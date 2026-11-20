Die Bundesanleihen-Auktion vom 18. November 2026 hat eine Durchschnittsrendite von 3,27 Prozent gebracht, bei einer Gebotsquote von nur 1,5. Der Bund wollte 3 Milliarden Euro der 3,30-Prozent-Bundesanleihe 2033 aufstocken, Gebote kamen über 3.417 Millionen Euro, zugeteilt wurden 2.271,72 Millionen Euro. Einen Tag zuvor war der Schatz 2028 mit 3,10 Prozent und einer Quote von 1,8 gelaufen. Wie hungrig ist der Markt auf neue deutsche Staatsanleihen, wenn die Renditen so hoch sind wie lange nicht?
Bundesanleihen: Bund-Auktion mit 3,27 Prozent Rendite und Gebotsquote von nur 1,5, Schatz-Auktion bei 3,10 Prozent - Wie hungrig ist der Markt auf neue deutsche Staatsanleihen?
Die Finanzagentur des Bundes hat in dieser Woche zwei Aufstockungen platziert: den Schatz 2028 am 17. November mit 3,10 Prozent Durchschnittsrendite und die Bundesanleihe 2033 am 18. November mit 3,27 Prozent. Bei der Bundesanleihe lag die Gebotsquote nur bei 1,5, rund ein Viertel des Betrags blieb beim Bund. Wir ordnen die Auktionsergebnisse und die nächsten Termine ein.
Die Ergebnisse
Wie liefen die Auktionen der Finanzagentur?
Eine Auktion ist der Moment, in dem der Staat prüft, ob der Markt seine Anleihen zum gewünschten Preis abnimmt. Die Gebotsquote (Bid-to-Cover) zeigt, wie oft das Angebot überboten wurde.
Laut den Pressenotizen der Deutschen Finanzagentur und dem Tenderergebnis der Bundesbank stockte der Bund am Dienstag, dem 17. November 2026, den 3-Prozent-Schatz 2028 (ISIN DE000BU22155, Fälligkeit 13.12.2028) um 5 Milliarden Euro auf. Die Gebote summierten sich auf 6.822 Millionen Euro, zugeteilt wurden 3.807,17 Millionen Euro bei einem Durchschnittskurs von 99,781 Prozent und einer Rendite von 3,10 Prozent. Das Gesamtvolumen der Anleihe liegt jetzt bei 16 Milliarden Euro.
Am Mittwoch, dem 18. November, folgte die Aufstockung der 3,30-Prozent-Bundesanleihe 2033 (ISIN DE000BU27022, Fälligkeit 15.11.2033). Bei 3 Milliarden Euro Aufstockungsbetrag lagen Gebote über 3.417 Millionen Euro vor, zugeteilt wurden 2.271,72 Millionen Euro. Der niedrigste akzeptierte Kurs betrug 100,14 Prozent, der Durchschnittskurs 100,15 Prozent, die Durchschnittsrendite 3,27 Prozent. Die Gebotsquote lag bei 1,5. Die restlichen 728,28 Millionen Euro gingen in die Marktpflegequote, also in den Eigenbestand des Bundes; das Gesamtvolumen der Anleihe beträgt nun 7 Milliarden Euro.
|Merkmal
|Schatz 2028 (17.11.)
|Bundesanleihe 2033 (18.11.)
|ISIN
|DE000BU22155
|DE000BU27022
|Aufstockungsbetrag
|5.000 Mio. €
|3.000 Mio. €
|Gebote
|6.822 Mio. €
|3.417 Mio. €
|Zuteilung
|3.807,17 Mio. €
|2.271,72 Mio. €
|Durchschnittsrendite
|3,10 %
|3,27 %
|Gebotsquote
|1,8
|1,5
|Zuteilung in Prozent des Betrags
|rund 76 %
|rund 76 %
|Gesamtvolumen danach
|16.000 Mio. €
|7.000 Mio. €
Rendite = Durchschnittsrendite der Zuteilung. Zuteilungsquote (Zuteilung geteilt durch Aufstockungsbetrag) eigene Berechnung.
