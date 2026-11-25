Die Zeichnungsquote, auch Bid-to-Cover genannt, setzt die Gebote ins Verhältnis zum Angebot. Ein höherer Wert bedeutet mehr Nachfrage. Mit 1,4 nach 1,1 verbesserte sich die Quote, blieb aber niedrig. Dass die Zuteilung deutlich unter dem Volumen lag, deutet darauf hin, dass viele Gebote zu weit unter dem Marktpreis lagen und die Finanzagentur sie nicht bedienen wollte. Das ist eine Deutung der Redaktion, keine Angabe der Agentur.

Der Hintergrund ist das große Angebot an deutschen Staatsanleihen. Der Bundestag soll am 27. November über den Haushalt 2027 abstimmen, in dem laut Berichten der Redaktion rund 210 Milliarden Euro Neuverschuldung eingeplant sind; die Finanzagentur selbst rechnet laut onvista vom 24. September für 2027 mit neuen Rekordschulden. Mehr Emissionen bedeuten mehr Papier, das der Markt aufnehmen muss.