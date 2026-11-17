Der DAX bricht ein, doch Bundesanleihen profitieren nicht: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag laut dpa-AFX im Schlussbericht um 17:42 Uhr bei 3,38 Prozent, der Euro-Bund-Future schloss mit 121,92 Punkten unverändert. Am Morgen hatte der Future noch 0,15 Prozent auf 122,09 Punkte zugelegt – von dieser Bewegung blieb bis zum Abend nichts übrig, während der Leitindex rund 2,1 Prozent verlor. Die Zehnjährige verteidigte damit den höchsten Stand seit dem 22. Oktober.
Bundesanleihen: DAX verliert 2 Prozent, die Zehnjährige schließt trotzdem bei 3,38 Prozent – warum findet der sichere Hafen keine Käufer?
An einem tiefroten Börsentag bleiben Bundesanleihen liegen: Der Bund-Future schließt unverändert bei 121,92 Punkten, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe hält mit 3,38 Prozent den höchsten Stand seit dem 22. Oktober. Die Tagesbilanz – und warum Koalitionsausschuss, Nvidia und die Bund-Auktion am Mittwoch jetzt den Takt vorgeben.
Die Tagesbilanz
Warum fliehen Anleger im Ausverkauf nicht in Bundesanleihen?
Normalerweise gilt: Fallen die Aktienkurse, steigen die Kurse der Bundesanleihen. Am Dienstag war das anders – und genau das ist die Botschaft dieses Handelstags.
Drei Kräfte hielten den klassischen Fluchtreflex auf. Erstens der Ölpreis: Laut dpa-AFX zogen die Ölpreise am Dienstag wieder an, eine dauerhafte Entspannung am Persischen Golf sei nicht in Sicht; Brent kostete laut Trading Economics gut 93 Dollar je Barrel. Teureres Öl heißt mehr Inflationsdruck – und eine Inflationsrate von 4,0 Prozent im Euroraum im Oktober lässt der Europäischen Zentralbank wenig Spielraum. Zweitens die Konjunktur: Die ZEW-Konjunkturerwartungen sprangen am Vormittag auf 35,6 Punkte. Deutsche-Bank-Ökonomin Felicitas Henze kommentierte laut dpa-AFX: „Mit Blick nach vorn bleiben die Aussichten günstig.“ Bessere Aussichten stützen die Erwartung weiterer Zinserhöhungen.
Drittens – und das ist der strukturelle Punkt – das Angebot. Wer Bundesanleihen kauft, weiß: Es kommen sehr viele neue Papiere nach. Ein sicherer Hafen, in dem täglich neue Schiffe festmachen, verliert seinen Knappheitsbonus.
|Kennzahl
|Stand
|Einordnung
|2-jährige Schatzanweisung
|3,13 %
|rund 63 Bp. über dem EZB-Einlagensatz
|5-jährige Bundesobligation
|3,20 %
|–
|10-jährige Bundesanleihe
|3,38 %
|höchster Stand seit 22.10.
|30-jährige Bundesanleihe
|3,76 %
|38 Bp. über 10 Jahren
|Spread Italien (BTP) zu Bund
|106 Bp.
|ruhig
|Spread Frankreich (OAT) zu Bund
|155 Bp.
|Stand 16.11.
Quelle: dpa-AFX 17:42 Uhr (10 Jahre); Trading Economics, Abend MEZ (2, 5, 30 Jahre); QuiFinanza 17.11. (BTP-Spread); ideal-investisseur, Schluss 16.11. (OAT-Spread)
Der Spread ist der Renditeabstand zwischen zwei Anleihen, gemessen in Basispunkten; 100 Basispunkte entsprechen einem Prozentpunkt. Dass Italien und Frankreich am Dienstag nicht ausrissen, zeigt: Der Druck auf Bundesanleihen ist kein Euro-Krisensymptom, sondern ein Zins- und Angebotsthema.
Das Angebot
Wie viele neue Bundesanleihen muss der Bund 2027 an den Markt bringen?
Die Größenordnung steht seit der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am 13. November fest: Der Bundeshaushalt 2027 sieht Ausgaben von 560,92 Milliarden Euro und eine Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt von 122,97 Milliarden Euro vor. Mit den Krediten der Sondervermögen für Infrastruktur und Bundeswehr summiert sich die Neuverschuldung laut Börsen-Zeitung und WirtschaftsWoche auf rund 210 Milliarden Euro – nur im Corona-Jahr 2021 lag sie höher. Hinzu kommt die Refinanzierung fällig werdender Bundesanleihen, die das Bruttovolumen der Emissionen noch deutlich über die Neuverschuldung hebt.
