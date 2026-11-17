Am deutschen Rentenmarkt beginnt ein Testtag: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Montag um 15:44 Uhr bei 3,37 Prozent, der Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 121,97 Punkte, wie die Nachrichtenagentur dpa-AFX meldete. Gesunkene Ölpreise sorgten für leichte Erholung. Doch eine Woche zuvor rentierten Bundesanleihen noch bei 3,23 Prozent. Heute muss der Bund fünf Milliarden Euro an zweijährigen Schätzen am Markt unterbringen – und um 11 Uhr zeigt die ZEW-Umfrage, wie Finanzprofis die Konjunktur sehen.
Bundesanleihen: Rendite bei 3,37 Prozent, heute Schatz-Auktion und ZEW – wie viel Zinserhöhung verträgt der deutsche Rentenmarkt?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist binnen einer Woche um rund 15 Basispunkte gestiegen. Heute versteigert der Bund fünf Milliarden Euro Schätze, am Mittwoch folgt eine Bundesanleihe. Der Markt preist eine EZB-Zinserhöhung im Dezember ein.
Steckbrief
- Auktion heute
- Schatz 3,00 % 2026/2028, 5 Mrd. €
- ISIN Schatz
- DE000BU22155
- Auktion 18.11.
- Bund 3,30 % 2033, 3 Mrd. €
- ISIN Bund
- DE000BU27022
- EZB-Einlagensatz
- 2,5 %
Stand: 17.11.2026, Emissionskalender der Deutschen Finanzagentur
Der Auslöser
Warum ist die Rendite der Bundesanleihen in einer Woche so stark gestiegen?
Der Inflationsschock kam aus Amerika, aber er traf Europa mit voller Wucht. Hinzu kommen Ölpreise um 95 Dollar und eine EZB, die sich auf Zinserhöhungen vorbereitet.
Nach Angaben der Deutschen Börse war der Renditesprung nach den US-Inflationsdaten vom Oktober der größte seit dem sogenannten „Liberation Day“ im April 2025. Am Freitag notierte die zehnjährige Bundesanleihe mittags bei 3,38 Prozent, nach 3,23 Prozent eine Woche zuvor. Der Rückgang der Vorwoche war damit vollständig ausradiert. Ein steigender Ölpreis – Brent lag laut Trading Economics zuletzt bei rund 95 Dollar – verstärkte die Bewegung.
Die Erwartungen an die Europäische Zentralbank haben sich verschoben. Der Einlagensatz liegt bei 2,5 Prozent. Laut Trading Economics preisen die Terminmärkte für €STR inzwischen einen Satz von 2,74 Prozent bis Dezember und 3,25 Prozent bis Ende 2027 ein – eine Woche zuvor waren es noch 3,0 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember lag zuletzt bei rund 80 Prozent. Die deutsche Inflationsrate lag im Oktober bei 2,8 Prozent.
Commerzbank-Analyst Alexander Krämer hält laut Deutscher Börse weitere Renditeanstiege für möglich, verweist aber darauf, dass auf heftige Bewegungen meist eine kurze Konsolidierung folgte.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung 1 Monat
|Veränderung 1 Jahr
|2 Jahre (Schatz)
|3,12 %
|+1,7 Bp.
|+108 Bp.
|5 Jahre (Bobl)
|3,19 %
|−4,1 Bp.
|+88 Bp.
|7 Jahre
|3,27 %
|−6,6 Bp.
|+82 Bp.
|10 Jahre (Bund), 16.11.
|3,37 %
|–
|–
|30 Jahre
|3,74 %
|−8,7 Bp.
|+42 Bp.
Quelle: Trading Economics (Schlussstände 13.11.2026); dpa-AFX (16.11., 15:44 Uhr)
Auffällig ist die Form der Zinskurve: Zweijährige Schätze und fünfjährige Bobls rentieren mit 3,12 und 3,19 Prozent fast gleich. Die Kurve ist am kurzen Ende flach – ein typisches Bild, wenn der Markt Leitzinserhöhungen erwartet. Seit einem Jahr sind die Renditen kurzer Laufzeiten um rund einen Prozentpunkt gestiegen, die langer nur um gut 40 Basispunkte.
