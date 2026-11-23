Das Angebot an Bundesanleihen läuft im Dezember aus: Laut Emissionsplan der Deutschen Finanzagentur vom 24. September 2026 stehen nach der Auktion am Mittwoch, 25. November, nur noch eine Bundesobligation am 1. Dezember und eine Schatz-Auktion am 8. Dezember an, dazu kleine Geldmarktpapiere. Insgesamt plant der Bund im vierten Quartal Emissionen von 106 Milliarden Euro. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Freitag bei 3,30 Prozent; der Bund-Future stieg um 0,63 Prozent auf 122,62 Punkte (dpa-AFX, Freitag, 17:25 Uhr).
Bundesanleihen: Finanzagentur plant im vierten Quartal 106 Milliarden Euro, im Dezember nur noch Bobl und Schatz - Wie viel Angebot kommt noch?
Laut Emissionsplan der Deutschen Finanzagentur sollen im vierten Quartal 2026 Bundeswertpapiere über 106 Milliarden Euro an den Markt kommen, dem stehen Tilgungen von 79 Milliarden gegenüber. Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte zuletzt mit 3,30 Prozent. Wir zeigen, welche Auktionen bis Dezember noch anstehen.
Der Plan
Welche Auktionen stehen bis Jahresende an?
Der Bund finanziert sich über feste Auktionstermine. Wer die Termine kennt, sieht, wann zusätzliches Angebot auf den Markt trifft.
Die Finanzagentur hat ihre Planung für das vierte Quartal gegenüber der Jahresvorausschau vom Dezember 2025 nicht geändert. Im Kapitalmarkt sind 59 Milliarden Euro vorgesehen, bei Geldmarktpapieren (Bubills, unverzinste Papiere mit Laufzeiten bis zu einem Jahr) 47 Milliarden. Die Summe von 106 Milliarden ist unsere Rechnung; die Pressemitteilung nennt sie nicht. Grüne Bundeswertpapiere sind nur mit dem Termin 20. Oktober aufgeführt, ohne Volumen.
|Termin
|Instrument
|Volumen
|ISIN
|Mo 23.11.
|2 Bubills (je 3 Mrd. €)
|6.000 Mio. €
|DE000BU0E394 / DE000BU0E451
|Mi 25.11.
|Bundesanleihe 10 J., 3,00 % 2036
|5.000 Mio. €
|DE000BU2Z072
|Mo 30.11.
|2 Bubills (3 und 2 Mrd. €)
|5.000 Mio. €
|DE000BU0E410 / DE000BU0E477
|Di 01.12.
|Bobl 5 J., 2,90 % 2031
|4.500 Mio. €
|DE000BU25075
|Mo 07.12.
|Bubill 6 Monate
|2.000 Mio. €
|DE000BU0E428
|Di 08.12.
|Schatz 2 J., 2028
|4.000 Mio. €
|DE000BU22155
Planvolumen, Änderungen vorbehalten. Montag, 23.11.: Bubills 3 Monate (17.03.2027) und 9 Monate (15.09.2027) je 3 Mrd. €.
Quelle: Deutsche Finanzagentur, Emissionsplan Q4 2026
Der Kupon der Bundesanleihe 2036 beträgt 3,00 Prozent, Fälligkeit ist der 15. August 2036. Die Bundesobligation (Bobl) hat einen Kupon von 2,90 Prozent und läuft bis 8. Oktober 2031. Der Schatz ist eine zweijährige Anleihe mit Fälligkeit am 13. Dezember 2028. Der Kupon steht in der Pressemitteilung nicht. Im Dezember ist weder eine Bund-Auktion noch eine Grüne Auktion gelistet; die Jahresvorausschau für 2027 soll im Dezember erscheinen.
Wie viel Geld fließt zurück an die Anleger?
Dem geplanten Angebot stehen im vierten Quartal Tilgungen von 79 Milliarden Euro gegenüber: 36,5 Milliarden im Oktober, 12,5 Milliarden im November und 30 Milliarden im Dezember. Im Dezember werden unter anderem 19 Milliarden Euro Bundesschatzanweisungen fällig. Rechnerisch übersteigen die geplanten Emissionen die Tilgungen damit um 27 Milliarden Euro. Das ist eine grobe Einordnung der Redaktion, weil sie Termine über das Quartal mischt und die Grüne Emission ausklammert.
Was das für die Rendite bedeutet, geben die Quellen nicht her. Am Freitag fiel die Zehnjährige auf 3,30 Prozent; dpa-AFX nennt als Ursache die Schwäche der Aktienmärkte und überraschend starke Erzeugerpreise in Deutschland, die Helaba hält die Erwartungen an weitere EZB-Zinserhöhungen für zu ambitioniert. Am Donnerstag lag die Rendite noch bei 3,40 Prozent.
|Papier
|Rendite
|Schatz 2 Jahre
|3,06 %
|Bundesanleihe 5 Jahre
|3,12 %
|Bundesanleihe 10 Jahre
|3,30 %
|Bundesanleihe 30 Jahre
|3,68 %
Trading Economics, Tagesstand ohne Uhrzeit; dpa-AFX nennt 3,30 % für die Zehnjährige um 17:25 Uhr.
Quelle: Trading Economics, dpa-AFX
Mittwoch als Test
Die 5 Milliarden Euro der Bundesanleihe 2036 sind die größte Einzelauktion der Restwoche. Wie viele Gebote kommen, zeigt die Gebotsquote, also das Verhältnis von Geboten zu Zuteilung.
Dezember dünn
Nach dem 1. Dezember bleiben mit dem Schatz am 8. Dezember und einem kleinen Bubill nur kurze Laufzeiten im Plan. Ein Anstieg langer Renditen durch neues Angebot ist im Plan nicht angelegt.
Planung ist keine Zuteilung
Der Emissionsplan nennt Zielvolumina. Die Finanzagentur kann sie anpassen, die Ergebnisse erscheinen nach jeder Auktion.
Was heißt das für den Bund-Future und die Zinskurve?
Der Bund-Future, ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe, schloss laut dpa-AFX am Freitag bei 122,62 Punkten. Am Donnerstag war er auf 121,75 Punkte gefallen. Steigende Kurse des Futures bedeuten sinkende Renditen. Die Kurve der Bundesanleihen ist flach: Zwischen Zwei und Zehn Jahren liegen rund 24 Basispunkte, ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt (eigene Rechnung auf Basis von Trading Economics).
Was ist als Nächstes wichtig für Anleger?
Beobachten lassen sich die Auktion am 25. November, das EZB-Protokoll am Donnerstag, die Auktionen am 1. und 8. Dezember und die Jahresvorausschau der Finanzagentur für 2027. Die Termine liefern Hinweise, keine Prognose von aktiencheck.de.
FAQ: Emissionsplan der Finanzagentur
Wie viel plant der Bund im vierten Quartal 2026? Laut Emissionsplan 59 Milliarden Euro im Kapitalmarkt und 47 Milliarden in Bubills, zusammen 106 Milliarden Euro (eigene Summe, ohne Grüne Emission).
Welche Auktionen stehen im Dezember an? Bobl über 4,5 Milliarden Euro am 1. Dezember, Bubill über 2 Milliarden am 7. Dezember und Schatz über 4 Milliarden am 8. Dezember.
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Laut Trading Economics und dpa-AFX 3,30 Prozent am 20. November 2026.
Was ist ein Bubill? Ein unverzinstes Geldmarktpapier des Bundes mit Laufzeit bis zu einem Jahr.
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