Die Schlussabstimmung im Bundestag ist für den 27. November geplant. Wie viel davon über welche Laufzeiten an den Markt kommt, legt die Deutsche Finanzagentur in ihrer Emissionsplanung fest, die sie üblicherweise im Dezember für das Folgejahr veröffentlicht. Für Anleger ist diese Planung 2027 der wichtigste Termin abseits der EZB: Mehr lange Laufzeiten würden das lange Ende zusätzlich belasten, mehr kurze Papiere die Zinskurve stützen.
Die Nacht
Was bedeutet der Koalitionsausschuss für den Rentenmarkt?
Während die Händler Feierabend machten, tagten im Kanzleramt die Spitzen von Union und SPD. Kanzler Friedrich Merz will die Stromsteuer 2027 für alle senken, was rund 5,4 Milliarden Euro kostet; Finanzminister Lars Klingbeil verlangt eine dauerhafte Gegenfinanzierung. Ein Ergebnis lag bis zum späten Abend nicht vor.
Für sich genommen sind 5,4 Milliarden Euro für den Rentenmarkt eine Randnotiz – gemessen an rund 210 Milliarden Euro neuer Schulden. Entscheidend ist das Signal: Wird die Entlastung über zusätzliche Kredite oder Umschichtungen aus Sondertöpfen bezahlt, wächst die Sorge, dass die Lücken der Folgejahre ebenfalls am Kapitalmarkt landen. Laut Finanzplan vom Juli fehlen für 2028 bis 2030 zusammen rund 108 Milliarden Euro. Glaubwürdige Haushaltspolitik ist für Bundesanleihen inzwischen ein Preisfaktor – kein Selbstläufer mehr.
Angebot
Rund 210 Milliarden Euro Neuverschuldung 2027 inklusive Sondervermögen, Schlussabstimmung am 27. November.
Geldpolitik
EZB-Einlagensatz 2,50 Prozent, eine Anhebung am 17. Dezember gilt am Markt als wahrscheinlich.
Risikostimmung
DAX rund 2,1 Prozent im Minus, Nvidia-Zahlen nach US-Börsenschluss – der Fluchtreflex in Bundesanleihen blieb aus.
Das große Bild
Was heißen Bundesanleihen bei 3,4 Prozent für Sparer, Bauherren und Aktien?
Die Rendite einer Anleihe ist der Ertrag bezogen auf den aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit, der Kupon dagegen der feste Zins auf den Nennwert. Steigen die Renditen, fallen die Kurse bereits umlaufender Anleihen – und zwar umso stärker, je länger die Restlaufzeit ist. Dieses Maß heißt Duration. Wer zehnjährige Bundesanleihen oder einen Rentenfonds mit ähnlicher Laufzeit hält, hat seit Jahresbeginn bei einem Renditeanstieg um gut einen halben Prozentpunkt spürbare Kursverluste verbucht.
Für Sparer ist die Lage dagegen so attraktiv wie lange nicht: Zweijährige Bundespapiere bringen gut 3 Prozent, mehr als die deutsche Inflationsrate von zuletzt 2,8 Prozent. Bauherren spüren die Kehrseite, denn Baufinanzierungen orientieren sich an langlaufenden Bundesanleihen. Und für Aktien wächst die Konkurrenz: Je höher die sichere Rendite, desto mehr müssen Dividenden und Gewinnwachstum bieten. Der Blick über den Atlantik verschärft das Bild – zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten am Dienstagabend laut Trading Economics rund 5,10 Prozent.
Einschätzung der Redaktion: Der Dienstag zeigt, dass Bundesanleihen ihre Rolle als automatischer Krisengewinner vorerst eingebüßt haben. Solange Inflation, EZB-Zinserhöhungen und Rekordemissionen zusammenkommen, bleibt der sichere Hafen teuer erkauft.
Der Fahrplan
Bundesanleihen: Welche Termine entscheiden über die nächste Bewegung?
FAQ zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe aktuell? Laut dpa-AFX lag sie am 17. November 2026 im Schlussbericht um 17:42 Uhr bei 3,38 Prozent – dem höchsten Stand seit dem 22. Oktober.
Warum sind Bundesanleihen trotz Aktienausverkauf nicht gestiegen? Höhere Ölpreise, eine Inflation von 4,0 Prozent im Euroraum, die Aussicht auf weitere EZB-Zinserhöhungen und das wachsende Angebot an Bundesanleihen haben den üblichen Fluchtreflex gebremst.
Wie viele neue Schulden macht der Bund 2027? Im Kernhaushalt sind 122,97 Milliarden Euro vorgesehen, inklusive Sondervermögen rund 210 Milliarden Euro. Der Bundestag stimmt am 27. November ab.
Was ist der Euro-Bund-Future? Ein börsengehandelter Terminkontrakt auf eine fiktive langlaufende Bundesanleihe. Steigt der Future, sinken in der Regel die Renditen – und umgekehrt.
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