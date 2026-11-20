Nach unserer Terminübersicht liegt der Einlagesatz der EZB bei 2,5 Prozent, die Inflation im Euroraum bei 4,0 Prozent, die nächste Sitzung ist am 17. Dezember. Die Zweijährige rentiert mit 3,06 Prozent rund 56 Basispunkte über dem Einlagesatz. Das ist eine eigene Einordnung der Redaktion und keine Prognose: Eine solche Lücke spricht dafür, dass Anleger weitere Erhöhungen einplanen. Laut Trading Economics rechnet der Markt mit mindestens zwei weiteren Schritten um je 25 Basispunkte, während die meisten Ökonomen nach Dezember einen Stopp erwarten.

Am Vormittag hatte die Nachrichtenagentur dpa-AFX um 10:30 Uhr für den Bund-Future ein Plus von 0,37 Prozent auf 122,31 Punkte gemeldet; die Rendite der Zehnjährigen lag zu diesem Zeitpunkt bei 3,34 Prozent. Als Gründe nannte die Agentur schwache Aktienmärkte, die Anleger in sichere Staatsanleihen treiben, sowie stärker als erwartet gestiegene deutsche Erzeugerpreise im Oktober. Die Volkswirte der Helaba halten die Erhöhungserwartungen am Markt dagegen für zu aggressiv und rechnen mit sinkender Inflation im nächsten Jahr.