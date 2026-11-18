Bundesanleihen gehen mit einer klaren Hypothek in den Mittwoch: Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe schloss am Dienstag laut dpa-AFX bei 3,38 Prozent, der Euro-Bund-Future lag kaum verändert bei 121,92 Punkten. Neue Kurse aus dem europäischen Handel gibt es vor 8 Uhr noch nicht. Der Tag bringt aber gleich zwei Prüfungen: Die Deutsche Finanzagentur bietet 3 Milliarden Euro der 3,30 %-Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. November 2033 (ISIN DE000BU27022) an, und Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat am Morgen im ARD-Magazin „Plusminus“ weitere Zinserhöhungen der EZB ausdrücklich nicht ausgeschlossen.
Bundesanleihen: Rendite bei 3,38 Prozent, heute bietet der Bund 3 Milliarden Euro neue Papiere an – wie viel Nachfrage bleibt nach Nagels Zinswarnung?
Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe ging am Dienstag mit 3,38 Prozent aus dem Handel. Heute versteigert die Finanzagentur 3 Milliarden Euro der 3,30 %-Bundesanleihe 2033, um 11 Uhr kommt die endgültige Inflationsrate für den Euroraum. Bundesbankchef Nagel stimmt die Märkte auf höhere Zinsen ein. Was das für Sparer, Anleger und den Staatshaushalt bedeutet.
Der Morgen
Warum stehen Bundesanleihen trotz Börsenturbulenzen unter Druck?
Eigentlich sind Bundesanleihen der sichere Hafen schlechthin. Am Dienstag verlor der DAX gut 2 Prozent, doch die Rendite der Zehnjährigen stieg im Tagesverlauf von 3,36 auf 3,38 Prozent. Steigende Renditen bedeuten fallende Kurse – der Hafen fand also kaum zusätzliche Käufer. Laut dpa-AFX fehlten klare Impulse, der Ölpreis zog angesichts der Lage am Persischen Golf erneut an, und die ZEW-Konjunkturerwartungen kletterten auf den höchsten Stand seit Februar. Beides spricht eher für höhere als für niedrigere Zinsen.
Der wichtigste Grund liegt bei der Inflation. Die Teuerung im Euroraum war im Oktober laut Eurostat-Schnellschätzung auf 4,0 Prozent gestiegen, Energie verteuerte sich um mehr als 20 Prozent. Um 11 Uhr MEZ folgt heute die endgültige Zahl. Weicht sie von der Schnellschätzung ab, dürfte das am Markt für Euro-Staatsanleihen sofort registriert werden.
Möglicherweise müssen wir nochmal an der Zinsschraube drehen.
Die EZB
Wie viel EZB-Zinserhöhung steckt schon in den Renditen der Bundesanleihen?
Der Einlagensatz der EZB liegt bei 2,50 Prozent. Die 2-jährige Schatzanweisung rentiert bereits rund 60 Basispunkte darüber.
Bei der Schatz-Auktion am Dienstag erzielte der Bund eine Durchschnittsrendite von 3,10 Prozent, die Nachfrage überstieg das Angebot um das 1,8-Fache. Diese Zahl ist aufschlussreich: Kurzlaufende Papiere bewegen sich vor allem mit den Leitzinserwartungen. Liegt ihre Rendite deutlich über dem aktuellen Einlagensatz, rechnet der Markt mit Zinserhöhungen. Nach Daten von Trading Economics aus der Vorwoche lag die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte bei der EZB-Sitzung am 17. Dezember bei rund 80 Prozent. Nagels Aussagen fügen sich in dieses Bild, wobei er die Lage laut hr-Pressemitteilung nicht so dramatisch sieht wie nach dem Gaspreisschock 2022.
Für die Zinskurve in Deutschland heißt das: Der Abstand zwischen 2- und 10-jährigen Bundesanleihen ist mit rund 25 Basispunkten schmal, die 30-jährige Bundesanleihe rentierte am Dienstagnachmittag laut Trading Economics bei rund 3,76 Prozent. Die Kurve ist damit leicht steigend, aber nicht steil – ein Zeichen, dass der Markt die Inflationsgefahr eher kurzfristig verortet.
|Laufzeit
|Rendite
|Anmerkung
|2 Jahre (Schatz)
|3,10–3,13 %
|Auktion 17.11., Bid-to-Cover 1,8
|10 Jahre
|3,38 %
|Schluss 17.11.
|30 Jahre
|3,76 %
|Nachmittag 17.11.
