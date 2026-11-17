Nach Angaben der Deutschen Börse war der Renditesprung nach den US-Inflationsdaten vom Oktober der größte seit dem sogenannten „Liberation Day“ im April 2025. Am Freitag notierte die zehnjährige Bundesanleihe mittags bei 3,38 Prozent, nach 3,23 Prozent eine Woche zuvor. Der Rückgang der Vorwoche war damit vollständig ausradiert. Ein steigender Ölpreis – Brent lag laut Trading Economics zuletzt bei rund 95 Dollar – verstärkte die Bewegung.

Die Erwartungen an die Europäische Zentralbank haben sich verschoben. Der Einlagensatz liegt bei 2,5 Prozent. Laut Trading Economics preisen die Terminmärkte für €STR inzwischen einen Satz von 2,74 Prozent bis Dezember und 3,25 Prozent bis Ende 2027 ein – eine Woche zuvor waren es noch 3,0 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember lag zuletzt bei rund 80 Prozent. Die deutsche Inflationsrate lag im Oktober bei 2,8 Prozent.

Commerzbank-Analyst Alexander Krämer hält laut Deutscher Börse weitere Renditeanstiege für möglich, verweist aber darauf, dass auf heftige Bewegungen meist eine kurze Konsolidierung folgte.