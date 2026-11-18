Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Mittwoch um 16:20 Uhr MEZ bei 3,37 Prozent, der Euro-Bund-Future gab leicht um 0,01 Prozent auf 121,97 Punkte nach. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa-AFX. Auf den ersten Blick ist das ein ruhiger Tag. Der Blick auf die vergangene Woche zeigt etwas anderes: Am 11. November um 9:05 Uhr rentierten Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit noch mit 3,29 Prozent, der Bund-Future stand bei 122,72 Punkten. Die Rendite ist seither um acht Basispunkte gestiegen, der Future um 0,75 Punkte gefallen.

Acht Basispunkte entsprechen 0,08 Prozentpunkten. Das klingt klein, aber bei einem Papier mit langer Laufzeit bedeutet es spürbare Kursschwankungen. Der Hintergrund ist eine Konstellation, die den deutschen Rentenmarkt gerade prägt: hohe Inflation, eine Notenbank, von der der Markt weitere Zinsschritte erwartet, und ein Ölpreis, der zwar nachgibt, aber keine Entwarnung bringt.