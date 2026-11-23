Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert am Montag, 23. November 2026, bei rund 3,29 Prozent – zwei Basispunkte weniger als zuvor –, während der zweijährige Schatz bei 3,07 Prozent leicht anzieht. Die Daten von Trading Economics zeigen damit eine Zinskurve, in der der Markt weitere Zinserhöhungen der EZB bereits einpreist: Laut dem dortigen Newsstream rechnen Anleger bis März 2027 mit zwei zusätzlichen Schritten von je 25 Basispunkten, während die Mehrheit der Ökonomen nach dem Dezember ein Ende des Zyklus erwartet. Was heißt das für Bundesanleihen, Sparer und Unternehmen?
Bundesanleihen: Schatz bei 3,07 und Zehnjährige bei 3,29 Prozent, 22 Basispunkte Abstand – wie viel EZB-Erhöhung steckt in der Zinskurve? Was verraten Schatz und Bund?
Am 23. November rentiert die zehnjährige Bundesanleihe laut Trading Economics bei 3,29 Prozent, der Schatz bei 3,07 und der 30-Jährige bei 3,66 Prozent. Der Markt preist zwei weitere EZB-Schritte bis März 2027 ein. Was die deutsche Zinskurve über die Erwartungen aussagt.
Die Zahlen
Wie hoch rentieren Bundesanleihen am 23. November 2026?
Die Rendite einer Anleihe ist nicht der Kupon: Sie beschreibt die jährliche Verzinsung auf den aktuellen Kurs, wenn man bis zur Fälligkeit hält. Steigt die Rendite, fällt der Kurs – und umgekehrt. Genau das ist der Mechanismus hinter den Zahlen dieses Abends.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung zum Vortag
|3 Monate
|2,54 %
|–
|2 Jahre (Schatz)
|3,07 %
|+1,3 Bp
|5 Jahre
|3,11 %
|–
|10 Jahre
|3,29 %
|-2 Bp
|15 Jahre
|3,54 %
|–
|30 Jahre
|3,66 %
|-2 Bp
Rundungen laut Quelle. Der Zehnjahreswert lag exakt bei 3,2869 Prozent.
Quelle: Trading Economics (tradingeconomics.com/germany/government-bond-yield), Stand 23.11.2026
Auffällig: Zwischen drei Monaten (2,54 Prozent) und zwei Jahren (3,07 Prozent) liegen rund 53 Basispunkte, danach wird die Kurve deutlich flacher. Der Schatz bringt nur vier Basispunkte weniger als der Fünfjährige, vom Fünf- zum Zehnjährigen sind es 18, bis zum 30-Jährigen weitere 37. Der Markt bezahlt also vor allem für die ersten ein bis zwei Jahre: Dort steckt die erwartete EZB-Politik.
Warum fällt die Zehnjährige, obwohl der Schatz steigt?
Der Schatz reagiert stärker auf Erwartungen an den Leitzins, lange Laufzeiten auf Wachstum, Inflation und Angebot. Laut Trading Economics belasteten am 23. November mehrere Faktoren zugleich: die Erwartung strafferer US-Geldpolitik nach der Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef, eine in der Eurozone stagnierende Unternehmensaktivität im November, politische und fiskalische Unsicherheit in Frankreich sowie der Krieg in Iran. Deutschland meldete demnach das stärkste Privatsektor-Wachstum seit 2022, Frankreich blieb schwach.
Das ist die eigentliche Spannung: Ein starkes deutsches Datenbild stützt die Zinserhöhungserwartung am kurzen Ende, die schwache Eurozone und die geopolitischen Risiken drücken die langen Renditen. Über einen Monat gesehen liegt die Zehnjährige rund 7 Basispunkte niedriger, über zwölf Monate aber rund 59 Basispunkte höher. Ende September stand sie laut Trading Economics bei etwa 3,65 Prozent, dem höchsten Stand seit 17 Jahren – von dort sind es heute rund 36 Basispunkte abwärts.
Was ist bei der EZB eingepreist?
Nach Angaben von Trading Economics preist der Markt zwei weitere EZB-Erhöhungen um je 25 Basispunkte bis März 2027. Diese Marktpreise sind keine Prognose von aktiencheck.de, sondern das, was Händler aus Terminkontrakten ablesen. Die zweijährige Rendite von 3,07 Prozent liegt rund 53 Basispunkte über der Dreimonatsrendite von 2,54 Prozent – ein Hinweis darauf, dass der Markt höhere Leitzinsen im Verlauf der nächsten zwei Jahre unterstellt. Wie weit der Zyklus tatsächlich geht, entscheidet die EZB selbst; die Mehrheit der von Trading Economics zitierten Ökonomen sieht das Ende nach dem Dezember. Ob die Rendite am langen Ende dann fällt oder steigt, hängt auch vom Angebot ab: Die Finanzagentur des Bundes plant im Schlussquartal große Emissionen.
Was bedeutet das für Sparer und Anleger?
Für Sparer ist die Kurve die Preisliste für Zeit: Wer zwei Jahre bindet, bekommt am Anleihemarkt rund 3,07 Prozent, wer zehn Jahre bindet, rund 3,29 Prozent – für 22 Basispunkte mehr Rendite rund acht zusätzliche Jahre Bindung. Wer 30 Jahre bindet, erhält 3,66 Prozent. Die Frage, die sich Anleger stellen, ist deshalb weniger „Wie hoch ist die Rendite?“, sondern „Wofür werde ich bezahlt?“. Die Duration, also die Zinsempfindlichkeit einer Anleihe, steigt mit der Laufzeit: Eine 30-jährige Bundesanleihe verliert bei steigenden Renditen deutlich mehr als ein Schatz.
Für Unternehmen bleibt die Bundesrendite die Basis jeder Refinanzierung: Unternehmensanleihen werden mit einem Aufschlag auf die Bundesanleihe bepreist. Sinkt die Zehnjährige, wird Fremdkapital grundsätzlich billiger, steigen die Credit Spreads, ist der Effekt weg.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Die EZB-Sitzung im Dezember und die dort mitgelieferten Signale zu weiteren Schritten.
Den Abstand zwischen Zweijähriger und Zehnjähriger: Verengt er sich, preist der Markt ein früheres Ende des Zyklus ein.
Die Daten zur Eurozone und die Entwicklung in Frankreich.
Die US-Zinspolitik, die über die Weltmärkte auf Bunds ausstrahlt: In den USA wird der PCE-Bericht in dieser Woche erwartet.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe heute? Am 23. November 2026 laut Trading Economics rund 3,29 Prozent (3,2869 Prozent), etwa 2 Basispunkte weniger als am Vortag.
Warum steigt der Schatz, während die Bundesanleihe fällt? Der Schatz folgt eher den Leitzinserwartungen, die Zehnjährige eher Wachstums-, Inflations- und Risikoerwartungen. Beide können sich am selben Tag in unterschiedliche Richtungen bewegen.
Was bedeutet Rendite bei Bundesanleihen im Vergleich zum Kupon? Der Kupon ist die feste Verzinsung auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt den aktuellen Kurs. Wer eine Bundesanleihe unter Nennwert kauft, erhält zusätzlich zum Kupon einen Kursgewinn bis zur Fälligkeit.
Sind Bundesanleihen sicher? Der Bund gilt als Emittent mit höchster Bonität. Dennoch besteht ein Kursrisiko, wenn Renditen steigen und die Anleihe vor Fälligkeit verkauft wird. Außerdem kann Inflation die reale Rendite schmälern.
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