Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist am Freitag, dem 20. November 2026, auf rund 3,31 Prozent gefallen, die des zweijährigen Schatzes auf rund 3,06 Prozent. Weil kurze Laufzeiten stärker nachgeben als lange, ist die Zinskurve zwischen Zwei und Zehn Jahren nur noch etwa 25 Basispunkte steil. Dahinter steht ein Widerspruch: Der Markt erwartet weitere Zinserhöhungen der EZB und kauft trotzdem Bundesanleihen. Was verrät die Kurve über die Erwartungen?
Bundesanleihen: Schatz bei 3,06, Bund bei 3,31, Dreißigjährige bei 3,68 - nur 25 Basispunkte zwischen Zwei und Zehn - Wie viele EZB-Erhöhungen preist die Zinskurve ein?
Am 20. November 2026 rentieren zweijährige Bundesanleihen mit rund 3,06 Prozent, zehnjährige mit 3,31 und dreißigjährige mit 3,68 Prozent. Der Abstand zwischen Schatz und Bund beträgt nur etwa 25 Basispunkte. Wir ordnen ein, was die Zinskurve über die erwarteten EZB-Schritte verrät und welche Termine jetzt zählen.
Zinskurve
Wie steil ist die Zinskurve der Bundesanleihen?
Die Zinskurve verbindet die Renditen aller Laufzeiten. Je größer der Abstand zwischen kurzen und langen Laufzeiten, desto mehr Aufschlag verlangen Anleger für lange Bindung.
Nach Trading Economics rentieren Bundesanleihen am 20. November mit 3,06 Prozent (zwei Jahre), 3,31 Prozent (zehn Jahre) und 3,68 Prozent (dreißig Jahre). Der Abstand zwischen Zwei- und Zehnjähriger liegt damit bei rund 25 Basispunkten, der zwischen Zehn- und Dreißigjähriger bei rund 37 Basispunkten. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Gegenüber dem Vortag sind alle drei Laufzeiten um rund 9 bis 11 Basispunkte gesunken, die kurze am stärksten. Auf Sicht von zwölf Monaten liegt die Zehnjährige noch rund 61 Basispunkte höher.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung zum Vortag
|Zwei Jahre (Schatz)
|3,06%
|rund -11 Bp
|Zehn Jahre (Bund)
|3,31%
|rund -10 Bp
|Dreißig Jahre
|3,68%
|rund -9 Bp
Rendite in Prozent, Veränderung zum Vortag in Basispunkten (Bp), gerundet.
Quelle: Trading Economics, Abruf 20.11.2026 gegen 14:15 Uhr MEZ (ohne Uhrzeitangabe der Quelle)
Wie viele Zinserhöhungen der EZB steckt in der Rendite?
Nach unserer Terminübersicht liegt der Einlagesatz der EZB bei 2,5 Prozent, die Inflation im Euroraum bei 4,0 Prozent, die nächste Sitzung ist am 17. Dezember. Die Zweijährige rentiert mit 3,06 Prozent rund 56 Basispunkte über dem Einlagesatz. Das ist eine eigene Einordnung der Redaktion und keine Prognose: Eine solche Lücke spricht dafür, dass Anleger weitere Erhöhungen einplanen. Laut Trading Economics rechnet der Markt mit mindestens zwei weiteren Schritten um je 25 Basispunkte, während die meisten Ökonomen nach Dezember einen Stopp erwarten.
Am Vormittag hatte die Nachrichtenagentur dpa-AFX um 10:30 Uhr für den Bund-Future ein Plus von 0,37 Prozent auf 122,31 Punkte gemeldet; die Rendite der Zehnjährigen lag zu diesem Zeitpunkt bei 3,34 Prozent. Als Gründe nannte die Agentur schwache Aktienmärkte, die Anleger in sichere Staatsanleihen treiben, sowie stärker als erwartet gestiegene deutsche Erzeugerpreise im Oktober. Die Volkswirte der Helaba halten die Erhöhungserwartungen am Markt dagegen für zu aggressiv und rechnen mit sinkender Inflation im nächsten Jahr.
Flucht in Sicherheit
Der Aktien-Ausverkauf drückt die Renditen aller Laufzeiten; kurze Laufzeiten reagieren besonders stark.
Inflation bleibt hoch
Die Erzeugerpreise sind im Oktober schneller gestiegen als erwartet und können mit Verzögerung bei Verbrauchern ankommen.
Flache Kurve
Nur 25 Basispunkte zwischen Zwei und Zehn Jahren: Für lange Bindung gibt es wenig Aufschlag.
Welche Termine bewegen Bundesanleihen?
Am 25. November berät der EZB-Rat über die Mindestreserve und die Finanzagentur platziert eine Bundesanleihe-Auktion (nach eigener Terminübersicht). Am 17. Dezember folgt die Zinsentscheidung der EZB, davor stehen Inflationsdaten an. Entscheidend ist, ob die Preisdaten die Erhöhungserwartungen stützen oder dämpfen.
FAQ: Bundesanleihen und Rendite
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Am 20. November 2026 lag sie laut Trading Economics bei rund 3,31 Prozent; am Vormittag (10:30 Uhr, dpa-AFX) waren es 3,34 Prozent.
Was ist der Schatz? Der Schatz ist die zweijährige Bundesanleihe; ihre Rendite gilt als Gradmesser für die erwarteten Leitzinsen.
Was zeigt eine flache Zinskurve? Sie zeigt, dass für lange Bindung wenig Aufschlag gezahlt wird; sie kann auf Zinserwartungen hindeuten, ist aber keine Vorhersage.
Wann entscheidet die EZB über den Leitzins? Am 17. Dezember 2026.
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