Dem geplanten Angebot stehen im vierten Quartal Tilgungen von 79 Milliarden Euro gegenüber: 36,5 Milliarden im Oktober, 12,5 Milliarden im November und 30 Milliarden im Dezember. Im Dezember werden unter anderem 19 Milliarden Euro Bundesschatzanweisungen fällig. Rechnerisch übersteigen die geplanten Emissionen die Tilgungen damit um 27 Milliarden Euro. Das ist eine grobe Einordnung der Redaktion, weil sie Termine über das Quartal mischt und die Grüne Emission ausklammert.

Was das für die Rendite bedeutet, geben die Quellen nicht her. Am Freitag fiel die Zehnjährige auf 3,30 Prozent; dpa-AFX nennt als Ursache die Schwäche der Aktienmärkte und überraschend starke Erzeugerpreise in Deutschland, die Helaba hält die Erwartungen an weitere EZB-Zinserhöhungen für zu ambitioniert. Am Donnerstag lag die Rendite noch bei 3,40 Prozent.