10 Jahre: Schlussstand 17:42 Uhr MEZ. 2 und 30 Jahre: Stand Dienstagnachmittag laut Trading Economics. Schatz: Durchschnittsrendite der Auktion.
Quelle: dpa-AFX; Trading Economics; Deutsche Finanzagentur; Stand 17.11.2026
Die Auktion
Kauft der Markt heute die neue Bundesanleihe 2033?
Die heutige Versteigerung der 3,30 %-Bundesanleihe 2033 ist ein Gradmesser für die Nachfrage im mittleren Laufzeitbereich. Angeboten werden 3 Milliarden Euro. Der Kupon von 3,30 Prozent ist der feste jährliche Zins auf den Nennwert; die Rendite, die Käufer tatsächlich erzielen, hängt vom Zuteilungskurs ab. Liegt die Marktrendite über dem Kupon, wird die Anleihe unter 100 Prozent zugeteilt.
Die jüngsten Auktionen mahnen zur Vorsicht. Am 11. November stockte der Bund zwei Langläufer auf: Für die Anleihe mit Fälligkeit 2056 gingen laut Dow Jones Gebote über 1,398 Milliarden Euro ein – weniger als die angebotenen 1,5 Milliarden. Die Auktion war damit unterdeckt, die Finanzagentur behielt einen Teil für die Marktpflege zurück. Bei der Anleihe 2047 war die Nachfrage mit dem 1,8-Fachen solider. Für heute gilt: Eine Überzeichnung deutlich über dem Faktor 1,5 würde auf stabiles Interesse hindeuten, eine Unterdeckung auf Zurückhaltung der Investoren. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Erwartung.
Das große Bild
Warum das Angebot an Bundesanleihen zum Dauerthema wird
Hinter der Zinsbewegung steht auch eine Mengenfrage. Der Haushaltsausschuss hat den Etat 2027 mit Ausgaben von 560,92 Milliarden Euro und einer Nettokreditaufnahme von 122,97 Milliarden Euro beschlossen, der Bundestag stimmt vom 24. bis 27. November ab. Mehr Schulden heißen mehr Bundeswertpapiere, die der Markt aufnehmen muss. Schon am 25. November folgt die nächste große Auktion: 5 Milliarden Euro der 3,00 %-Bundesanleihe 2036. Steigt das Angebot schneller als die Nachfrage, verlangen Investoren tendenziell höhere Renditen.
International bleiben Bundesanleihen dennoch der Anker. Der Abstand zu zehnjährigen US-Staatsanleihen lag am Dienstag bei rund 176 Basispunkten, der Spread französischer Staatsanleihen zu Bundesanleihen laut Reuters bei rund 155 Basispunkten. Der Spread ist der Renditeaufschlag, den Anleger für ein höheres Risiko verlangen. Wenn er steigt, misstrauen Investoren dem Schuldner stärker – ein Warnsignal, das in Europa wieder genauer beobachtet wird.
Für Sparer ist die Lage zweischneidig. Wer neu in Bundesanleihen investiert, bekommt so viel Zins wie seit Langem nicht mehr. Wer dagegen ältere Anleihen mit niedrigen Kupons hält, sieht Kursverluste, solange die Renditen steigen. Für Immobilienkäufer bedeutet eine höhere Bundrendite meist teurere Baufinanzierungen, denn die Bauzinsen orientieren sich an langfristigen Kapitalmarktzinsen.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe?
Zum Handelsschluss am 17. November lag sie laut dpa-AFX bei 3,38 Prozent. Seit Jahresbeginn ist sie um rund einen halben Prozentpunkt gestiegen.
Welche Bundesanleihe wird heute versteigert?
Die 3,30 %-Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. November 2033 (ISIN DE000BU27022), Angebotsvolumen 3 Milliarden Euro.
Was bedeutet eine Zinserhöhung der EZB für Bundesanleihen?
Vor allem kurze Laufzeiten reagieren auf Leitzinserwartungen. Was bereits eingepreist ist, bewegt die Kurse kaum; Überraschungen dagegen schon.
Wann entscheidet die EZB?
Die nächste Zinsentscheidung fällt am 17. Dezember, dann mit neuen Projektionen.
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