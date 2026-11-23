Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe schloss am Freitag, 20. November 2026, bei 3,32 Prozent; Trading Economics sprach im Handelsverlauf von einer Bewegung „in Richtung 3,3 Prozent“, nach einem Stand über 3,4 Prozent am Vortag. Auslöser ist die Flucht aus KI- und Technologiewerten in sichere Staatsanleihen. Zugleich preist der Markt eine Zinserhöhung der EZB im Dezember ein. Dieser Widerspruch macht Bundesanleihen zum spannendsten Thema am Rentenmarkt dieser Woche. Aktuellere Werte vom Wochenstart lagen bei Redaktionsschluss am Montagmorgen noch nicht vor.
Bundesanleihen: Rendite fällt in Richtung 3,3 Prozent, obwohl der Markt die EZB-Zinserhöhung einpreist – Wer setzt sich durch: Flucht in Sicherheit oder Inflation?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Freitag bei rund 3,3 Prozent, nach einem Wochenhoch über 3,4 Prozent. Der KI-Ausverkauf treibt Anleger in Staatsanleihen, während die EZB laut Marktpreisen im Dezember die Zinsen anheben dürfte. Wir ordnen ein, was die Rendite der Bundesanleihe jetzt bewegt und welche Termine wichtig werden.
Die Lage
Warum fällt die Rendite der Bundesanleihe?
Rendite und Kurs laufen gegeneinander: Wollen mehr Anleger Bundesanleihen kaufen, steigt der Kurs und die Rendite sinkt. Die Rendite ist dabei etwas anderes als der Kupon, also der feste Zins, den die Anleihe auf den Nennwert zahlt.
Nach Angaben von Trading Economics (20. November 2026) trieb ein Ausverkauf bei KI- und Technologieaktien Anleger in sichere Staatsanleihen. Hinzu kommt der Ölpreis, der laut Trading Economics drei Wochen in Folge gefallen ist und damit Inflationssorgen dämpft. Auf der anderen Seite stützen Erwartungen an eine straffere Geldpolitik die Renditen. Im Ergebnis pendelt die Bundesanleihe-Rendite in einer engen Spanne: Am 6. November lag sie laut Deutsche Börse bei 3,23 Prozent, am 10. November bei 3,24 Prozent und am 17. November bei 3,35 Prozent (ideal-investisseur.fr, Schlusskurse). Am 12. Oktober waren es noch 3,46 Prozent.
|Datum
|Rendite 10J Bund
|Quelle
|12.10.2026
|3,46 %
|ideal-investisseur.fr
|6.11.2026
|3,23 %
|Deutsche Börse
|10.11.2026
|3,24 %
|ideal-investisseur.fr
|17.11.2026
|3,35 %
|ideal-investisseur.fr
|20.11.2026
|3,32 %
|ideal-investisseur.fr
Schlusskurse bzw. Tagesstände laut Quelle; Wert vom 6.11. ohne Uhrzeit. Montagswert 23.11. lag um 6 Uhr nicht vor.
Quelle: ideal-investisseur.fr (Stand 20.11.2026, 17:35 Uhr), Deutsche Börse (6.11.2026)
Was preist der Markt für die EZB?
Laut LSEG-Daten, die Trading Economics am 18. November 2026 zitierte, sehen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 91 Prozent für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 17. Dezember. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Trading Economics meldete am 20. November außerdem, dass der Markt mindestens zwei Erhöhungen der EZB einpreist, die meisten Ökonomen aber das Ende des Zyklus nach dem Dezember erwarten. Die Inflation im Euroraum liegt laut Trading Economics (18. November) etwa doppelt so hoch wie das Ziel von 2 Prozent. Das sind Marktpreise und Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Dazu kommt Personalpolitik: Deutschland hat laut Trading Economics (19. November) Markus Brunnermeier als EZB-Chefökonom nominiert; als mögliche Nachfolgerin von EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird der Spanier Pablo Hernández de Cos genannt. Beides sind Meldungen aus zweiter Hand, die Entscheidung liegt nicht bei den Märkten.
Wie hängt das mit Frankreich, den USA und dem großen Bild zusammen?
Am 20. November lag die zehnjährige französische Anleihe laut ideal-investisseur.fr bei 4,87 Prozent, der Aufschlag auf den Bund bei 155,4 Basispunkten. Die Bundesanleihe bleibt der Sicherheitsanker des Euroraums; wenn Staaten wie Frankreich mehr Zinsen zahlen müssen, steigt die Nachfrage nach Bunds, ein Effekt, der die Rendite des Bunds zusätzlich drücken kann. Auch der Dollar-Raum spielt hinein: Die zehnjährige US-Rendite lag laut Trading Economics am 20. November bei rund 4,95 Prozent, mehr als eineinhalb Prozentpunkte über dem Bund. Für Sparer bedeutet ein hoher Bundeszins attraktivere Festgeld- und Anleihe-Alternativen, für Unternehmen und Bauherren teurere Finanzierung.
Sicherer Hafen gefragt
Der Ausverkauf bei KI-Aktien lenkt Kapital in Bundesanleihen und drückt die Rendite.
Zinserhöhung eingepreist
Die EZB-Entscheidung am 17. Dezember ist laut LSEG zu 91 Prozent im Markt.
Frankreich als Risikotreiber
Ein Aufschlag von rund 155 Basispunkten zeigt, wie viel Vertrauen der Bund als Anker genießt.
Was ist als Nächstes wichtig für Bundesanleihen?
Beobachten lassen sich die Entscheidung der Fed am 9. Dezember, die laut LSEG fast sicher eine Erhöhung bringt, und die EZB-Sitzung am 17. Dezember. Zwischenzeitlich bewegen Inflationsdaten, Äußerungen aus dem EZB-Rat und die Stimmung an den Aktienmärkten die Rendite. Auch die Haushaltsdebatte in Frankreich und Neuemissionen der Finanzagentur bleiben im Blick.
FAQ: Rendite der Bundesanleihe
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Am Freitag, 20. November 2026, lag sie laut ideal-investisseur.fr bei 3,32 Prozent (Schlussstand).
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite berücksichtigt den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
Warum fällt die Rendite bei steigenden Zinserwartungen? Weil in unsicheren Phasen mehr Anleger in Bundesanleihen flüchten; höhere Nachfrage bedeutet höhere Kurse und niedrigere Renditen.
Sind Bundesanleihen sicher? Sie gelten als Anleihen mit sehr hoher Bonität, sind aber Zinsänderungs- und Inflationsrisiken ausgesetzt, und Kursverluste vor Fälligkeit sind möglich.
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