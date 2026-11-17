Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland stiegen im November um 7,5 auf 35,6 Punkte. Volkswirte hatten je nach Umfrage nur mit 28 bis 29 Punkten gerechnet. Die Lagebeurteilung verbesserte sich auf minus 33,2 Punkte, die Erwartungen für die Eurozone kletterten um 8,0 auf 26,5 Punkte. Wambach sieht die deutsche Wirtschaft laut ZEW-Mitteilung auf Erholungskurs, wenn auch in langsamem Tempo. Zugleich verweist er auf wachsende Bedenken über die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung, weil vor allem höhere Staatsausgaben die Erholung tragen.

Für Bundesanleihen ist das die eigentliche Botschaft: Ein Aufschwung, der auf neuen Schulden ruht, bedeutet mehr Angebot an Staatsanleihen – und mehr Angebot verlangt in der Regel höhere Renditen, um Käufer zu finden. Zugleich stützt bessere Konjunktur die Erwartung, dass die EZB die Zinsen weiter anheben kann.