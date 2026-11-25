Die Finanzagentur des Bundes hat am Mittwoch die 3,00-Prozent-Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2036 aufgestockt – und nur 3,821 der angebotenen 5 Milliarden Euro untergebracht. Die Durchschnittsrendite lag bei 3,22 Prozent, deutlich unter den 3,37 Prozent der Vorauktion.
Bundesanleihen: Bund-Auktion nur zu 76 Prozent zugeteilt, Rendite 3,22 Prozent – wie hungrig ist der Markt auf die 3-Prozent-Anleihe 2036?
Die Finanzagentur wollte am 25. November 5 Milliarden Euro der 3,00-Prozent-Bundesanleihe 2036 platzieren und teilte 3,821 Milliarden zu, bei einer Durchschnittsrendite von 3,22 Prozent. Was das Auktionsergebnis über die Nachfrage nach Bundesanleihen verrät und welche Termine jetzt anstehen.
Wer nach der Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sucht, findet am 25. November also zwei Signale zugleich: Die Nachfrage war laut Dow Jones Newswires „etwas höher“ als bei der Auktion am 28. Oktober, aber nicht hoch genug, um das gesamte Volumen zu platzieren. Das Angebot der Bieter lag mit 5,180 Milliarden Euro nur knapp über dem Auktionsvolumen. Abgerechnet wird am 27. November.
Bundesanleihen-Auktion
Wie ist die Bund-Auktion vom 25. November ausgefallen?
Bei einer Aufstockung bietet die Finanzagentur eine bereits bestehende Anleihe erneut an, hier die 3,00-Prozent-Bundesanleihe 2036. Das Ergebnis im Überblick:
|Kennzahl
|25.11.2026
|Vorauktion
|Volumen
|5,000 Mrd. €
|–
|Gebote
|5,180 Mrd. €
|–
|Zuteilung
|3,821 Mrd. €
|–
|Zeichnungsquote
|1,4
|1,1
|Durchschnittsrendite
|3,22 %
|3,37 %
Zuteilungsquote und nicht zugeteilter Betrag: eigene Berechnung der Redaktion aus den gemeldeten Werten.
Quelle: Dow Jones Newswires via finanzen.net, 25.11.2026, 12:51 Uhr
Rechnerisch blieben rund 1,18 Milliarden Euro unplatziert (Berechnung der Redaktion). Üblicherweise behält der Bund solche Restbeträge für spätere Marktpflege-Verkäufe zurück; das ist keine Aussage der Finanzagentur zu diesem Termin. Wichtig zum Verständnis: Die Rendite ist nicht der Kupon. Der Kupon von 3,00 Prozent ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite ergibt sich zusätzlich aus dem Kurs und der Restlaufzeit. Sie lag in der Auktion mit 3,22 Prozent unter dem Kupon, die Anleihe wurde also über 100 Prozent des Nennwerts gehandelt.
Einordnung
Was sagt eine Zuteilung von 76 Prozent über die Nachfrage nach Bundesanleihen?
Die Zeichnungsquote, auch Bid-to-Cover genannt, setzt die Gebote ins Verhältnis zum Angebot. Ein höherer Wert bedeutet mehr Nachfrage. Mit 1,4 nach 1,1 verbesserte sich die Quote, blieb aber niedrig. Dass die Zuteilung deutlich unter dem Volumen lag, deutet darauf hin, dass viele Gebote zu weit unter dem Marktpreis lagen und die Finanzagentur sie nicht bedienen wollte. Das ist eine Deutung der Redaktion, keine Angabe der Agentur.
Der Hintergrund ist das große Angebot an deutschen Staatsanleihen. Der Bundestag soll am 27. November über den Haushalt 2027 abstimmen, in dem laut Berichten der Redaktion rund 210 Milliarden Euro Neuverschuldung eingeplant sind; die Finanzagentur selbst rechnet laut onvista vom 24. September für 2027 mit neuen Rekordschulden. Mehr Emissionen bedeuten mehr Papier, das der Markt aufnehmen muss.
Zinskurve
Wo steht die Rendite der Bundesanleihen im Vergleich?
Laut Trading Economics rentierte die zehnjährige Bundesanleihe am 24. November bei rund 3,28 Prozent, die zweijährige bei 3,08 Prozent und die 30-jährige bei 3,65 Prozent. Die Auktionsrendite von 3,22 Prozent liegt damit leicht unter dem Vortagsniveau der Zehnjährigen, was zu einem Tag mit fallenden Renditen passt: Am 25. November gaben die Renditen deutscher, britischer und US-Staatsanleihen vor den US-Inflationsdaten nach (Morningstar via Wisevoter, 10:50 Uhr UTC). Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
Die Geldpolitik bleibt der Taktgeber. Laut Trading Economics preist der Markt bis März 2027 noch zwei weitere Zinserhöhungen der EZB ein, die meisten Ökonomen erwarten dagegen nach der Dezember-Sitzung ein Ende des Zyklus. Der nächste EZB-Entscheid steht laut Terminplan der Redaktion am 17. Dezember an.
Termine
Welche Termine sind für Bundesanleihen jetzt wichtig?
27. November: Valuta der Auktion und Bundestagsabstimmung über den Haushalt 2027.
Dezember: Nach Berichten der Redaktion nur noch Bobl- und Schatz-Emissionen im Emissionskalender der Finanzagentur.
17. Dezember: EZB-Zinsentscheid.
Häufige Fragen zur Bund-Auktion und zur Rendite der Bundesanleihe
Wie hoch war die Rendite der Bund-Auktion am 25. November? Die Durchschnittsrendite der 3,00-Prozent-Bundesanleihe 2036 lag bei 3,22 Prozent, nach 3,37 Prozent bei der Vorauktion.
Wurde die Bundesanleihe voll platziert? Nein. Von 5 Milliarden Euro wurden 3,821 Milliarden Euro zugeteilt.
Was bedeutet die Zeichnungsquote von 1,4? Sie zeigt das Verhältnis von Geboten zu Angebot; höhere Werte stehen für stärkere Nachfrage.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt zusätzlich Kurs und Restlaufzeit.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.