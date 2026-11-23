Rendite zehnjährige Bundesanleihe, Schlussstand Freitag, 20.11.2026 3,32 %

Stand am 6.11.2026 (Deutsche Börse), also rund 9 Basispunkte darunter 3,23 %

Marktpreis für eine EZB-Erhöhung um 25 Basispunkte am 17.12. (LSEG, 18.11.) 91 %