Der Schatz reagiert stärker auf Erwartungen an den Leitzins, lange Laufzeiten auf Wachstum, Inflation und Angebot. Laut Trading Economics belasteten am 23. November mehrere Faktoren zugleich: die Erwartung strafferer US-Geldpolitik nach der Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef, eine in der Eurozone stagnierende Unternehmensaktivität im November, politische und fiskalische Unsicherheit in Frankreich sowie der Krieg in Iran. Deutschland meldete demnach das stärkste Privatsektor-Wachstum seit 2022, Frankreich blieb schwach.

Das ist die eigentliche Spannung: Ein starkes deutsches Datenbild stützt die Zinserhöhungserwartung am kurzen Ende, die schwache Eurozone und die geopolitischen Risiken drücken die langen Renditen. Über einen Monat gesehen liegt die Zehnjährige rund 7 Basispunkte niedriger, über zwölf Monate aber rund 59 Basispunkte höher. Ende September stand sie laut Trading Economics bei etwa 3,65 Prozent, dem höchsten Stand seit 17 Jahren – von dort sind es heute rund 36 Basispunkte abwärts.