Wer eine zehnjährige Bundesanleihe hält, bekommt rund 3,25 Prozent Rendite im Jahr, so die Rendite am Donnerstag um 09:33 Uhr MEZ laut dpa-AFX. Die Inflationsrate lag im Oktober 2026 nach Angaben des Statistischen Bundesamts bei 2,8 Prozent, nach 3,3 Prozent im September. Zieht man die Teuerung ab, bleibt eine reale Rendite von rund 0,45 Prozentpunkten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe wirkt also höher, als sie für die Kaufkraft ist.
Bundesanleihen und Inflation: Rendite 3,25 Prozent, Teuerung 2,8 Prozent – bleibt für Sparer real nur ein Plus von 0,45 Punkten?
Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe liegt bei 3,25 Prozent, die deutsche Inflationsrate im Oktober bei 2,8 Prozent. Was nach Abzug der Teuerung übrig bleibt, wie sich das mit den USA vergleicht und was Anleger zu Rendite, Kupon und Realzins wissen sollten.
Der Unterschied zwischen nominal und real ist für Sparer entscheidend: Die Nominalrendite sagt, wie viel Prozent mehr Geld am Ende steht. Die Realrendite zeigt, was davon nach der Preissteigerung an Kaufkraft bleibt. Dieser Artikel rechnet es für Deutschland und die USA durch.
Wie hoch ist die reale Rendite der Bundesanleihe nach Abzug der Inflation?
Die einfache Rechnung lautet: Nominalrendite minus Inflationsrate. Mit 3,25 Prozent und 2,8 Prozent ergeben sich 0,45 Prozentpunkte. Genauer rechnet die sogenannte Fisher-Formel (1,0325 geteilt durch 1,028 minus 1), das Ergebnis liegt bei rund 0,44 Prozent. Der Unterschied ist klein.
Zwei Einschränkungen gehören dazu. Erstens ist die Inflationsrate eine Rückschau, die Rendite einer zehnjährigen Anleihe gilt für zehn Jahre. Wie sich die Preise bis 2036 entwickeln, weiß niemand. Zweitens schwankt die Inflation: Im September lag sie noch bei 3,3 Prozent, womit die reale Rendite damals bei null lag.
Wie viel Realrendite bieten US-Staatsanleihen im Vergleich?
Zum Schluss am Mittwoch lag die Rendite der zehnjährigen US-Treasury nach Berichten bei rund 4,86 Prozent. Der PCE-Preisindex für Oktober stieg auf 3,8 Prozent. Daraus ergibt sich eine einfache reale Rendite von rund 1,06 Prozentpunkten, mehr als in Deutschland.
|Markt
|Rendite 10 Jahre
|Inflation
|Reale Rendite (Näherung)
|Deutschland
|3,25 %
|2,8 %
|rund 0,45 Punkte
|USA
|ca. 4,86 %
|3,8 %
|rund 1,06 Punkte
Eigene Näherung: Rendite minus Inflation. Deutschland: Verbraucherpreisindex Oktober; USA: PCE-Index Oktober, anderes Maß. Die USA waren am 26.11. wegen Thanksgiving geschlossen.
Quelle: dpa-AFX (26.11.2026, 09:33 Uhr MEZ); Destatis; Pomegra (26.11.2026, Schlussstand 25.11.)
Das Ergebnis ist nur ein grober Vergleich: Der US-Wert gilt für Dollar-Anleger, und das Währungsrisiko kommt hinzu. Euro-Anleger tragen bei US-Anleihen das Risiko eines schwächeren Dollars.
Was bedeutet die Zinskurve für Anleger deutscher Staatsanleihen?
Kurze und lange Laufzeiten rentieren unterschiedlich. In den Auktionen der Finanzagentur lagen die Durchschnittsrenditen zuletzt bei 3,27 Prozent (7 Jahre, 18. November), 3,22 Prozent (10 Jahre, 25. November) und 3,66 Prozent (30 Jahre, 11. November). Wer länger bindet, erhält mehr Rendite, trägt aber ein höheres Zinsänderungsrisiko. Der Kupon von zum Beispiel 3,00 Prozent bei der aktuellen 10-jährigen Benchmark (ISIN DE000BU2Z072, fällig 15. August 2036) bleibt konstant, die Rendite folgt dem Marktpreis.
Welche Termine beeinflussen Zinsen und Inflation als Nächstes?
Heute um 13:30 Uhr erscheint das Protokoll der EZB-Sitzung vom Oktober; die nächste Sitzung ist am 17. Dezember. Die Fed tagt am 8. und 9. Dezember. Am 1. Dezember versteigert die Finanzagentur 4,5 Milliarden Euro Bobl, am 8. Dezember 4,0 Milliarden Euro Schatz. Auch die nächste Inflationszahl wirkt auf die Renditen: Sinkt die Teuerung, steigt die Realrendite, und umgekehrt.
Häufige Fragen zur Rendite von Bundesanleihen
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert. Die Rendite berücksichtigt zusätzlich Kurs und Restlaufzeit und schwankt mit dem Markt.
Wie berechnet man die reale Rendite? Näherungsweise Nominalrendite minus Inflationsrate; genauer mit der Fisher-Formel (1 plus Rendite geteilt durch 1 plus Inflation, minus 1).
Warum sind US-Renditen höher als deutsche? Die US-Inflation (PCE 3,8 Prozent im Oktober) und die erwarteten Fed-Zinsen sind höher; zugleich tragen Euro-Anleger bei US-Anleihen ein Währungsrisiko.
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