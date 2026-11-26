Der Bund leiht sich so viel Geld wie nie: Die Kreditaufnahme 2026 beträgt insgesamt 525,5 Milliarden Euro, davon fallen allein im vierten Quartal rund 106 Milliarden Euro an. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Donnerstagmorgen bei 3,25 Prozent (dpa-AFX, 09:33 Uhr MEZ). Für 2027 kündigt die Finanzagentur noch höhere Emissionen an, ohne eine Zahl zu nennen. Die Frage für Anleger lautet deshalb: Wie viel Angebot verträgt der Markt für Bundesanleihen, bevor die Rendite steigt?
Bundesanleihen: Finanzagentur plant Rekord-Emissionen – wer kauft die 525,5 Milliarden Euro?
Der Bund nimmt 2026 insgesamt 525,5 Milliarden Euro auf, 2027 sollen die Emissionen laut Finanzagentur-Chef Tammo Diemer noch einmal deutlich steigen. Bis Jahresende stehen Auktionen von Bobl und Schatz an. Was das Angebot an Bundesanleihen für Rendite, Sparer und Anleger bedeutet.
Steckbrief
- Emittent
- Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Deutsche Finanzagentur
- Fälligkeiten 2026
- 309 Mrd. €
- Eigenbestand Bundeswertpapiere
- gut 200 Mrd. €
- Grüne Anleihen 2026 bisher
- 16 Mrd. €
- Planung 2027
- wird in der zweiten Dezemberhälfte veröffentlicht
Stand: 26.11.2026, Planungsdaten laut Finanzagentur vom 24.09.2026; Auktionstermine Stand Emissionskalender
Die Angaben zur Quartalsplanung stammen von der Pressekonferenz der Finanzagentur vom 24. September. Geschäftsführer Tammo Diemer sagte laut Börsen-Zeitung, neue Emissionen stiegen „deutlich auf Rekordwerte“. Als Grund nannte er auch die höheren Fälligkeiten: „Es wird mehr, auch weil die Fälligkeiten höher werden.“
Emissionsplanung
Wie viele Bundesanleihen gibt der Bund 2026 aus?
Im vierten Quartal plant der Bund rund 106 Milliarden Euro Kreditaufnahme: 47 Milliarden Euro am Geldmarkt über Bubills und 59 Milliarden Euro am Kapitalmarkt. Die Tilgungen im selben Quartal betragen 79 Milliarden Euro. Der Eigenbestand an Bundeswertpapieren liegt bei gut 200 Milliarden Euro und soll nach Angaben der Finanzagentur nicht weiter wachsen.
|Laufzeit
|Volumen
|Schatz (2 Jahre)
|20 Mrd. €
|Bobl (5 Jahre)
|14,5 Mrd. €
|Bundesanleihe 7 Jahre
|7 Mrd. €
|Bundesanleihe 10 Jahre
|10,5 Mrd. €
|15, 20 und 30 Jahre zusammen
|7 Mrd. €
Summe Kapitalmarkt: 59 Mrd. €. Laut Börsen-Zeitung unverändert gegenüber der Jahresvorschau.
Quelle: Börsen-Zeitung, 24.09.2026, Finanzagentur
Der Bund bezeichnet sich selbst als „in einer expansiven Phase“ und betont zugleich Verlässlichkeit: Die Planung werde „minutiös umgesetzt“. Gerade diese Berechenbarkeit ist für Investoren der Kern des Bund-Status als Benchmark im Euroraum.
Welche Auktionen stehen bis Weihnachten an?
|Datum
|Papier
|Volumen
|Kupon / Fälligkeit
|30.11.2026
|Bubill, Aufstockung
|3,0 Mrd. €
|fällig 12.05.2027
|30.11.2026
|Bubill, Aufstockung
|2,0 Mrd. €
|fällig 16.11.2027
|01.12.2026
|Bobl, Aufstockung
|4,5 Mrd. €
|2,90 % bis 08.10.2031
|07.12.2026
|Bubill, Aufstockung
|2,0 Mrd. €
|fällig 16.06.2027
|08.12.2026
|Schatz, Aufstockung
|4,0 Mrd. €
|3,00 % bis 13.12.2028
Die Planung kann sich je nach Finanzierungsbedarf, Liquiditätslage und Kapitalmarkt ändern. Im Dezember sind laut Emissionskalender keine Bund-Auktionen aufgeführt; Multi-ISIN-Auktionen und grüne Emissionen werden kurzfristig angekündigt.
Quelle: Deutsche Finanzagentur, Emissionskalender (Stand 26.11.2026)
Die Emissionsplanung für 2027 folgt in der zweiten Dezemberhälfte, für 2026 kam sie am 18. Dezember 2025. Sie dürfte die Zahl liefern, die Diemer im September offenließ.
Angebot als Renditefaktor
Mehr Bundesanleihen am Markt bedeuten, dass Investoren mehr Papiere aufnehmen müssen. Bleibt die Nachfrage zurück, kann das den Kurs belasten und die Rendite steigen lassen.
Tilgungen entlasten
Fällige Anleihen führen Geld an Investoren zurück, das häufig wieder angelegt wird. Im vierten Quartal stehen 79 Milliarden Euro Tilgungen 106 Milliarden Euro Neuaufnahme gegenüber.
Kurze Laufzeiten dominieren
Mit 20 Milliarden Euro Schatz und 14,5 Milliarden Euro Bobl im Kapitalmarktanteil liegt der Schwerpunkt auf kurzen und mittleren Laufzeiten. Das hält die Zinskosten des Bundes beweglich und folgt eng dem EZB-Leitzins.
Was bedeuten Rekord-Emissionen für Sparer und Anleger?
Wer Bundesanleihen oder Bundeswertpapiere hält, ist vom Emissionsvolumen nur indirekt betroffen: über den Kurs. Ein höheres Angebot kann die Rendite steigen lassen, was den Kurs bestehender Anleihen drückt, neuen Käufern aber einen höheren Ertrag bietet. Die Duration misst, wie stark. Je länger sie ist, desto empfindlicher reagiert der Kurs auf Renditeänderungen.
Für Sparer ist wichtig, dass der Bund seine Papiere auch mit kurzer Laufzeit begibt. Wie sich die Renditen von Schatz und Bobl entwickeln, hängt eng an der EZB-Sitzung am 17. Dezember. Beobachten lassen sich außerdem die Zuteilungsquoten der Auktionen: Wird eine Aufstockung nur teilweise platziert, behält die Finanzagentur den Rest im Eigenbestand.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen und Emissionen
Wie viel Geld nimmt der Bund 2026 auf? Die Kreditaufnahme beträgt laut Börsen-Zeitung 525,5 Milliarden Euro bei 309 Milliarden Euro Fälligkeiten.
Wann veröffentlicht die Finanzagentur die Emissionsplanung 2027? Laut Finanzagentur in der zweiten Dezemberhälfte; für 2026 war es der 18. Dezember 2025.
Welche Auktionen gibt es im Dezember? Am 1. Dezember wird ein Bobl mit 2,90 Prozent bis 2031 über 4,5 Milliarden Euro aufgestockt, am 8. Dezember ein Schatz mit 3,00 Prozent bis 2028 über 4,0 Milliarden Euro, dazu Bubills am 30. November und 7. Dezember.
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Am Donnerstagmorgen 3,25 Prozent (dpa-AFX, 09:33 Uhr MEZ).
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