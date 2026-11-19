Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt nach den Daten von Trading Economics bei rund 3,37 Prozent (Stand Schluss Mittwoch, 18. November, aktualisiert am Donnerstagmorgen). Damit ist sie nur leicht unter die Marke von 3,4 Prozent zurückgekommen, an der sie am Montag mit dem höchsten Stand seit dem 22. Oktober gekratzt hatte. Auf Monatssicht beträgt das Minus rund acht Basispunkte, auf Jahressicht aber ein Plus von etwa 66 Basispunkten. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten.

Neu an der Lage ist weniger der Renditestand als das Personalkarussell der Europäischen Zentralbank: Deutschland hat laut Trading Economics den Ökonomen Markus Brunnermeier als EZB-Chefvolkswirt nominiert. Das könnte den Weg dafür ebnen, dass der spanische Notenbankchef Pablo Hernández de Cos die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde antritt. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen die Personalfragen beim Gipfel kommende Woche besprechen.