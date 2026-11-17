Gute Konjunkturdaten, gemischte Gefühle am Anleihemarkt: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag laut dpa-AFX um 10:28 Uhr bei 3,36 Prozent, der Euro-Bund-Future stieg um 0,15 Prozent auf 122,09 Punkte. Um 11 Uhr meldete das ZEW einen Sprung der Konjunkturerwartungen auf 35,6 Punkte, kurz darauf verdoppelte die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für Deutschland. Die Kehrseite benennt ZEW-Präsident Achim Wambach selbst: Die Erholung wird vom Staat getragen – und die Sorgen um die Tragfähigkeit der Schulden wachsen.
Bundesanleihen: Rendite bei 3,36 Prozent nach ZEW-Sprung auf 35,6 – wird der Aufschwung auf Pump zur Last für den Rentenmarkt?
Die ZEW-Erwartungen springen auf 35,6 Punkte, Brüssel verdoppelt die Wachstumsprognose für Deutschland auf 1,3 Prozent. Doch der Aufschwung hängt an Staatsausgaben – und genau das bereitet Anlegern in Bundesanleihen Sorgen. Die zehnjährige Rendite hält sich bei 3,36 Prozent.
Steckbrief
- EZB-Einlagensatz
- 2,50 %
- Schatz-Auktion heute
- 5 Mrd. €, DE000BU22155, Ergebnis ausstehend
- Bund-Auktion 18.11.
- 3 Mrd. €, 3,30 % 2033, DE000BU27022
- BIP-Prognose 2026 (EU)
- 1,3 % (Mai: 0,6 %)
- Schuldenquote 2028 (EU)
- 68,9 % (2025: 62,8 %)
Stand: 17.11.2026, Deutsche Finanzagentur, EU-Kommission, Deutscher Bundestag
Der Auslöser
Was bedeutet der ZEW-Sprung für Bundesanleihen?
Die Finanzprofis werden optimistischer. Für den Rentenmarkt ist das eine zweischneidige Nachricht.
Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland stiegen im November um 7,5 auf 35,6 Punkte. Volkswirte hatten je nach Umfrage nur mit 28 bis 29 Punkten gerechnet. Die Lagebeurteilung verbesserte sich auf minus 33,2 Punkte, die Erwartungen für die Eurozone kletterten um 8,0 auf 26,5 Punkte. Wambach sieht die deutsche Wirtschaft laut ZEW-Mitteilung auf Erholungskurs, wenn auch in langsamem Tempo. Zugleich verweist er auf wachsende Bedenken über die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung, weil vor allem höhere Staatsausgaben die Erholung tragen.
Für Bundesanleihen ist das die eigentliche Botschaft: Ein Aufschwung, der auf neuen Schulden ruht, bedeutet mehr Angebot an Staatsanleihen – und mehr Angebot verlangt in der Regel höhere Renditen, um Käufer zu finden. Zugleich stützt bessere Konjunktur die Erwartung, dass die EZB die Zinsen weiter anheben kann.
|Indikator
|November
|Oktober
|Konsens
|Konjunkturerwartungen Deutschland
|35,6
|28,1
|rund 28–29
|Lagebeurteilung Deutschland
|−33,2
|−35,9
|−33 bis −35
|Konjunkturerwartungen Eurozone
|26,5
|18,5
|rund 18–19
Quelle: ZEW (17.11.2026, 11 Uhr); Konsens lt. dpa-AFX, Investing.com, Trading Economics
Die Prognose
Wie stark steigt die Staatsverschuldung laut EU-Kommission?
Die EU-Kommission rechnet laut Handelsblatt und dpa für Deutschland nun mit einem Wachstum von 1,3 Prozent in diesem Jahr – im Mai waren es nur 0,6 Prozent. Für 2027 erwartet Brüssel 1,0 Prozent, für 2028 nur noch 0,7 Prozent. Die Inflation in Deutschland sieht die Kommission 2027 bei 3,2 Prozent. Die Schuldenquote steigt von 62,8 Prozent der Wirtschaftsleistung im Jahr 2025 auf 68,9 Prozent im Jahr 2028. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis fasste zusammen: „Im Jahr 2026 behauptet sich die europäische Wirtschaft besser als erwartet.“
Wie viel Angebot auf den Markt zukommt, zeigt der Bundeshaushalt 2027, über den der Bundestag am 27. November abstimmt: Der Haushaltsausschuss sieht Ausgaben von 560,9 Milliarden Euro und eine Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt von 123,0 Milliarden Euro vor, davon 84,6 Milliarden Euro über die Ausnahme für Verteidigung. Hinzu kommen laut Regierungsentwurf Kredite der Sondervermögen für Infrastruktur (rund 54,9 Milliarden Euro) und Bundeswehr (rund 30 Milliarden Euro). Zusammen sind das über 200 Milliarden Euro neue Schulden in einem Jahr.
