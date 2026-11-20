Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist zum Wochenschluss auf 3,30 Prozent gefallen (dpa-AFX, 20.11.2026, 17:25 Uhr MEZ), der Euro-Bund-Future stieg zeitgleich um 0,63 Prozent auf 122,62 Punkte. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag die Rendite am Freitagmittag noch bei 3,38 Prozent, am heutigen Mittag bei 3,32 Prozent (Deutsche Börse, 20.11.2026). Auslöser ist die Schwäche an den Aktienmärkten, die Bundesanleihen als sicheren Hafen wieder gefragt macht.

Der Rückgang um sechs Basispunkte (Bp) wirkt klein, doch er fällt in eine Woche, in der Anleger Inflationssorgen, steigende Leitzinserwartungen und einen Ausverkauf bei Technologiewerten gleichzeitig verarbeiten mussten. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Bewegt sich die Rendite um sechs davon, steigt der Kurs einer langlaufenden Anleihe spürbar, weil Rendite und Kurs gegenläufig sind. Die folgende Wochenbilanz ordnet ein, was hinter der Bewegung steckt und was sie nicht bedeutet.