Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist am Mittwochvormittag auf 3,23 Prozent gefallen, der Euro-Bund-Future legte um 0,40 Prozent auf 123,34 Punkte zu (Stand 10:24 Uhr MEZ, Meldung der Nachrichtenagentur dpa-AFX). Dahinter steckt keine neue Zinsfantasie der Europäischen Zentralbank, sondern ein Börsentag mit Tech-Sorgen: Verluste an den Technologiebörsen treiben Anleger in sichere Staatsanleihen, wie sie bei Bundesanleihen üblich sind.
Bundesanleihen: Tech-Abverkauf treibt den Bund-Future auf 123,34 – ist die Rendite von 3,23 Prozent Konjunktursignal oder nur Flucht?
Der Euro-Bund-Future steigt um 0,40 Prozent auf 123,34 Punkte, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fällt auf 3,23 Prozent. Auslöser sind Kursverluste an den Tech-Börsen und ein BIP-Wachstum von nur 0,1 Prozent im dritten Quartal.
Der Auslöser
Warum steigen Bundesanleihen, wenn Tech-Aktien fallen?
Staatsanleihen mit bester Bonität gelten als Zuflucht, wenn Aktien unter Druck geraten. Wer verkauft, parkt Geld in Bundesanleihen. Die Nachfrage steigt, der Kurs legt zu, die Rendite sinkt.
Genau dieses Muster zeigte sich am Mittwoch. Laut dpa-AFX hatten US-Technologiewerte zuvor nachgegeben. Die Experten der DekaBank verweisen darauf, dass die Risiken des KI-Investitionszyklus „wieder in den Vordergrund“ rücken. Der Technologiesektor bleibe verwundbar, solange die Unsicherheit über die Folgen neuer US-Exportregeln des Handelsministeriums für KI-Chips anhält.
Zur Einordnung: Die Rendite ist der effektive Jahreszins, den ein Käufer bei heutigem Kurs bis zur Fälligkeit erzielt. Der Kupon ist dagegen der feste Zins auf den Nennwert. Steigt der Kurs einer Anleihe, sinkt ihre Rendite – beide bewegen sich gegenläufig. Der Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe und gilt als Taktgeber des Euro-Rentenmarktes. Ein Plus von 0,40 Prozent ist dort ein deutlicher Tagesausschlag.
Was sagt das BIP-Wachstum von 0,1 Prozent über Bundesanleihen?
Zusätzlich lieferte die Konjunktur Rückenwind für den Rentenmarkt. Die deutsche Wirtschaft wuchs im dritten Quartal laut dem Statistischen Bundesamt nur um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die erste Schnellschätzung hatte noch 0,2 Prozent ergeben.
Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, nannte das Wachstum „alles andere als üppig“. Das kleine Plus sei aber befriedigend, weil auch eine Stagnation nicht auszuschließen gewesen wäre. Als Belastung nennt er hohe Energiepreise und niedrige Rheinpegel, die Lieferketten stören.
Für Anleger stellt sich damit eine Zuordnungsfrage. Fällt die Rendite wegen schwächerer Konjunktur, wegen der Flucht aus Aktien oder wegen beidem? Die Mischung macht es: Ein BIP-Plus von 0,1 Prozent ist keine Rezession, stützt aber keine Hoffnung auf kräftig steigende Zinsen. Wie stark der Tech-Effekt wirkt, zeigt sich erst, wenn die Aktienmärkte sich beruhigen. Dann könnte ein Teil der Bewegung zurückgehen – oder nicht. Eine Prognose darüber geben wir nicht ab.
|Kennzahl
|Wert
|Zeitpunkt
|Rendite zehnjährige Bundesanleihe
|3,23 %
|25.11., 10:24 Uhr MEZ
|Euro-Bund-Future
|123,34 Punkte (+0,40 %)
|25.11., 10:24 Uhr MEZ
|Durchschnittsrendite 3,30-%-Bundesanleihe 2033 (DE000BU27022)
|3,27 %
|Auktion 18.11.
|Deckungsverhältnis dieser Auktion
|1,5
|Auktion 18.11.
|Deutsches BIP, drittes Quartal
|+0,1 % zum Vorquartal
|Schnellschätzung: +0,2 %
Rendite: Stand Mittwoch, 25.11.2026, 10:24 Uhr MEZ. Auktionswerte: Auktion der Finanzagentur vom 18.11.2026.
Quelle: dpa-AFX über finanzen.at; Deutsche Bundesbank / Finanzagentur, Pressenotiz vom 18.11.2026
Was bedeutet die niedrigere Rendite für Sparer, Anleger und Unternehmen?
Für Anleiheinhaber, die Bundesanleihen im Depot halten, bedeuten steigende Kurse zunächst Buchgewinne. Für Neukäufer sinkt der Zins, den sie bei Fälligkeit erzielen. Für Unternehmen und Banken orientieren sich Kreditkonditionen häufig an der Rendite des Bundes: Fällt sie, kann das Refinanzierung rechnerisch günstiger machen – sofern die Risikoaufschläge nicht gleichzeitig steigen. Genau das ist bei Tech-Stress nicht gesichert, weil Anleger dann auch bei Unternehmensanleihen vorsichtiger werden können.
Auch die Wechselwirkung mit anderen Anlageklassen lohnt einen Blick: Fallen Aktien und steigen Bundesanleihen gleichzeitig, übernehmen Staatsanleihen ihre klassische Rolle als Stabilisator. Dass dieses Muster hält, ist nicht gesichert.
Welche Termine bewegen den Anleihemarkt als Nächstes?
Die Finanzagentur des Bundes nennt im Emissionskalender für die kommenden Tage mehrere Auktionen: am 30. November zwei Bubills über 3 und 2 Milliarden Euro, am 1. Dezember einen Bobl (2,90 Prozent, Fälligkeit 8. Oktober 2031) über 4,5 Milliarden Euro, am 8. Dezember einen Schatz (3,00 Prozent, Fälligkeit 13. Dezember 2028) über 4 Milliarden Euro. Planänderungen sind laut Kalender möglich. Dazu kommen die weitere Entwicklung der Tech-Börsen und die Debatte um die US-Exportregeln für KI-Chips.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe aktuell? Sie lag am Mittwoch, 25. November 2026, um 10:24 Uhr MEZ bei 3,23 Prozent (dpa-AFX).
Was ist der Bund-Future? Ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe. Er steigt, wenn Anleihekurse steigen. Am Mittwochvormittag lag er bei 123,34 Punkten, plus 0,40 Prozent.
Warum sinkt die Rendite, wenn Aktien fallen? Anleger suchen Sicherheit und kaufen Staatsanleihen. Mehr Nachfrage hebt den Kurs und senkt die Rendite.
Was heißt Rendite im Unterschied zum Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert. Die Rendite berücksichtigt den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
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