Die Auktionen
Schatz-Auktion und Bund 2033: Wie groß ist der Appetit der Investoren?
Den Test liefert die Finanzagentur in dieser Woche selbst. Heute stockte der Bund die Bundesschatzanweisung mit 3,00 Prozent Kupon und Fälligkeit am 13. Dezember 2028 (ISIN DE000BU22155) um 5 Milliarden Euro auf; ein Ergebnis lag bis Redaktionsschluss noch nicht vor. Die Vorgeschichte mahnt zur Vorsicht: Bei der Aufstockung am 27. Oktober wurden für 5 Milliarden Euro nur Gebote über 5,05 Milliarden Euro abgegeben, zugeteilt wurden 3,79 Milliarden – die Überdeckung (Gebote im Verhältnis zur Zuteilung) lag bei 1,3, die Durchschnittsrendite bei 3,08 Prozent. Bei der Erstemission am 6. Oktober waren es sogar nur 1,1.
|Datum
|Angebot
|Gebote
|Zuteilung
|Überdeckung
|Ø-Rendite
|06.10.2026
|6 Mrd. €
|4,87 Mrd. €
|4,53 Mrd. €
|1,1
|3,10 %
|27.10.2026
|5 Mrd. €
|5,05 Mrd. €
|3,79 Mrd. €
|1,3
|3,08 %
|17.11.2026
|5 Mrd. €
|ausstehend
|ausstehend
|–
|–
Quelle: Deutsche Finanzagentur, Emissionsergebnisse 2026
Am Mittwoch folgt die Aufstockung der Bundesanleihe mit 3,30 Prozent Kupon und Fälligkeit 2033 (ISIN DE000BU27022) um 3 Milliarden Euro, am 25. November eine zehnjährige Bundesanleihe über 5 Milliarden Euro. Wichtig zu wissen: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite hängt vom Kaufkurs ab. Notiert eine Anleihe unter 100 Prozent, liegt die Rendite über dem Kupon.
Das große Bild
Bundesanleihen zwischen EZB und Schuldenwelle: Was heißt das für Sparer?
Seit Jahresbeginn ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe nach Rechnung der Redaktion um rund 50 Basispunkte gestiegen. Treiber sind eine Eurozone-Inflation von zuletzt 4,0 Prozent, eine EZB, die ihren Einlagensatz auf 2,5 Prozent angehoben hat und an den Terminmärkten im Dezember mit rund 80 Prozent Wahrscheinlichkeit erneut erhöht – und das wachsende Angebot. EZB-Vizepräsident Boris Vujčić nannte am Montag laut Reuters KI und Staatsschulden als größte Stabilitätsrisiken; steigende langfristige Finanzierungskosten könnten öffentliche Haushalte belasten.
Für Sparer heißt das: Neue Bundesanleihen bringen wieder deutlich über 3 Prozent – mehr als die deutsche Inflation von 2,8 Prozent im Oktober. Wer bereits Anleihen oder Rentenfonds hält, spürt steigende Renditen dagegen als Kursverlust; je länger die Duration, also die durchschnittliche Kapitalbindung, desto stärker. Im europäischen Vergleich bleiben Bundesanleihen der Anker: Italien zahlt laut ANSA rund 105 Basispunkte mehr, Frankreich rund 155 Basispunkte. Der Bund bleibt der sichere Hafen der Eurozone – aber ein sicherer Hafen, in den immer mehr Schiffe einlaufen.
Der Fahrplan
Bundesanleihen: Welche Termine bewegen die Renditen?
FAQ zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Laut dpa-AFX lag sie am 17. November 2026 um 10:28 Uhr bei 3,36 Prozent.
Warum können gute Konjunkturdaten Bundesanleihen belasten? Bessere Aussichten stützen weitere Zinserhöhungen der EZB, und wenn der Aufschwung auf Staatsausgaben beruht, steigt das Angebot an Bundesanleihen. Beides kann Renditen erhöhen und Kurse drücken.
Welche Bundeswertpapiere werden diese Woche versteigert? Am 17. November 5 Milliarden Euro der Schatzanweisung 2026/2028 (DE000BU22155), am 18. November 3 Milliarden Euro der Bundesanleihe 2033 (DE000BU27022).
Wie stark steigt die deutsche Schuldenquote? Laut EU-Kommission von 62,8 Prozent 2025 auf 68,9 Prozent 2028.
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