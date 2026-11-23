aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:14 5 Min.

Am Vormittag gaben Bundesanleihen nach, am Nachmittag holten sie alles auf: Der Euro-Bund-Future stieg von 122,54 auf 122,83 Punkte, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel von 3,32 auf 3,28 Prozent. Tagesbilanz mit Frankreich, Huang-Rally und EZB-Termin.

Euro-Bund-Future um 17:43 Uhr (+0,08 % laut dpa-AFX) 122,83 Rendite zehnjährige Bundesanleihe um 17:43 Uhr 3,28 % Rendite zehnjährige Bundesanleihe um 10:39 Uhr 3,32 % Veränderung der Rendite im Tagesverlauf (eigene Rechnung) -4 Bp Quelle : dpa-AFX über ariva.de, 23.11.2026, 10:39 Uhr und 17:43 Uhr (MEZ)

Zwei Meldungen, ein Tag, zwei Richtungen: Um 10:39 Uhr meldete dpa-AFX, der Euro-Bund-Future sei um 0,16 Prozent auf 122,54 Punkte gefallen, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,32 Prozent. Um 17:43 Uhr stand der Future bei 122,83 Punkten (+0,08 Prozent) und die Rendite bei 3,28 Prozent. Innerhalb eines Handelstages haben sich die Bundesanleihen also von einem Verlierer des Morgens zum Gewinner des Abends gedreht – vier Basispunkte weniger Rendite, rund 0,29 Punkte mehr beim Future.

Der Tag Warum gaben Bundesanleihen am Morgen nach?

Der Auslöser war die Erholung der Aktienmärkte nach den deutlichen Verlusten der Vorwoche. Wenn Anleger wieder Risiko eingehen, sind sichere Staatsanleihen weniger gefragt, ihre Kurse sinken, ihre Renditen steigen. Im Laufe des Tages kam die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hinzu, die an den Aktienmärkten zu kräftigen Gewinnen führte; die Anleihekurse gerieten laut dpa-AFX dadurch nur vorübergehend unter Druck.

Was ist der Euro-Bund-Future und wie hängt er mit der Rendite zusammen?

Der Euro-Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe mit zehn Jahren Restlaufzeit und 6 Prozent Kupon. Er ist der meistbeachtete Gradmesser für den deutschen Rentenmarkt, weil er fast durchgehend gehandelt wird. Steigt der Future, sinkt die Rendite – und umgekehrt. Als Faustregel (eigene Rechnung, nur grobe Näherung) entsprechen vier Basispunkte Renditerückgang bei einer Zehnjährigen rund 0,3 Punkten Kursgewinn; genau das zeigt der Tagesverlauf von 122,54 auf 122,83.

Rendite und Kurs: das Wippen-Prinzip Eine Anleihe zahlt ihren Kupon fest. Steigt die am Markt verlangte Rendite, muss der Kurs sinken, damit der neue Käufer auf seine Rendite kommt. Die Duration misst, wie stark: Je länger die Laufzeit, desto stärker schwankt der Kurs bei gleicher Renditebewegung.

Was bremste Frankreich – und warum fielen die Renditen dort?

Gegen den Trend in der Eurozone fielen die Renditen französischer Staatsanleihen deutlich. Laut dpa-AFX berichtete die Sonntagszeitung „La Tribune Dimanche“, Präsident Emmanuel Macron wolle eine Schuldenbremse in der Verfassung verankern; Marine Le Pen hatte sich früher für die Idee ausgesprochen. Für eine Verfassungsänderung ist eine Dreifünftelmehrheit im Kongress nötig. Hintergrund sind hohe Staatsschulden und politische Unsicherheit, die die französischen Renditen zuvor nach oben getrieben hatten. VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel sagte laut dpa-AFX, Frankreich steuere auf eine Rezession zu. Die französischen Einkaufsmanagerindizes fielen für November schwächer aus als erwartet, bewegten den Markt aber kaum; in Deutschland verbesserte sich die Stimmung stärker als erwartet. Der Abstand französischer zu deutschen Anleihen lag nach einem aktiencheck.de-Bericht von heute bei rund 154 Basispunkten. Bei fallenden französischen Renditen ist das ein Signal, dass die Risikoprämie für Paris zumindest nicht weiter steigt – ein Tag macht aber noch keine Trendwende.

Bundesanleihe und Euro-Bund-Future im Tagesverlauf Zeitpunkt Euro-Bund-Future Rendite zehnjährige Bundesanleihe 10:39 Uhr 122,54 (-0,16 %) 3,32 % 17:43 Uhr 122,83 (+0,08 %) 3,28 % Differenz +0,29 Punkte -4 Bp Meldungen von dpa-AFX; Prozentveränderungen laut Quelle, Bezugsbasis nicht genannt. Differenz eigene Rechnung. Quelle : dpa-AFX über ariva.de, 23.11.2026

Was heißt das für die Zinsschritte von EZB und Fed im Dezember?

Die Dekabank sieht laut dpa-AFX die Finanzierungsbedingungen bei den anstehenden Notenbanksitzungen stärker im Vordergrund, an den erwarteten Zinsschritten von EZB und Fed im Dezember ändere das aber nichts. Genaue Sitzungstermine nennt die Quelle nicht. Für Anleger bedeutet das: Die Zinserwartung ist im Preis, Überraschungen kämen eher von Konjunkturdaten, Aktienmärkten oder Frankreich als von den Notenbanken selbst. Das ist eine Einschätzung der Redaktion; belegt sind die Kursstände und die Zitate der Quellen.

Was dafür spricht Der Euro-Bund-Future hat den Morgenverlust bis zum Abend mehr als aufgeholt.

Frankreich beruhigt sich: Renditen fallen, Schuldenbremse im Gespräch.

Der Markt rechnet mit den Zinsschritten, ein Schock wäre eine Überraschung. Was dagegen spricht Vier Basispunkte sind wenig: Ein Tag ist kein Trend.

Die Schuldenbremse in Frankreich ist erst ein Medienbericht und braucht Dreifünftelmehrheit.

Zinsänderungsrisiko: Bei steigenden Renditen fallen die Kurse bestehender Anleihen; bei Fremdwährungsanleihen kommt Währungsrisiko hinzu.

Was sollten Anleger diese Woche beobachten?

Den ifo-Geschäftsklimaindex am Dienstag um 10 Uhr.

Die Bundestagsabstimmung über den Haushalt 2027 am 27. November – mit Folgen für den Anleiheangebot des Bundes.

Die französische Debatte um die Schuldenbremse und den Renditeabstand zum Bund.

Die EZB- und Fed-Sitzungen im Dezember.

Häufige Fragen zu Bundesanleihen und Bund-Future

Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe am 23. November 2026? Laut dpa-AFX 3,28 Prozent um 17:43 Uhr, nach 3,32 Prozent am Vormittag. Was ist der Bund-Future? Ein Terminkontrakt auf eine fiktive zehnjährige Bundesanleihe mit 6 Prozent Kupon, wichtigster Gradmesser für Bundesanleihen. Warum fallen Renditen, wenn der Future steigt? Weil Kurs und Rendite gegenläufig sind: Höhere Nachfrage treibt den Kurs, der Zins fällt. Warum sind Bundesanleihen sichere Häfen? Deutschland gilt als Schuldner mit hoher Bonität; in Krisen fließt oft Geld in Bunds.