Bei der Schatz-Auktion am Dienstag erzielte der Bund eine Durchschnittsrendite von 3,10 Prozent, die Nachfrage überstieg das Angebot um das 1,8-Fache. Diese Zahl ist aufschlussreich: Kurzlaufende Papiere bewegen sich vor allem mit den Leitzinserwartungen. Liegt ihre Rendite deutlich über dem aktuellen Einlagensatz, rechnet der Markt mit Zinserhöhungen. Nach Daten von Trading Economics aus der Vorwoche lag die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte bei der EZB-Sitzung am 17. Dezember bei rund 80 Prozent. Nagels Aussagen fügen sich in dieses Bild, wobei er die Lage laut hr-Pressemitteilung nicht so dramatisch sieht wie nach dem Gaspreisschock 2022.