Quelle: Deutsche Finanzagentur, Bundesbank (Tenderergebnis 18.11.2026)
Was sagt eine Gebotsquote von 1,5 wirklich aus?
Eine Quote von 1,5 heißt: Auf jeden zugeteilten Euro kamen 1,50 Euro Gebote. Das ist nach unserer Einschätzung keine Alarmmarke, aber auch kein Zeichen für Gedränge. Bei beiden Auktionen blieb rund ein Viertel des Aufstockungsbetrags unzugeteilt, weil die Gebote nicht zum gewünschten Preis kamen. Der Bund hält solche Reste in der Marktpflege und kann sie später am Markt platzieren. Das ist ein normales Instrument der Finanzagentur; es zeigt aber, dass die Käufer bei den aktuellen Renditen wählerisch sind. Wir verzichten ausdrücklich auf eine Prognose: Eine einzelne Auktion sagt wenig über die Zukunft.
Das Marktumfeld ist angespannt. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am 20. November 2026 laut dpa-AFX um 10:30 Uhr bei 3,34 Prozent; Trading Economics nennt 3,32 Prozent (nur Datum). Rund 50 Basispunkte mehr als zu Jahresbeginn, und die Anleger rechnen laut Trading Economics mit mindestens zwei weiteren EZB-Zinsschritten von je 25 Basispunkten. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
Schatz 2028
Zwei Jahre Restlaufzeit, Rendite 3,10 Prozent, Gebotsquote 1,8: die stärkere der beiden Auktionen.
Bundesanleihe 2033
Sieben Jahre Restlaufzeit, Rendite 3,27 Prozent, Gebotsquote 1,5: etwas schwächere Nachfrage.
Marktpflege
Was nicht zugeteilt wird, bleibt im Eigenbestand des Bundes und kann später verkauft werden.
Welche Auktionen stehen als Nächstes an?
Laut Emissionsplan der Finanzagentur für das vierte Quartal 2026 folgen weitere Aufstockungen:
|Datum
|Papier
|Volumen
|Mo., 23.11.
|Bubill (Fälligkeit 17.03.2027 und 15.09.2027)
|je 3.000 Mio. €
|Mi., 25.11.
|Bundesanleihe 2036 (DE000BU2Z072)
|5.000 Mio. €
|Mo., 30.11.
|Bubill (12.05.2027 und 16.11.2027)
|3.000 und 2.000 Mio. €
|Di., 01.12.
|Bobl 2031 (DE000BU25075)
|4.500 Mio. €
|Di., 08.12.
|Schatz 2028
|4.000 Mio. €
Quelle: Deutsche Finanzagentur, Emissionsplan Q4/2026 vom 24.09.2026
Die Auktion der zehnjährigen Bundesanleihe am 25. November ist die wichtigste der kommenden Woche. Dazu kommen die Einkaufsmanagerindizes und das ifo-Geschäftsklima sowie am 26. November die Thanksgiving-Pause in den USA.
FAQ: Bundesanleihen und Auktionen
Was ist eine Bundesanleihen-Auktion? Die Finanzagentur versteigert Bundeswertpapiere an Banken; die Rendite ergibt sich aus den Geboten.
Was bedeutet die Gebotsquote? Sie zeigt, wie viel Gebotsvolumen auf jeden zugeteilten Euro kam; 1,5 heißt 1,50 Euro Gebote je Euro Zuteilung.
Wie hoch war die Rendite der Bundesanleihe 2033? Die Durchschnittsrendite am 18. November 2026 lag bei 3,27 Prozent.
Wann ist die nächste Auktion einer zehnjährigen Bundesanleihe? Am 25. November 2026 stockt der Bund die Bundesanleihe 2036 um 5 Milliarden Euro auf.
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