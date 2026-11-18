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Bundesanleihen erholen sich - Euro auf Jahrestief

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 10:03 1 Min. Helaba

Bundesanleihen erholen sich, während der Euro auf ein neues Jahrestief abrutscht und die Aktienmärkte unter Druck stehen. Die Zinserhöhungserwartungen an Fed und EZB bleiben trotzdem ausgeprägt. Charttechnisch hat der Bund-Future eine wichtige Hürde vor sich: Gelingt der Sprung über die 21-Tagelinie?

Bild: Foto: Markus Spiske / Unsplash

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich zuletzt erholen können, während der Euro ein neues Jahrestief markiert hat, so die Analysten der Helaba. Am Aktienmarkt sei die Stimmung besonders getrübt gewesen, wofür unter anderem Unsicherheiten bezüglich des Technologiesektors verantwortlich zu machen seien. Auch die Geopolitik bleibe mit dem anstehenden Treffen von Trump, Xi und Putin ein wichtiges Thema. Der Anstieg der ZEW-Umfrage und die uneinheitlich ausgefallenen US-Daten hätten indes keine tiefen Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen. Die Zinserhöhungserwartungen hinsichtlich der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank könnten trotz der Schwankungen weiterhin als ausgeprägt bezeichnet werden. Mit Blick auf den für 10-jährige Bundesanleihen maßgeblichen Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei auf die jüngste Stabilisierung hingewiesen. Positiv hervorzuheben sei, dass das 38,2%-Retracement bei 121,87 nur kurzzeitig unterschritten worden sei. Nun komme es darauf an, die 21-Tagelinie bei 122,32 zurückzuerobern, bevor das Impulshoch vom 6. November bei 123,53 wieder in Reichweite komme. Unterstützungen gebe es um 121,70 und bei 121,39 (55-Tagelinie).

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