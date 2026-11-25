Zusätzlich lieferte die Konjunktur Rückenwind für den Rentenmarkt. Die deutsche Wirtschaft wuchs im dritten Quartal laut dem Statistischen Bundesamt nur um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die erste Schnellschätzung hatte noch 0,2 Prozent ergeben.

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, nannte das Wachstum „alles andere als üppig“. Das kleine Plus sei aber befriedigend, weil auch eine Stagnation nicht auszuschließen gewesen wäre. Als Belastung nennt er hohe Energiepreise und niedrige Rheinpegel, die Lieferketten stören.

Für Anleger stellt sich damit eine Zuordnungsfrage. Fällt die Rendite wegen schwächerer Konjunktur, wegen der Flucht aus Aktien oder wegen beidem? Die Mischung macht es: Ein BIP-Plus von 0,1 Prozent ist keine Rezession, stützt aber keine Hoffnung auf kräftig steigende Zinsen. Wie stark der Tech-Effekt wirkt, zeigt sich erst, wenn die Aktienmärkte sich beruhigen. Dann könnte ein Teil der Bewegung zurückgehen – oder nicht. Eine Prognose darüber geben wir nicht ab.