Die einfache Rechnung lautet: Nominalrendite minus Inflationsrate. Mit 3,25 Prozent und 2,8 Prozent ergeben sich 0,45 Prozentpunkte. Genauer rechnet die sogenannte Fisher-Formel (1,0325 geteilt durch 1,028 minus 1), das Ergebnis liegt bei rund 0,44 Prozent. Der Unterschied ist klein.

Zwei Einschränkungen gehören dazu. Erstens ist die Inflationsrate eine Rückschau, die Rendite einer zehnjährigen Anleihe gilt für zehn Jahre. Wie sich die Preise bis 2036 entwickeln, weiß niemand. Zweitens schwankt die Inflation: Im September lag sie noch bei 3,3 Prozent, womit die reale Rendite damals bei null lag.