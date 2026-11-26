Nach Trading Economics preist der Markt bis März 2027 zwei weitere Zinserhöhungen der EZB um je 0,25 Prozentpunkte ein; die meisten Ökonomen rechnen demnach damit, dass die Straffung nach der Dezember-Sitzung endet. Die EZB tagt nach unseren früheren Berichten am 17. Dezember. Das heute veröffentlichte Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, wie intensiv die Währungshüter damals über eine Erhöhung diskutierten. Ein Protokoll ist keine Entscheidung, aber es verrät, wie dicht der Rat an einem Schritt war. aktiencheck.de gibt keine Zins- oder Renditeprognose ab.