidet, ob die Zinserhöhungen fortgesetzt werden.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Nach Trading Economics rund 3,22 Prozent am 26. November 2026, der niedrigste Stand seit drei Monaten.
Wie hoch sind die Renditen von Schatz und 30-jährigen Bundesanleihen? Am 25. November 3,02 Prozent und 3,62 Prozent.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins einer Anleihe, die Rendite ergibt sich aus Kupon und aktuellem Kurs.
Was ist der Bund-Future? Ein Terminkontrakt auf fiktive Bundesanleihen; steigt er, fallen die Renditen.
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