Die Auktionen
Schatz-Auktion und Bund 2033: Wie viel muss der Bund diese Woche platzieren?
Laut Emissionskalender der Deutschen Finanzagentur stockt der Bund heute die Bundesschatzanweisung mit 3,00 Prozent Kupon und Fälligkeit am 13. Dezember 2028 (ISIN DE000BU22155) um 5 Milliarden Euro auf. Am Mittwoch folgt die Aufstockung der Bundesanleihe mit 3,30 Prozent Kupon und Fälligkeit am 15. November 2033 (ISIN DE000BU27022) um 3 Milliarden Euro. Am 25. November steht bereits die nächste Zehnjahres-Bundesanleihe mit 5 Milliarden Euro an.
Wichtig für Anleger: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite hängt vom Kaufkurs ab. Liegt die Marktrendite über dem Kupon, notiert die Anleihe unter 100 Prozent. Für die Auktionen zählen vor allem das Verhältnis von Geboten zum Volumen und die Menge, die der Bund in den Eigenbestand nimmt (Marktpflegequote). Bei der Geldmarktauktion am 9. November lag die Überzeichnung der elfmonatigen Bubills laut Bundesbank bei 1,7, die Durchschnittsrendite bei 2,907 Prozent.
Das Angebot bleibt hoch. Für 2026 plant der Bund laut Börsen-Zeitung eine Bruttokreditaufnahme von 525,5 Milliarden Euro, im vierten Quartal rund 59 Milliarden Euro über den Kapitalmarkt. Finanzagentur-Geschäftsführer Tammo Diemer kündigte für 2027 Rekordwerte bei Neuemissionen an – auch wegen der Finanzierung aus dem Sondervermögen. Mehr Bundesanleihen bedeuten mehr Angebot, und mehr Angebot verlangt einen Preis: eine höhere Rendite.
Das große Bild
Was bedeuten steigende Renditen für Sparer, Häuslebauer und Unternehmen?
Für Sparer ist die Entwicklung erfreulich: Neu gekaufte Bundesanleihen bringen wieder Renditen von über drei Prozent – deutlich mehr als die Inflationsrate von 2,8 Prozent im Oktober. Für Besitzer bereits gehaltener Anleihen und Rentenfonds bedeuten steigende Renditen dagegen Kursverluste.
Für Häuslebauer ist die zehnjährige Bundesanleihe eine wichtige Orientierungsgröße für Baufinanzierungen. Für Unternehmen verteuert sich die Finanzierung: Die Durchschnittsrendite europäischer Unternehmensanleihen guter Bonität liegt laut LBBW über vier Prozent, so hoch wie seit zehn Jahren nicht. Anleihen von Heidelberg Materials (2030) und Mercedes-Benz (2033) rentierten laut Deutscher Börse zuletzt rund 4,0 Prozent. Am Aktienmarkt erhöhen höhere Anleiherenditen den Konkurrenzdruck auf Dividendentitel.
Zugleich bleiben Bundesanleihen der Anker für den Euroraum: Frankreich zahlt für zehn Jahre laut Trading Economics rund 157 Basispunkte mehr, Italien rund 108 Basispunkte.
Der Fahrplan
Bundesanleihen: Welche Termine bewegen die Renditen?
FAQ zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Am Montag, 16. November 2026, lag sie laut dpa-AFX um 15:44 Uhr bei 3,37 Prozent. Eine Woche zuvor waren es 3,23 Prozent.
Welche Bundesanleihen werden diese Woche versteigert? Heute 5 Milliarden Euro der Bundesschatzanweisung 2026/2028 (DE000BU22155), am Mittwoch 3 Milliarden Euro der Bundesanleihe 2033 (DE000BU27022).
Erhöht die EZB im Dezember die Zinsen? Die Terminmärkte preisen laut Trading Economics eine Anhebung um 25 Basispunkte mit rund 80 Prozent Wahrscheinlichkeit ein. Entschieden ist das nicht.
Wo können Privatanleger Bundesanleihen kaufen? Bundeswertpapiere sind über Banken und Broker an der Börse handelbar; die Finanzagentur informiert auf ihrer Website über alle umlaufenden Papiere.
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