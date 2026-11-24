Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Dienstag um 15:52 Uhr MEZ bei 3,27 Prozent, der Euro-Bund-Future stieg nach dpa-AFX leicht um 0,04 Prozent auf 122,95 Punkte. Das Papier ist damit rund 37 Basispunkte vom 17-Jahres-Hoch von 3,65 Prozent entfernt, das Trading Economics für Ende September meldet. Besonders interessant: Die Renditen geben nach, obwohl der Ifo-Geschäftsklimaindex den siebten Monat in Folge gestiegen ist und der deutsche Privatsektor im November laut vorläufigen Einkaufsmanagerindizes so stark wächst wie seit 2022 nicht mehr.
Bundesanleihen: Euro-Bund-Future bei 122,95, Zehnjährige 37 Basispunkte unter dem 17-Jahres-Hoch – wie viel hat der gefallene Ölpreis zum Renditerückgang beigetragen?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt bei 3,27 Prozent, rund 37 Basispunkte unter dem Hoch von 3,65 Prozent Ende September. Warum die Zinsen trotz robuster Konjunkturdaten sinken und welche Rolle Öl, EZB-Erwartungen und Frankreich spielen.
Auslöser
Warum sinkt die Rendite der Bundesanleihe trotz guter Konjunkturdaten?
Nach dem dpa-AFX-Bericht haben vor allem deutlich gefallene Ölpreise am Freitag und Montag die Inflationssorgen gedämpft und die Renditen gedrückt. Die Kursgewinne der vergangenen Handelstage setzten sich am Dienstag zunächst nicht weiter fort. Auch die starken Kursbewegungen an den Aktienmärkten nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten von Nvidia hätten am deutschen Rentenmarkt keine größeren Ausschläge hinterlassen. Bessere Konjunkturdaten belasteten die Bundesanleihen nicht.
Wichtig für das Verständnis: Der Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf fiktive Bundesanleihen mit Restlaufzeiten von rund 8,5 bis 10,5 Jahren. Sein Kurs bewegt sich entgegengesetzt zur Rendite – steigt der Future, fällt die Rendite. Die Rendite (Effektivverzinsung) unterscheidet sich vom Kupon, dem festen Zins auf den Nennwert; sie hängt vom aktuellen Kurs ab.
Geldpolitik
Was preist der Markt für die EZB ein, und was sagen die Ökonomen?
Nach Trading Economics preisen die Märkte bis März 2027 zwei weitere Zinserhöhungen der EZB um je 25 Basispunkte ein, während die meisten Ökonomen davon ausgehen, dass der Zyklus nach der Dezember-Sitzung endet. Zu dieser Frage hatte zuletzt auch EZB-Ratsmitglied Simkus Stellung genommen (siehe unsere Berichterstattung). Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Deutschland, sagte zum Ifo-Ergebnis: „Vieles deutet darauf hin, dass sich die konjunkturelle Erholung der deutschen Wirtschaft fortsetzen dürfte“. Gleichzeitig bremsen laut Trading Economics die politische und fiskalische Unsicherheit in Frankreich und Wachstumssorgen im Euroraum infolge des anhaltenden Krieges im Iran. In Frankreich schrumpfte die Wirtschaft im November stärker als erwartet.
|Kennzahl
|Wert
|Anmerkung
|Rendite 10-jährige Bundesanleihe
|3,27 %
|24.11.2026, 15:52 Uhr MEZ
|Euro-Bund-Future
|122,95 Punkte
|+0,04 % (dpa-AFX)
|Veränderung auf Monatssicht
|−0,08 Pp
|Trading Economics
|Veränderung auf Jahressicht
|+0,61 Pp
|Trading Economics
|17-Jahres-Hoch
|3,65 %
|Ende September 2026
|Abstand zum Hoch
|rund 37 Bp
|eigene Berechnung
Bp = Basispunkte. Rendite- und Veränderungswerte von Trading Economics ohne Uhrzeitangabe der Quelle.
Quelle: dpa-AFX (finanzen.net, 24.11.2026, 15:52 Uhr), Trading Economics (24.11.2026)
Ausblick
Welche Termine stehen jetzt an?
Mit Spannung wird am Mittwoch die US-Inflationszahl PCE erwartet (14:30 Uhr MEZ), die über Ölpreis und Dollar auch auf die europäischen Renditen ausstrahlen kann. Die nächste EZB-Sitzung im Dezember und die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember sind die nächsten großen Weichenstellungen. Das genaue EZB-Datum konnte die Redaktion nicht belegen.
FAQ
Häufige Fragen zur Rendite der Bundesanleihe
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Am 24. November 2026 lag sie um 15:52 Uhr MEZ bei 3,27 Prozent (dpa-AFX); Trading Economics nennt 3,28 Prozent.
Warum fallen die Renditen von Bundesanleihen? Nach dpa-AFX haben fallende Ölpreise die Inflationssorgen gedämpft und Käufe ausgelöst.
Was ist der Bund-Future? Ein Terminkontrakt auf Bundesanleihen mit 8,5 bis 10,5 Jahren Restlaufzeit. Er steigt, wenn die Renditen fallen.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert. Die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
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