Die Rendite einer Anleihe ist der Ertrag bezogen auf den aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit, der Kupon dagegen der feste Zins auf den Nennwert. Steigen die Renditen, fallen die Kurse bereits umlaufender Anleihen – und zwar umso stärker, je länger die Restlaufzeit ist. Dieses Maß heißt Duration. Wer zehnjährige Bundesanleihen oder einen Rentenfonds mit ähnlicher Laufzeit hält, hat seit Jahresbeginn bei einem Renditeanstieg um gut einen halben Prozentpunkt spürbare Kursverluste verbucht.

Für Sparer ist die Lage dagegen so attraktiv wie lange nicht: Zweijährige Bundespapiere bringen gut 3 Prozent, mehr als die deutsche Inflationsrate von zuletzt 2,8 Prozent. Bauherren spüren die Kehrseite, denn Baufinanzierungen orientieren sich an langlaufenden Bundesanleihen. Und für Aktien wächst die Konkurrenz: Je höher die sichere Rendite, desto mehr müssen Dividenden und Gewinnwachstum bieten. Der Blick über den Atlantik verschärft das Bild – zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten am Dienstagabend laut Trading Economics rund 5,10 Prozent.

Einschätzung der Redaktion: Der Dienstag zeigt, dass Bundesanleihen ihre Rolle als automatischer Krisengewinner vorerst eingebüßt haben. Solange Inflation, EZB-Zinserhöhungen und Rekordemissionen zusammenkommen, bleibt der sichere Hafen teuer erkauft.