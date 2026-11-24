Nach dem dpa-AFX-Bericht haben vor allem deutlich gefallene Ölpreise am Freitag und Montag die Inflationssorgen gedämpft und die Renditen gedrückt. Die Kursgewinne der vergangenen Handelstage setzten sich am Dienstag zunächst nicht weiter fort. Auch die starken Kursbewegungen an den Aktienmärkten nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten von Nvidia hätten am deutschen Rentenmarkt keine größeren Ausschläge hinterlassen. Bessere Konjunkturdaten belasteten die Bundesanleihen nicht.

Wichtig für das Verständnis: Der Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf fiktive Bundesanleihen mit Restlaufzeiten von rund 8,5 bis 10,5 Jahren. Sein Kurs bewegt sich entgegengesetzt zur Rendite – steigt der Future, fällt die Rendite. Die Rendite (Effektivverzinsung) unterscheidet sich vom Kupon, dem festen Zins auf den Nennwert; sie hängt vom aktuellen Kurs ab.