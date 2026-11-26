Die Planung kann sich je nach Finanzierungsbedarf, Liquiditätslage und Kapitalmarkt ändern. Im Dezember sind laut Emissionskalender keine Bund-Auktionen aufgeführt; Multi-ISIN-Auktionen und grüne Emissionen werden kurzfristig angekündigt.

Quelle : Deutsche Finanzagentur, Emissionskalender (Stand 26.11.2026)