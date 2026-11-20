Eine Quote von 1,5 heißt: Auf jeden zugeteilten Euro kamen 1,50 Euro Gebote. Das ist nach unserer Einschätzung keine Alarmmarke, aber auch kein Zeichen für Gedränge. Bei beiden Auktionen blieb rund ein Viertel des Aufstockungsbetrags unzugeteilt, weil die Gebote nicht zum gewünschten Preis kamen. Der Bund hält solche Reste in der Marktpflege und kann sie später am Markt platzieren. Das ist ein normales Instrument der Finanzagentur; es zeigt aber, dass die Käufer bei den aktuellen Renditen wählerisch sind. Wir verzichten ausdrücklich auf eine Prognose: Eine einzelne Auktion sagt wenig über die Zukunft.

Das Marktumfeld ist angespannt. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am 20. November 2026 laut dpa-AFX um 10:30 Uhr bei 3,34 Prozent; Trading Economics nennt 3,32 Prozent (nur Datum). Rund 50 Basispunkte mehr als zu Jahresbeginn, und die Anleger rechnen laut Trading Economics mit mindestens zwei weiteren EZB-Zinsschritten von je 25 Basispunkten. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.